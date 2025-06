Uma breve história de quando o futebol feminino foi proibido no Brasil

Durante anos, o futebol feminino no Brasil existia à margem: um jogo proibido, silenciado e, muitas vezes, invisível. Ainda assim, mulheres encontraram formas de permanecer em campo, mesmo que sob risco, anonimato ou disfarce. Esta reportagem parte dessas memórias interditadas para escutar quem segue hoje ocupando os gramados — seja com o apito, com a chuteira ou com a palavra — e mostra como o passado ainda reverbera em cada disputa por espaço

Quando todos dormiam, era a hora delas brilharem. Fugiam de casa, cobriam-se os cabelos e aproveitavam roupas mais largas para esconder suas figuras. Na penumbra da noite era difícil distinguir quem “pertencia” às ruas que viravam estádios.

Entre o som emborrachado dos sapatos, as batidas de bola e os gritos contidos, elas conseguiam dar um drible na sociedade e na legislação. Eram tempos de proibição, em que ser mulher e jogar futebol não coexistem na mesma sentença. O ano era 1941 e o Brasil vivia a Era Vargas.

Foto: Biblioteca Nacional Digital / Reprodução: Agência Senado Noticia do Jornal Última Hora sobre o futebol feminino em 1952

A Era Vargas, de 1930 a 1945, é marcada por implementações, regulamentos e proibições. O futebol feminino caiu em meio às amarras das propagandas de Getúlio Vargas que declaravam o que era certo ou errado para meninas e mulheres fazerem. Não seria gracioso para esse gênero praticar um esporte tão “masculino e violento”. A “graça” feminina era ameaçada.

A pesquisadora esportiva brasileira Aira Bonfim conta que o corpo feminino tinha a função social de ser mãe, de ser suave, delicado e não musculoso. Em resumo: não praticante de esportes de contato físico ditos violentos.

Então, em abril de 1941, foi assinado o Decreto-Lei 3199, art 54, proibindo a prática de esportes que feriam a natureza da mulher. Além do futebol, lutas, halterofilismo e o beisebol também fizeram parte dessa proibição.

“Os campos suburbanos são impedidos de receber eventos femininos e nos estádios também. Inicia-se um afastamento das mulheres desse ambiente de participação do futebol, seja ela qual for, na prática, e aí até a educação física sendo afetada diretamente”, explica Aira.

Mesmo com a lei, muitas mulheres nunca baixaram a bola. Criavam estratégias para continuar. Algumas se vestiam como homens, saiam à noite para as ruas ou se aproveitavam de eventos e espaços privados.

Entre essas maneiras de tentar burlar e fazer o futebol acontecer, torneios e campeonatos femininos se redesenharam e viraram atrações de circo. Não havia TV ou internet para o entretenimento da população, o cinema era local de elite. Logo, aquele espaço se tornava uma atração cultural relevante da época e o campo dos sonhos para essas meninas.

Foto: Biblioteca Nacional Digital / Reprodução: Agência Senado Notas do jornal Última Hora, em 1959, sobre a proibição do futebol

“Se você não tem esse futebol feminino sendo praticado na esfera esportiva, a gente encontra ele no lugar do impossível, no lugar da fantasia, onde podemos fazer coisas que não acontecem na vida real”, afirmou Aira.

Esses jogos não ocorreram sem enfrentamentos com o poder público. Estefany Sales, historiadora e autora do livro “Mulheres em campo: um 'olé' no Decreto-Lei 3.199”, conta que, em 1952, circulares foram enviadas às delegacias do Rio Grande do Sul em resposta a partidas realizadas na cidade de Pelotas.

Por trás da justificativa de preservar a feminilidade da mulher, escondia-se um preconceito contra as que desafiavam normas da sociedade apenas por existirem. Muitas pessoas que jogavam futebol eram homossexuais, de periferias ou que se diferem do padrão imposto de alguma forma. Proibir a prática do futebol era eliminar espaços seguros para elas.

