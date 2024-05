No Dia da Reciclagem, Porto das Dunas recebe pátio de compostagem

Foto: JÚLIO CAESAR Em 2023, o Beach Park foi recertificado com 97% de reciclabilidade e conceito ‘A’ no Índice de Boas Práticas Ambientais

No Dia Mundial da Reciclagem, o Beach Park inaugura seu primeiro Pátio de Compostagem, no Porto das Dunas, em Aquiraz. O espaço conta com 600 m² e capacidade para receber diariamente 3,5 toneladas de resíduos orgânicos oriundo das atividades do Beach Park que incluie o parque aquático, os hotéis do grupo e restaurantes.

A capacidade do equipamento é produzir aproximadamente 518 toneladas de composto orgânico ao ano. A proposta é se tornar autossuficiente no gerenciamento de seus resíduos orgânicos, transformando-os em adubo para uso nas áreas verdes e jardins do complexo.

O pátio de compostagem também receberá em breve estudantes para atividades de educação ambiental. Essas ações integram e fortalecem o conjunto de medidas que o Beach Park já pratica no gerenciamento de seus resíduos sólidos. Crédito: Andreza Íris/ Divulgação Beach Park

“O Beach Park segue práticas de gestão socioambientais e de governança atentas aos princípios do ESG e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A reciclagem é um importante pilar para a sustentabilidade, por isso adotamos estratégias eficazes e criativas em todas as atividades do grupo, como o parque, rede hoteleira e o paisagismo”, destaca Raíssa Bisol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park.

O local abriga também um minhocário, forma alternativa para a compostagem, onde acontece a produção de húmus que é o composto mais nobre para adubação. Com agenda a ser divulgada, estudantes poderão participar de atividades de educação ambiental.

Foto: Andreza Íris/ Divulgação Beach Park O Pátio de Compostagem tem como objetivo tornar o Beach Park autossuficiente no gerenciamento de seus resíduos orgânicos, transformando-os em adubo para uso nas áreas verdes e jardins do complexo

Em 2023, a empresa reciclou mais de 97% dos resíduos gerados na execução de suas atividades. Foram recicladas mais de 3.000 toneladas de resíduos entre recicláveis e orgânicos. Em parceria com a Empresa Hantaro, por exemplo, transforma boias inutilizadas em chinelos que são comercializados

Somente no ano passado, mais de três toneladas de boias tiveram esse destino. Outro destaque é o projeto Eu Reciclo, ação de cunho social que tira da informalidade ex -catadores e reduzir o percentual de envio de resíduos para aterros sanitários.

O projeto iniciou com 3% de reciclabilidade e atualmente o percentual está em 97% de reciclabilidade. A gestão de sustentabilidade do Beach Park conta com cinco ex-catadores em seu quadro fixo de funcionários que realizam o processo de triagem e reciclagem de resíduos como plásticos, papel, papelão, alumínio e outros.