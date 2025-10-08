Gravando: Fernanda Torres, Natal cearense, Jorge Furtado e terror no Paraná

Foto: Divulgação/Veneta Filmes Déo Cardoso e Leão Neto nos bastidores de "Terra Natal"

Cinco anos depois da estreia de “Cabeça de Nêgo”, eleito melhor filme de 2020 pela Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine), Déo Cardoso está trabalhando em um novo projeto: “Terra Natal”, antologia de três contos natalinos em que divide a direção com Leão Neto e Wagner Nogueira Mendes.

O filme foi rodado em agosto com 18 diárias usando como cenário diferentes lugares de Fortaleza, como a Catedral, o Rio Ceará e a Praça Nossa Senhora de Fátima. A trama conta a história de Beá, Gracinha e Mileide, crianças de diferentes periferias da cidade que tem suas vidas cruzadas na noite de Natal.



Foto: Divulgação/Veneta Filmes Foto de equipe - "Terra Natal", de Déo Cardoso, Leão Neto e Wagner Mendes

Em entrevista para essa coluna, Matheus Leão, produtor executivo de Terra Natal e sócio da Veneta Filmes, conta que a ideia do filme surgiu enquanto caminhava pela Cidade, compartilhando depois com os demais diretores: “O nosso encontro mobilizou uma verdadeira força coletiva para que o filme se realizasse, apesar dos desafios de uma produção de orçamento reduzido”.

O elenco conta com Cláudio Jaborandy, Marta Aurélia, Fátima Macedo (que só neste ano está em “Manas”, “Praia do Fim do Mundo”, “Guerreiros do Sol”, “Pssica” e “Peixe Morto”), Tatiana Amorim, Georgina Castro, João Fontenele.

Leão Neto conta que, ao todo, participaram mais de 200 profissionais “entre equipe, elenco, fornecedores e figuração, com destaque para a inclusão de moradores das localidades onde as filmagens ocorreram”. O filme está em processo de finalização com previsão de estreia para 2026.



Fernanda Torres: o que vem depois do Oscar?



Foto: Divulgação/Sony Pictures Fernanda Torres em foto de divulgação da Sony Pictures

Sete meses depois da apoteótica vitória de “Ainda Estou Aqui” do Oscar de Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres está se preparando para voltar ao set de filmagens.

Nesta quarta-feira, 8, painel da Sony Pictures na Expocine, um dos maiores eventos do mercado cinematográfico da América Latina, anunciou “Os Corretores”, filme escrito e protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por seu marido, Andrucha Waddington, que já estreou neste ano com “Vitória”.

O elenco conta ainda com Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz. As filmagens do longa-metragem começam ainda neste mês.

Glória Pires e Tony Ramos: o casal de volta



Foto: Divulgação/The Walt Disney Company/Eny Miranda Cleo Pires, Gloria Pires, Tony Ramos e Rafael Infante em foto de divulgação de "Se Eu Fosse Você 3".

Neste ano em que Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis voltaram aos cinemas como mãe e filha trocadas de corpo na sequência de “Sexta-Feira Muito Louca” mais de 20 anos depois, outra franquia parecida e amada pelo público brasileiro está prestes à voltar ao cinemas: “Se Eu Fosse Você 3”, onde Tony Ramos e Glórias Pires podem trocar de corpo mais uma vez.

No começo de setembro, a Disney informou que chegaram ao fim as gravações do terceiro filme da franquia.

Você deve lembrar da saída súbita de Tony Ramos da novela "Dona de Mim", o que acabou gerando especulação de que seria para ele poder gravar o filme.

Na nova trama, Cláudio e Helena vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia, já adulta e casada com Aquiles - Cleo Pires e Rafael Infante, respectivamente, que integram o elenco.



Folk horror no Paraná

Foto: Assessoria/Atômica Lab Aly Muritiba, diretor de Nova Éden, junto com Welket Bungué, Zahy Tentehar e Gabriela Posa, que integram o elenco principal da trama.

Lá pelo Sul, também temos novidades de nomes conhecidos do Cinema Brasileiro. Aly Muritiba (autor de “Deserto Particular”, selecionado como representante do Brasil ao Oscar em 2022), terminou as gravações de “Nova Éden”, classificado como um longa de folk horror.

Na trama, Welket Bungué interpreta um padre negro que chega a uma comunidade de imigrantes europeus, em meados da década de 1920.

A sinopse oficial aponta: “Recebido com desdém, Damião descobre que forças sinistras criaram raízes na cidade”. As gravações tiveram sete semanas de gravação em Curitiba, Morretes e Pinhais.

Nova comédia de Jorge Furtado



Foto: Divulgação/Fabio Rebelo Equipe de "Muito Prazer"

No Rio Grande do Sul, Jorge Furtado encerrou as gravações da comédia “Muito Prazer” com Daniel de Oliveira, Luisa Arraes e Samantha Jones. A trama acompanha Rubem, que herda um antigo motel do seu tio e resolve reativá-lo para quitar suas dívidas.

“Foi um processo muito rico, como sempre, onde a gente parte de um roteiro, ensaia muito, e quando chega na filmagem, muitas coisas novas surgem por colaboração de toda equipe, especialmente dos atores, que sugerem cenas, falas e detalhes. Muitas piadas surgem na filmagem”, explica Jorge Furtado.

Neusa Borges na cidade natal



Foto: Divulgação/Assessoria/trindadead Neusa Borges em cena de "Quatro Passos"

Em Florianópolis, sua cidade natal, Neusa Borges rodou novo filme para o público infanto-juvenil. Dirigido por Beatriz Silva e Yasser Socarrás, “Os Quatro dos Passos” acompanha as aventuras de Francisca, Jacinto, Lúcio e Camila, quatro amigos, que se unem para tentar escapar da recuperação, na escola.

Dona Chica, personagem da Neusa, os ajuda a desvendar os mistérios em torno da imagem do Senhor dos Passos.

Cearense no Rio

Foto: Assessoria/Frank Soares Gabriela Oliveira em set de "Tá Pago!".

Gabriela Oliveira é a 1ª assistente de câmera de “Tá Pago!”, nova comédia nacional dirigida por Cris D’Amato que está sendo gravada no Rio de Janeiro.

Em 2022, Gabriela exibiu no encerramento do 32º Cine Ceará seu filme dirigido com o pai, Eusélio G. Oliveira, “Saravá, Meu Avó”, documentário sobre o mítico Eusélio Oliveira.

Estrelado por Thamirys Borsan e Pedro Ottoni, a trama carioca acompanha Jamile, que herda a academia da família e acaba gastando, por engano, todo o dinheiro que pertencia aos funcionários. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026.