O clima de tensão nos primeiros meses pós-hegemonia em Sobral

No embate de Oscar Rodrigues x Ferreira Gomes, a gestão do novo prefeito mira críticas ao passado, mas é alvo de questionamentos sobre limpeza urbana, contratações e gastos com shows

Sob o comando do empresário e ex-deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), a Prefeitura de Sobral chega aos primeiros seis meses de uma gestão eleita para por fim em uma das maiores hegemonias já vistas no Ceará.

Distante 233 km de Fortaleza, Sobral esteve por 28 anos sob o comando dos Ferreira Gomes e aliados. Os irmãos Cid e Ivo governaram o Município, além dos aliados Veveu Arruda (PT) e Leônidas Cristino (PSB).

Sobral tem 203.023 habitantes, segundo o IBGE 2022

Após vencer a ex-governadora Izolda Cela (PSB) em uma eleição bastante disputada, Oscar assumiu o mandato já correndo para cumprir a principal promessa de campanha: a extinção da Taxa do Lixo.

Aprovada na Câmara Municipal em regime de urgência, ainda nos primeiros dias de janeiro, a lei que extinguiu a taxa foi aprovada por unanimidade em 6 de janeiro.

Foto: Reprodução/redes sociais Oscar Rodrigues pintando meio-fio após retirar planta para liberar vaga de estacionamento no centro

Ainda na primeira semana de governo, o prefeito mandou retirar jarros com plantas para abrir vagas de estacionamento no centro da cidade e pintou os meios-fios para liberar novas áreas de estacionamento como estímulo ao comércio local.

Resíduos sólidos

Em abril, o prefeito criticou o funcionamento do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral, após episódio em que a cidade foi impedida de depositar resíduos no local devido a dívida de mais R$ 1,2 milhão: “Prejuízo para as cidades”.

Oscar Rodrigues chegou a levantar a hipótese de deixar o consórcio e relacionou a questão a problemas de gestões anteriores.

“Eu sei que eu vou ser muito cobrado porque eu fiz muitas críticas e faço, eu vou ser muito cobrado, mas o meu tempo é muito pequeno, muito pequeno para fazer uma gestão corrigindo problemas anteriores, por exemplo, aqui em Sobral o lixo é todo colocado a céu aberto, então é outro protesto meu. Eu já tenho muitos caminhões recolhendo lixo na cidade”, contou.

Foto: João Victor da Costa / Especial para O POVO Prefeito de Sobral Oscar Rodrigues assina o livro de passagem de cargo

O tratamento dado à coleta de lixo por parte da gestão atual é um dos pontos de crítica da oposição. Para a deputada estadual Lia Gomes (PSB), licenciada do cargo para exercer a função de Secretária das Mulheres do Ceará, há no município um processo de "possível privatização da coleta de lixo".

"Existe um movimento para privatizar a coleta do lixo de Sobral, que é 100% pública. Todos os garis são funcionários, todos os caminhões compactadores pertencem à Prefeitura. E eu acho até que esse movimento de deixar a cidade mais suja, porque a Sobral tinha uma limpeza muito boa, de muita de alta qualidade, muito bem avaliada pelas pesquisas da população", afirma ao O POVO, dizendo ouvir muitas reclamações que a cidade estaria "mais suja".

Dívida herdada

Em maio, a gestão municipal divulgou diagnóstico de dívida herdada de mais de R$ 300 milhões da administração anterior — Ivo Gomes — e pagou parcela de R$ 20,8 milhões do empréstimo junto à CAF destinado ao Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (Prodesol).

Em viagem internacional na época, Ivo rebateu Oscar, afirmando que as obras do empréstimo da CAF impactaram positivamente na vida de milhares de sobralenses. Ele lembrou que o empréstimo não é dele, mas da Prefeitura, tendo sido amplamente divulgado e aprovado na Câmara, tendo votos inclusive da oposição.

O ex-prefeito afirmou que Oscar busca desculpas para "seus fracassos" e não trabalha para a população, além de apontar que, apesar de reclamar de falta de recursos, o prefeito aumentou o número de secretarias.

Em entrevista ao O POVO, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, fala sobre o que foi feito, do que pretende fazer e da relação política com o Poder Legislativo.

O POVO - Passados seis meses do início da gestão, o que o senhor destaca do que tem sido feito até aqui?

