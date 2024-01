Motivação laboral, favela e empoderamento

Foto: Anderson Coutinho/ Divulgação Mag MONIQUE Evelle durante conveção da MAG

Dentro do universo de ESG um termo comum, dito em inglês, é stakeholders, que significa indivíduos e organizações impactados pelas ações da sua empresa. Entre esse universo estão os colaboradores das empresas. Assim, um ambiente laboral requer um espaço saudável, uma força de trabalho participativa, relações pacíficas, motivação e incentivos.

Com o tema Construindo Futuros: Resiliência, Inovação e Longevidade nos Negócios e na Vida, a MAG realizou o evento Potencialize-se que levantou temas como motivação, empreendedorismo, geopolítica, tendências e longevidade.

Entre os palestrantes Zico, ex-jogador de futebol da seleção brasileira; Caito Maia, fundador da Chilli Beans; Leo Farah, especialista em Gestão de Desastres pela Unesco. A empreendedora e jornalista Monique Evelle, destaca a potencia da favela.

"Acho bom a popularização do tema favela para as pessoas se identificarem. O asfalto nunca identificou que, o que o morro fazia é inovação. Quando a gente tem esse conhecimento a gente muda e vê oportunidade, crescimento e empregos", disse Monique.

Brasil periférico

Com foco em implantação de práticas de ESG em culturas coorporativas, a Corre tem pesquisa o que acontece nas favelas de todo o país. Jairo Malta, um dos nomes por trás, da empresa enaltece o conhecimento e a valorização de iniciativas que acontecem em territórios periféricos de todo o país.

Constantemente visita favelas, quilombos, regiões ribeirinhas e amazônicas para investigar cultura e dados desses locais e transformação esse conhecimento em estratégias de comunicação e impacto social e ambiental nas corporações.

"As pessoas negras representam uma população enorme, que produz, que consome, que se reconhece cada vez mais.´É muita potência para ser ignorada", afirma.

Compensação

A companhia aérea Gol avança na campanha do #MeuVooCompensa e em parceria com a eureciclo passou a compensar 200% dos resídeos recicláveis descatados a bordo.

Assim, para cada embalagem plástica, de papel, de vidro ou alumínio descartado a bordo, a Gol compensa reciclando outras duas. A iniciativa pioneira no mercado chega a ser 22% maior do que a legislação brasileira exige.Em 2024 serão recicldas 1.022 toneladas de resíduos, relativas ao que foi consumida em 2023.

Sem disperdício

Criada em 2018, a Gooxxy é uma greentech brasileira com foco em oferecer soluções de recolocação, no mercado, de bens de consumo que seriam descartados pela indústria do atacado e do varejo.

Em 2023, a empresa recolocou mais de R$ 1 bilhão em produtos, combatendo efetivamente o desperdício de itens como chocolates, pães, bolos, chocotones e panetones.

Além de bebidas, incluindo sucos, leites e iogurtes e produtos de higiene, como shampoo, condicionador e desodorantes. Nestlé, Mondelez, Vigor, Unilever, Ifood, BRF e Swift estão entre os principais parceiros atendidos.

Corpos positivos

Fortaleza recebe, até 29 de janeiro, um novo letreiro na Praia do Futuro que que traz o dizer Praia do Hoje. A ação é uma parceria entre a Natura e a Prefeitura de Fortaleza.

A proposta da marca é que as mulheres sintam-se confortáveis e seguras com os corpos reais. Segundo uma pesquisa da Opinion Box, 46% das mulheres deixam de ir à praia ou a piscina por não se sentirem bem com seus corpos, deixando de viver as melhorescexperiências desse período.

Além da mudança no letreiro as areias da praia também estão recebendo diversas ativações que estimulam mulheres a viverem o melhor do verão.

