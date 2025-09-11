Posse de André Fernandes no PL-CE ocorrerá em Brasília

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado federal André Fernandes (PL) assume, no próximo dia 22 de setembro, a presidência estadual do Partido Liberal no Ceará,no lugar do atual presidente, Carmelo Neto (PL). A cerimônia ocorrerá em Brasília e contará com a presença do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto (PL), além de deputados federais, estaduais e vereadores de outros agremiações.

Segundo o vereador Julierme Sena (PL), líder do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, a expectativa é que a posse marque também a aproximação de novos nomes ao partido. “A tendência é os colegas migrarem para o PL, tanto é que eles foram convidados para a posse do deputado federal André Fernandes em Brasília", afirma em entrevista à Vertical.

Entre os convidados estão os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB), PP Cell (PDT) e Pedro Matos (Avante), além dos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PDT), este último já confirmou publicamente que deve migrar para o PL. Apesar de não haver janela partidária aberta, Julierme explica que alguns parlamentares buscam uma saída negociada de suas siglas para se filiar à legenda.

PP Cell, por exemplo, “está tentando resolver administrativamente com o partido atual dele, o PDT, para ver se ele sai de forma amigável e automaticamente migrar para o PL”, elucida Julierme.

PL Ceará quer ampliar base eleitoral no Interior

Conforme Julierme, uma das expectativas para mudança é aumentar o número de aliados nos municípios cearenses. “O nosso maior líder da oposição do estado do Ceará, André Fernandes, tomará posse como novo presidente estadual do PL. A tendência é ampliar as nossas bases eleitorais nos municípios do Ceará e fazer o maior número de assentos, tanto para deputados federais quanto para deputados estaduais”, pontua.

Outra prioridade do grupo é a eleição de Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai de André Fernandes, como senador. André, por sua vez, defende o lançamento de candidato próprio para Governo Estadual do Ceará.