Oscar Rodrigues - Nesses seis primeiros meses de gestão, tivemos marcos importantes em todas as áreas. Logo no início da nossa gestão, revogamos a taxa do lixo, que tanto penalizava a nossa população. Também reorganizamos o Centro de Sobral, abrindo novas áreas de estacionamento, o que possibilitou um crescimento expressivo do comércio.

Como prefeito, quero atuar em todas as áreas, com destaque para a saúde e o desenvolvimento econômico. Ampliamos o atendimento à população nas unidades básicas de saúde com horário estendido em alguns postos e ações como as campanhas de vacinação e o Mais Saúde aos Sábados.

Foto: DIVULGAÇÃO Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral entre 2025 e 2028

Também resolvemos os problemas no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e estamos buscando soluções sustentáveis para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Na educação, apostamos na valorização dos professores da rede municipal, com reajuste salarial de 7%, acima do piso nacional de 6,27%.

Criamos ainda a Coordenadoria de Educação Inclusiva, com o compromisso de promover uma inclusão real e efetiva nas escolas da rede municipal, e criamos a Coordenadoria de Educação, Saúde e Assistência, unindo forças entre essas três áreas para um atendimento mais integral aos estudantes.

Apostamos também na produção de eventos de grande porte que têm gerado um impacto positivo na economia, na cultura e na valorização das tradições locais. O tradicional Bloco dos Sujos no pré-Carnaval reuniu cerca de 40 mil pessoas, movimentando mais de R$ 4 milhões na economia local.

O Sobral de Fé, evento ecumênico, reuniu entre 20 e 25 mil pessoas. O São João de Sobral, que será realizado em dois finais de semana, nos dias 26, 27 e 28 de junho e 02, 03 e 04 de julho, na Arena Aeroporto, tem a previsão de movimentar mais de R$ 20 milhões e gerar 1.500 vagas de trabalho temporárias.

Herdamos uma dívida superior a R$ 300 milhões da gestão anterior, mas com responsabilidade fiscal e capacidade financeira e de administrar, estamos pagando dívidas passadas.

Oscar Rodrigues e Maria Imaculada, prefeito e vice de Sobral, assumiram mandato em 1º de janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @draimaculada.oficial

Recebemos 40 obras inacabadas da gestão anterior. Analisamos o estado de cada uma, entendemos os problemas existentes e conseguimos montar um plano de ação eficiente para a retomada dos trabalhos por parte das construtoras responsáveis. Também realizamos de forma semanal a "operação tapa-buracos".

OP - Pensando nos três anos e meio que vêm pela frente, o que podemos esperar da atuação da Prefeitura? O que ainda será feito?

Oscar - Para os próximos três anos e meio da nossa gestão, os sobralenses podem esperar seriedade e compromisso com obras para mais desenvolvimento e criação de novas oportunidades.

Na saúde, temos grandes perspectivas. Iremos implantar os hospitais distritais, que levarão a saúde para mais perto da nossa população. Também estamos viabilizando um Hospital da Criança e um Hospital da Mulher em Sobral, além da reabertura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Foto: JÚLIO CAESAR Arco de Nossa Senhora de Fátima, símbolo de Sobral

Para beneficiar os educadores, teremos a implantação de planos de saúde. Estamos também fazendo reformas e requalificando a infraestrutura das escolas, que recebemos da gestão anterior em uma situação precária.

Outro destaque é o novo distrito industrial. Nosso compromisso também é com a economia. Nós queremos que os comerciantes e as indústrias de Sobral se desenvolvam porque são os verdadeiros geradores de emprego e renda da nossa cidade.

Temos muito interesse também em trazer para Sobral novas indústrias, novos comércios. Estaremos de portas abertas para ajudarmos na doação de terrenos, isenção de impostos dentro das possibilidades da prefeitura para podermos melhorar nossa economia e contribuir com o desafio nacional de geração de emprego e renda.

Para fortalecer a segurança, estamos prevendo a criação de postos de segurança da guarda municipal nos distritos e nos bairros da sede. Existe ainda a proposta de criação de um centro administrativo para reunir as várias secretarias na sede e centros administrativos nos distritos.

