Algoz de Leão e Vovô, Bahia conquista o penta da ‘Lampions’ e avança no Ranking dos Campeões

|COPA DO NORDESTE| Tricolor baiano atropelou o Confiança nos dois jogos decisivos. Equipe sergipana buscava sua primeira conquista interestadual na história

O Bahia faturou seu quinto título da Copa do Nordeste, a chamada "Lampions League" ao bater o Confiança, de Sergipe, com placar agregado de 9 a 1. O Tricolor baiano venceu a primeira partida em Aracaju por 4 a 1 e no jogo da volta em Salvador atropelou o adversário com nova goleada, desta vez por 5 a 0.

Com a conquista, o "Baêa" se isolou como o maior campeão da competição na história, superando o arquirrival Vitória que soma quatro troféus do principal torneio regional do País. De quebra, o Tricolor baiano somou mais 16 pontos no Ranking dos Campeões do Século XXI e chegou aos 152, saltando da 36ª para a 32ª posição, ficando pouco à frente do Ituano (SP), que tem 150 pontos.

Confira o Ranking dos Campeões do Século XXI

Bahia deixa Ceará e Fortaleza para trás

Em sua trajetória rumo ao título, o Bahia foi algoz das duas maiores equipes cearenses. Nas quartas-de-final, o time baiano superou o Fortaleza por 2 a 1.

Já nas semifinais foi a vez de vencer o Ceará, pelo placar de 1 a 0, também em partida única disputada na Fonte Nova. Na fase de grupos, as duas equipes já haviam se enfrentado com outro triunfo do "Baêa", naquela ocasião por 3 a 2.

O Bahia ainda faz uma boa campanha no Brasileirão e na hipótese de terminar o campeonato na primeira posição, somaria mais 256 pontos.









Já as equipes cearenses, após serem eliminadas da própria Copa do Nordeste e de outros torneios, têm apenas o Brasileirão e a Taça Fares Lopes, copa estadual disputada tradicionalmente no semestre, onde disputam com a equipe sub-20.

O Ceará faz uma campanha de meio de tabela até aqui, enquanto o Fortaleza luta contra o rebaixamento, sendo pouco provável que algum dos times some mais pontos no Ranking dos Campeões.

Atualmente, o Leão do Pici ocupa a 18ª posição, com 296 pontos, ao lado do Brasiliense. Por sua vez, o Vovô está na 37ª posição com 128 pontos, mesma pontuação do Santa Cruz.

Ambas as equipes podem ser ultrapassadas por outros rivais, bem posicionados nas Séries B, C e D. O próprio Santa Cruz está na final da Série D.

Torneios em disputa

O segundo semestre concentra as principais decisões do futebol brasileiro e sul-americano, além de uma nova possibilidade de consagração para além do subcontinente.

Na Libertadores, seguem vivos Flamengo e Palmeiras, que também disputaram a Copa do Mundo de Clubes entre junho e julho, além do São Paulo, que tenta reviver seus dias de glórias do começo do século XXI, quando foi campeão sul-americano e mundial.

A competição vale 512 pontos e levaria Fla ou Porco à liderança do Ranking dos Campeões, superando o atual líder Corinthians, desde que a equipe alvinegra não conquiste a Copa do Brasil. Já o São Paulo pode saltar da 5ª para a 2ª posição.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Flamengo é a equipe melhor ranqueada entre as brasileiras que seguem vivas na Libertadores. Nas oitavas, a equipe carioca eliminou o Internacional

O Rubro-Negro encara o Estudiantes, da Argentina, enquanto o Verdão encara o River Plate, também da Argentina. Por sua vez, o Tricolor paulista encara a LDU do Equador. Caso um brasileiro vença a competição, disputará em dezembro a Copa Intercontinental, criada em 2024, e que vale 768 pontos, título que daria também ao São Paulo a possibilidade de terminar 2025 na liderança do Ranking.

Já na Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro e Fluminense são os representantes restantes do País na competição. O Galo encara o Bolívar, enquanto o Fluzão, melhor equipe brasileira no Mundial dos Estados Unidos, enfrenta o argentino Lanús.

O título da "Sula" vale 384 pontos, e pode ou fazer o Tricolor carioca superar o clube mineiro e pular da 8ª para a 6ª posição ou fazer o Atlético ampliar a vantagem sobre o Santos, permanecendo entre as seis melhores equipes do País no século.

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC O Fluminense, melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, despachou o América de Cali nas oitavas e encara agora o Lanús, nas quartas da Sul-Americana

Ainda falando em copas, a do Brasil definiu seu semifinalistas. O Fluminense superou o Bahia, com placar agregado de 2 a 1 e vai encarar agora o Vasco que passou pelo Fogão na disputa de pênaltis (com resultado de 5 a 3), após dois empates por 1 a 1.

Por sua vez, o Corinthians bateu o Athletico Paranaense, com placar agregado de 3 a 0, e encara o Cruzeiro que bateu o arquirrival Atlético Mineiro por 4 a 0, no placar agregado. Tanto o Timão quanto a Raposa venceram as duas partidas de seus respectivos mata-matas. A competição vale 192 pontos.

O Brasileirão da Série A, por sua vez, vale 256 pontos e o da Série B, 128. As duas competições são disputadas no formato de pontos corridos e lideradas, respectivamente, por Flamengo e Goiás. As divisões inferiores, contudo, entraram na reta final, com quatro equipes já classificadas para a C do próximo ano, no caso da D.

As equipes que já subiram para a Czona de 2026 são Maranhão, Inter de Limeira, Barra (SC) e Santa Cruz, sendo a final travada entre essas duas últimas equipes. Quem conquistar o título soma 32 pontos.

Foto: João Guilherme/CNC o Clube Náutico Capibaribe, de Recife, é o de melhor pontuação no Ranking entre os que disputam a Série C, que conta ainda com o cearense Floresta no páreo

Já as equipes que disputam os quadrangulares decisivos da Série C de 2025 são Floresta, Londrina, São Bernardo e Caxias, no grupo B, além de Ponte Preta, Guarani, Náutico e Brusque, no grupo C.

Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B e os líderes de cada chave. O título da Czona vale 64 pontos ao campeão.

Primeiro campeão da D volta a pontuar

Por falar nas divisões inferiores do futebol brasileiro, o primeiro campeão da história da Série D, o São Raimundo paraense voltou a pontuar no Ranking dos Campeões do Século XXI ao vencer a segunda divisão de seu estado em 2025. Com a conquista, a "Pantera" somou mais quatro pontos e passou da 62ª para a 59ª posição, com 36 pontos, ao lado do Tombense (MG).



Já o Oeste, campeão da Série C de 2012 (ao derrotar o Icasa de Juazeiro do Norte), segue vivo na Copa Paulista, segunda competição em ordem de importância no estado de São Paulo, podendo somar mais seis pontos e passar da 51ª à 49ª posição.