Aira comenta que os esportes, no geral, foram nascidos, criados e pensados para homens. Eles são as lideranças, os representantes de clubes e os dirigentes dentro da esfera da elite.

A pesquisadora também destaca o impacto do futebol não ter sido criado no Brasil, mas importado: “Como tudo que é importado, ele também tinha um status de quem deveria ou poderia praticá-lo”.

Durante a década de 30, inicia-se uma discussão sobre a profissionalização do futebol masculino, na qual apenas pessoas brancas e da elite poderiam fazer parte. Com o impedimento de negros e trabalhadores, por meio da legislação da liga, nasce um movimento de classe.

As periferias do Rio de Janeiro se tornam um espaço acolhedor e de esperança para os rejeitados. No caso do futebol masculino, criava-se uma possibilidade de ascensão social. Longe do olho regulador do Estado, as meninas também foram para os campinhos.

Linha do tempo do futebol feminino

Aira explica que esses eventos começam a ganhar visibilidade na imprensa, surgindo a oportunidade das equipes exibirem o futebol pela América Latina. “Esse marcador de classe, de raça, que representam essas mulheres que estão praticando futebol nessa época, vai afetar as decisões que vão ser tomadas a partir desses grandes eventos”, completa.

Com isso, os murmúrios dão início: “Vão poder essas meninas representar o Brasil nessa ocasião? Como assim essas meninas pobres de uma periferia vão representar o Brasil no exterior?”, diz a pesquisadora, interpretando esses mesmos pensamentos que ocorriam na época.

O decreto só foi revogado em 1979. Porém, foram 38 anos de jogos escondidos até que, em 1983, o futebol feminino fosse oficialmente regulamentado.

Foto: Biblioteca Nacional Digital / Reprodução Agência Senado Notícia do Jornal Última Hora sobre o torneio de futebol feminino em 1983, ano da liberação do esporte

Por essa época, a seleção brasileira masculina já brilhava no campo. Esbanjava-se de três vitórias na Copa do Mundo. Enquanto isso, o feminino ainda se resumia à vontade individual das jogadoras para acontecer.

Em 1988, a Federação Internacional de Futebol de Associação (Fifa) realizou um campeonato chamado de “Women's Invitational Tournament”, na China. O Brasil juntou-se a outras doze seleções e ficou com o bronze nos pênaltis.

O investimento começa a surgir, mas em contextos “desfavoráveis, sem uma reparação, sem uma discussão pública”. Os jogos são alimentados pelo amor à camisa.



As meninas do Ferrão

Essa reportagem deveria estar recheada de atletas que viveram na pele a proibição, censura e vitória de poder praticar algo de maneira tão simples quanto os homens. Mas é quase impossível encontrá-las.

Se procurasse homens da época talvez não fosse tão difícil de achá-los. Na verdade, existem técnicos, torcedores e testemunhas oculares – todos homens. Mas não as verdadeiras protagonistas da história. Nem ao menos nomes é possível resgatar.

Apesar de Karine Nascimento, jornalista e pesquisadora, já ter tentado – e conseguido – reunir atletas em seu livro, “A verdadeira regra do impedimento”, ela também não conhece mulheres que jogaram durante a proibição.

Foto: Reprodução / Almanaque do Ferrão Time feminino do Ferrão em 1983, o primeiro time de futebol feminino do Ceará

Mas aquelas histórias estão grafadas em páginas que desenrolam como era ser mulher e jogadora em um período que, pouco tempo atrás, era crime mexer com a bola nos pés.

Em 1982, a kombi de Pedro César já era conhecida em Fortaleza. Lá se via o automóvel subir e descer pelas ruas da Cidade. Dentro, transportava um dos legados do Ferroviário, aquelas que seriam o primeiro time feminino vencedor no Ceará após a proibição.

