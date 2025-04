Tom Welling e Erica Durance, de Smallville, são atrações confirmadas do Sana 2025 em julho

Foto: Smallville / Sana 2025 Tom Welling, o Clark Kent de "Smallville", participa de painel e sessão de fotos

Os protagonistas da série Smallville, Tom Welling e Erica Durance, estão confirmados na segunda parte do Sana 2025, que acontece entre os dias 18 e 20 de julho no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O encontro com os fãs está marcado para o domingo, 20, com painel exclusivo, sessões de fotos e autógrafos.

A presença dos atores marca a comemoração dos 25 anos do evento, que é considerado o maior festival geek e de cultura pop do Norte e Nordeste do Brasil. Welling e Durance interpretaram os icônicos Clark Kent e Lois Lane por dez temporadas de Smallville (2001-2011), série que conquistou gerações e permanece como referência entre o público geek.

Após o fim da série, os atores seguiram em novos projetos: Tom Welling participou de produções como Lucifer e Doze é Demais, enquanto Erica Durance atuou em Saving Hope e Supergirl.

A segunda parte do Sana 2025 contará ainda com a participação de outros nomes internacionais, como o cantor japonês Ayumi Miyazaki, conhecido por temas do anime Digimon, e dubladores brasileiros de destaque como Adrian Tatini, Daniel Figueira e Dláigelles Silva, vozes de personagens de Demon Slayer.

Na primeira parte do evento, realizada em janeiro deste ano, o Sana recebeu nomes como Jason Isaacs (Lucius Malfoy, da saga Harry Potter), Eizo Sakamoto e a banda japonesa Head Phones President. Ao todo, mais de 150 mil pessoas participaram das duas edições em 2024, e a expectativa para 2025 é superar esse número.

Além das atrações culturais, o Sana reforça seu compromisso social com iniciativas como a distribuição de até 30 mil ingressos gratuitos por meio do projeto GeekAção, voltado para jovens da rede pública e de projetos sociais. A programação inclui também campanhas como o ingresso solidário, que arrecada alimentos para o Mesa Brasil, e ações de sustentabilidade com foco no descarte de lixo eletrônico.

Criado em 2001 por um grupo de amigos, o Sana se consolidou como uma das maiores feiras multitemáticas do Brasil. Em mais de duas décadas, movimentou mais de R$ 200 milhões na economia local, promovendo cultura, entretenimento e inclusão.

Mais informações sobre ingressos e programação podem ser acessadas no site oficial: portalsana.com.br