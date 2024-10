Fortaleza, Natal e BH têm as disputas mais acirradas das capitais, aponta Agregador de Pesquisas

Em todas as outras capitais onde teremos segundo turno, a diferença entre os candidatos é maior, com tendências de reeleição de prefeitos. O POVO+ ainda disponibiliza todas as pesquisas divulgadas neste segundo turno

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam a eleição mais concorrida de todas as capitais brasileiras, segundo o Agregador de Pesquisas do O POVO. Acirramento parecido ocorre apenas em Natal e em Belo Horizonte. Nas demais capitais, as margens entre os concorrentes são maiores.

Nas três capitais citadas, há particularidades. Em Fortaleza, a disputa estava emparelhada desde o início do segundo turno, em um clássico cenário polarizado de PL versus PT. Na capital do Rio Grande do Norte, a candidata petista Natália Bonavides apresentou um crescimento na última semana e aproximou-se de Paulinho Freire (União), apoiado pelo atual prefeito Álvaro Costa Dias (Republicanos). Já BH tem um cenário curioso: é a única capital brasileira onde o candidato vencedor do primeiro turno não lidera nesta segunda etapa.

A seguir, você irá conferir gráficos com base no Agregador de Pesquisas do O POVO. A ferramenta compila e analisa os dados de diferentes levantamentos. As pesquisas são localizadas por meio de um script automatizado. Depois, é feita uma média ponderada, com pesos diferentes para os institutos de pesquisa. Em seguida, vem a média móvel, que aponta oscilações positivas ou negativas, ou seja, as tendências da eleição.

Tendências do Agregador para o 2º Turno no Nordeste

Quatro das nove capitais do Nordeste disputam segundo turno. As médias das pesquisas, referentes a esta quinta-feira, 24, apontam uma disputa mais definida em João Pessoa (PB) e em Aracaju (SE). Na primeira, o prefeito Cícero Lucena (PP) está com uma ampla vantagem em relação a Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da saúde de Jair Bolsonaro (PL). Na segunda, o bolsonarismo está na frente: Emília Correia (PL) lidera sobre o governista Luiz Roberto (PDT).

Uma facilidade não se apresenta em Natal ou Fortaleza. Na capital potiguar, o candidato líder no primeiro turno, Paulinho Freire, viu a distância entre ele e Natália Bonavides se estreitar na última semana. Se no último dia 18 a diferença era de 10 pontos percentuais, agora é de 4,5 p.p. Movimento vem em conjunto a uma campanha intensa da petista, que levou até o presidente Lula para um comício em Natal.

E em Fortaleza?

Em Fortaleza, o acirramento é antigo. Na primeira etapa, pesquisas apontaram até empate quádruplo entre os então concorrentes. Agora, André Fernandes, líder no primeiro turno, segue numericamente à frente pela média das pesquisas até aqui, mas seguido de perto por Evandro Leitão. A disputa traz um quadro clássico de petismo contra bolsonarismo, ainda que com características mais específicas da política local: novas alianças, resgate de antigas polêmicas e movimentação de cabos eleitorais.

Tendências do Agregador em Capitais de Outras Regiões

Capitais das demais regiões brasileiras repetem uma tendência também vista no Nordeste, especificamente, em João Pessoa: prefeitos, em busca de reeleição, apresentam vantagem nas pesquisas. É o caso de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Cada cidade, no entanto, tem suas singularidades.

São Paulo apresentou um cenário acirradíssimo no primeiro turno, decidido por alguns milhares de votos. O mesmo não deve se repetir. Na média das pesquisas em 24 de outubro, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) pontua 51,9%, contra 37,4% de Guilherme Boulos (Psol).

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) costumava, ao longo da campanha, manter uma boa margem em relação a Maria do Rosário (PT). Isso segue na média de pesquisas do segundo turno. O gestor soma 55,9%, contra 39,2% da petista.

Em Belém, assim como Fortaleza, o prefeito foi derrotado ainda no primeiro turno: Edmilson Rodrigues (Psol) obteve menos de 10% dos votos válidos. Por lá, Igor Normando (MDB) lidera com 53,7%, contra 38,8% do bolsonarista Elder Mauro (PL). Valor também é referente às médias das pesquisas, nesta quinta-feira.

Belo Horizonte e a virada do governismo

Belo Horizonte merece destaque especial. O cenário estava acirrado desde o primeiro turno, com três candidatos no páreo. No dia 6, a disputa terminou com o bolsonarista Bruno Engler (PL) na liderança, com 34,38% e o atual prefeito Fuad Noman (PSD) em segundo, com 26,54%. Mauro Tramonte (Republicanos) acabou ficando de fora desta segunda etapa.

Como mostra o gráfico acima, o cenário mudou. BH é a única capital brasileira na qual o líder do primeiro turno perdeu o posto, segundo a média das pesquisas. Quatro dias após as eleições, a virada já estava registrada e o prefeito liderava as intenções de voto. Engler voltou ao primeiro lugar apenas no dia 11, mas perdeu novamente o posto e a margem aumentou desde então. Agora, Noman lidera com 49,3%, enquanto Engler está com 40,1%.



Veja o resultado de cada pesquisa divulgada em Fortaleza

Além da média das pesquisas, o eleitor pode conferir todos os levantamentos, individualmente, da eleição mais acirrada do Brasil: em Fortaleza. O gráfico abaixo informa todos os institutos com pesquisas divulgadas neste segundo turno e compila os resultados em uma única visualização, no caso de haver mais de um levantamento por instituto. Para testar, basta clicar no menu, selecionar o instituto e conferir a(s) pesquisa (s).

Veja o resultado de cada pesquisa, em todas as principais cidades do Brasil

Também é possível conferir todas as pesquisas deste segundo turno, de todas as principais cidades do Brasil. O gráfico abaixo funciona na mesma lógica do anterior: selecione o instituto no menu e confira o levantamento estimulado e considerando brancos e nulos.

Veja todos os resultados coletados no Agregador de Pesquisas O POVO

Abaixo, você pode conferir todos os resultados das pesquisas no segundo turno, em um gráfico de dispersão. Os círculos coloridos correspondem ao percentual de um levantamento, em relação a um candidato específico, naquele determinado dia. São estes resultados específicos os coletados pelo Agregador de Pesquisas O POVO. A partir deles, é feito o cálculo da média ponderada e da média móvel.

Clique abaixo no menu e confira os resultados de todas as pesquisas, por cidade. Também é possível filtrar por partido, assim, pode-se verificar o desempenho de um candidato em específico, ao longo do segundo turno.