“Eu comprei uma kombi que era para poder sair, fazer os jogos e levar as meninas. Tanto era que a kombi era lotada. A gente colocava o time quase todo, viu?”, são essas as memórias de Pedro César Gomes, ex-diretor de base do time, que ajudou a guiar as atletas à vitória.

Foto: Almanaque do Ferrão / Reprodução Pedro Cesar foi o diretor base de 1982 que levou o time feminino a vitória

César conta que a iniciativa de formar o time veio da posição de torcedor. Ele percebia como o futebol estava em evidência e aproveitou o acesso que tinha à diretoria. “Sabia da dificuldade, eu sabia que as jogadoras, na época, todas já trabalhavam, já tinham condições”, relembra.

O time não era “tão caro para o Ferroviário”, mas o diretor ainda tirava de seu bolso para bancar algumas passagens para elas. Também precisava apertar os horários para encontrar o melhor momento para os treinos.

“Poucos tínhamos destaque e nós estávamos trabalhando, e o horário de trabalho das meninas também era inconveniente”, explica. Normalmente os finais de semana se tornavam o único momento para elas, quando não havia outras competições.

Foto: Almanaque do Ferrão As meninas do Ferrão fizeram história como o primeiro time feminino de futebol a ganha um campeonato no Ceará na década de 80

Mas o esforço era mútuo. As mulheres nunca se atrasavam, se deslocavam pela Cidade, seja na kombi de César ou em seus carros próprios, para treinar, realizar amistosos em outros bairros. “Foi muito bem sucedido porque as meninas se doaram, né?”, afirma.

Ele se lembra do momento da vitória do primeiro Campeonato Cearense de Futebol Feminino, feito pela Fundação de Assistência Desportiva do Estado do Ceará (Fadec). A empolgação da torcida e a felicidade que todo o time sentia.

Eram momentos tensos em campo. As jogadoras gritavam para marcar a que estava recebendo as jogadas. Ao invés de se afundarem na possível derrota, criaram fôlego e resistência.



Passagem rápida e um chute forte, feito por Maria Auxiliadora, marcou o primeiro gol logo no primeiro tempo. A euforia espalhada pela torcida infectou cada uma das jogadoras. Ali no Castelão, costurava-se o início do futebol feminino profissional no Ceará.

O segundo gol veio do mesmo pé. Gleyce, aos 14 anos, corria ferozmente pelo campo. A bola que manobrava passou novamente para Maria, que marcou o tento que transformou o time no primeiro e único vencedor do campeonato da época.

Gleycy, Maria Auxiliadora, Lúcia, Erisvanda, Tati, Eliene, Ama, Teresinha, Caminha, Timbu e Socorrinha. Estes são os nomes das jogadoras que guardam as memórias de vitória, guardadas somente na mente das jogadoras e no livro de Karine, já que a imprensa não acompanhou ou relatou o que acontecia naquele dia no Castelão.

Impedimento em campo

Quando tinha seis anos, Alessandra Aragão, 23, costumava observar seu irmão jogar bola na rua. Queria sempre estar com ele para assistir os dribles, cada “goool” que gritava, sendo espectadora do sonho de ser jogador profissional que ele construía.

No falecimento de seu irmão, ela comprou o sonho que nunca tinha desejado antes. Desde então, Alessandra, conhecida como Alê, continuou o legado por ele, jogando bola e transformando o luto em vocação, até se tornar profissional. “Fui atrás de oportunidades e fiz o sonho dele se tornar um sonho meu também. Sei que ele está orgulhoso de mim”, completa a jogadora.

Atualmente, joga como zagueira pelo Ceará Sporting Club (CSC) e entende que ser mulher no ambiente esportista é uma superação todos os dias. Precisa lidar com o machismo, preconceito, assédio e várias outras situações, como a falta de apoio, falta de investimento e até mesmo igualdade. “Não é tão fácil como muitos imaginam”, reforça.

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ale se tornou jogadora profissional para homenagear o irmão que tinha a profissão como sonho de criança