Na área da infraestrutura, estamos prevendo a duplicação da Avenida do Jordão e a Avenida BR/Estrada do Jordão. Há ainda a proposta de uma Avenida do Autódromo. Na área ambiental, está prevista a edificação de um Jardim Botânico.

Foto: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO Oscar Rodrigues (União) e Dra Imaculada venceram a eleição em Sobral, contra a ex-governadora Izolda Cela

OP - Como está a relação com a Câmara Municipal, base e oposição, e no que essa relação tem ajudado ou atrapalhado no decorrer do mandato?

Oscar - Os projetos da nossa gestão são submetidos para a Câmara Municipal e discutidos pelos vereadores da base e da oposição. E, em uma construção de um diálogo, os vereadores têm também contribuído com projetos importantes para a cidade Sobral, dentro do debate de situação e oposição, no entanto, sempre prevalecendo as melhores ideias para os projetos.

E assim tem sido a nossa relação com todos os vereadores, inclusive estamos promovendo reuniões com os vereadores para falar sobre projetos, independente de ser de base ou de oposição para poder ouvi-los.

Bate-bocas e provocações

O clima entre Oscar Rodrigues (e aliados) e a gestão anterior (e aliados) esteve quente antes, durante e depois da campanha eleitoral. Ameaças, acusações, bate-bocas e provocações não faltaram de parte à parte.

Oscar chegou a levar uma chupeta para provocar os adversários de "chorões", afirmou que é ele quem manda na cidade é ele, dentre outros "arranca-rabos".

Lia Gomes tem sido, até aqui, a principal rebatedora de Oscar, não se furtando de comentar os acontecimentos, muito menos de tecer críticas ao gestor que sucedeu o irmão Ivo. "Eu vejo que, no geral, a cidade piorou. Aumentaram muito as reclamações de falta de remédio nos postos, a cidade está mais suja", criticou ao O POVO.

Foto: FERNANDA BARROS Deputada Lia Gomes (PSB), licenciada do cargo para exercer a função de Secretária das Mulheres do Ceará

A secretária fez ainda críticas aos altos custos de contratação de empresas externas para serviços de contabilidade e jurídico, bem como o aumento significativo de gratificações.

"Na gestão do Ivo, todo o trabalho de contabilidade da parte jurídica era tudo feito pelos funcionários da Prefeitura. Os funcionários da Secretaria de Finanças faziam a contabilidade, os advogados da Procuradoria, como também cada secretaria tinha seu próprio setor jurídico. Eles contrataram empresas a preços bem caros, a parte de contabilidade vai custar R$ 2,3 milhões por ano, além de muita gratificação de maneira indiscriminada", acrescentou.

Para ela, a soma dos recursos desperdiçados com contabilidade, assessoria jurídica e gratificações impacta anualmente o município em mais de R$ 12 milhões.

"É um dinheiro que está fazendo falta para a compra de medicamentos. A Santa Casa, que não é um hospital municipal, mas é administrado pela Prefeitura, piorou demais a prestação de serviços. Não há transparência", apontou Lia.

Foto: Prefeitura de Sobral Flyer das atrações do São João de Sobral

A secretária também destaca os investimentos em eventos: assim como ocorre em outros municípios nordestinos, Sobral passou a investir em grandes atrações musicais para a divulgação de eventos juninos.

A Prefeitura anunciou as atrações do São João de Sobral e XXIV Festival de Quadrilhas, com shows de Alok, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Forró Real, Raça Negra, dentre outros.

Sobre a questão, Lia Gomes questionou os gastos realizados pela gestão, considerando a necessidade de recursos para áreas essenciais.

"Eu vejo que, no geral, a preocupação dele (Oscar Rodrigues) tem sido desapropriar terras, muitas delas vizinhas a terrenos dele, porque obviamente vai valorizar. Construir um jardim botânico do lado das terras dele, e também fazer shows caríssimos, que é uma coisa que o Ivo nunca fez", alfinetou.

Para ela, os gastos com grandes atrações não condizem com a realidade financeira de Sobral.

"São bandas muito caras e eu acho que não cabe na realidade da cidade, que tem um bom orçamento, mas comparando com cidades do Sul e do Sudeste, Sobral tem um orçamento muito apertado e esse dinheiro vai fazer falta para o remédio no posto, para merenda escolar, para muitas coisas que a gente já está ouvindo a população reclamar", questionou.