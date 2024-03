Tranparência e relatórios de sustentabilidade

Foto: AURÉLIO ALVES CONFEITEIRA Neurilene Araujo fez Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e criou seu próprio negócio

No Brasil e no Ceará, muitas empresas que estão organizando áreas ligadas às questões ambientais, sociais e de governança, ESG, tem feito um reporte dessas ações em relatórios, seja no geral das coorporações, ou mesmo o específico que recebe o nome de relatório de sustentabilidade.

Indo além do ambiente de interesses de requerer invetimentos e aportes financeiros, esse instrumento, por ser aberto, serve para toda a sociedade entender como aquela empresa que ela tem algum tipo de relação, seja de consumo, de parceria ou até mesmo de colaboração, se porta em relação a temáticas relevantes para a nossa existência no planeta e destina seus recursos a projetos com baixo risco ambiental, alto valor social e lucratividade justa.

Segundo a coordenadora de ESG da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Alcileia Farias, os relatórios de sustentabilidade são fundamentais para empresas que buscam se destacar em um mercado cada vez mais consciente e exigente.

"Além de atender a requisitos legais e regulatórios, eles fornecem uma oportunidade para as empresas comunicarem suas práticas e resultados em relação à responsabilidade social, ambiental e econômica. Ao tornar públicas suas iniciativas sustentáveis, as empresas fortalecem sua imagem, engajam stakeholders e demonstram seu compromisso com um futuro mais sustentável e ético", ressalta.

Lição de casa

A M. Dias Branco divulgou na última semana, o Relatório Anual Integrado de Sustentabilidade 2023 desenvolvido seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e recomendação do International Integrated Reporting Council (IIRC).

O documento, que está disponível para no website da empresa, entre os dados destaca que no pilar ambiental a companhia implementou medidas para reduzir seu impacto no meio ambiente, como 65% do consumo total proveniente da empresa é de energia limpa.

E alcançou 96,73% de embalagens plásticas de produto acabado recicláveis, compostáveis ou biodegradáveis. Outro avanço foi o alcance de uma performance excelente no que tange ao combate à perda de insumos no processo produtivo, cujo índice de perda foi de apenas 0,74, representando uma redução de mais de 40% em relação ao ano base 2021.

No pilar social, evolui para 24,58% de mulheres em cargos de liderança, a meta até 2030 é chegar a 40% investiu em programas de capacitação e profissionalização, impactando mais de 15.000 pessoas em comunidades sobre temas de empreendedorismo e profissionalização no setor de alimentos.

Já em relação a governança, estabeleu novas metas públicas relacionadas à transparência, ética e integridade.

"Neste relatório, mostramos os principais destaques do caminho que temos percorrido para atingir esse objetivo e como estamos preparando a Companhia para o futuro: a consolidação da M. Dias Branco como uma empresa referência no setor de alimentos, atenta aos interesses e necessidades do consumidor, com atuação diversificada e presença sólida no Brasil e em outros países, firme no propósito de alimentar e inspirar as pessoas, transformando sonhos em realidade", afirmou Ivens Dias Branco Júnio Jr., presidente da M. Dias Branco.

Bom exemplo

Na contramão do Brasil, profissionais do Ceará são os que melhor avaliam ambiente de trabalho nas empresas. De toda a região Nordeste, o Estado apresentou a maior nota média de engajamento em relação ao ‘ambiente de trabalho positivo’ (4,20), que é uma das dimensões do estudo.

Essa dimensão é composta por aspectos como a qualidade de vida, flexibilidade no trabalho, reconhecimento, camaradagem e relacionamento com o time, e diversidade e inclusão.

Em uma escala de atribuição de notas de um a cinco pontos, o Ceará apresentou a maior nota da região Nordeste nos quesitos ‘Camaradagem’ (4,49) e ‘flexibilidade no trabalho’ (4,07), e a terceira maior no quesito ‘reconhecimento’ (4,05), ficando atrás apenas do Piauí (5,0) e do Sergipe (4,09). Os trabalhadores do Ceará também deram a terceira maior nota da região Nordeste para ‘qualidade de vida’ (3,97), ao lado dos Estados da Bahia (4,11) e Pernambuco (4,10).

Segundo o estudo idealizado pela Flash, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, os trabalhadores do Nordeste são os mais engajados do país. Os dados mostram que a região apresenta o maior nível de engajamento entre todos os Estados.

“O mercado de trabalho no Norte e Nordeste é conhecido por ser menos dinâmico em relação ao Sul e Sudeste. Isso significa que os profissionais têm oportunidades mais escassas, além de um índice de pobreza maior. É natural que, diante do menor poder de escolha, eles se engajem mais na empresa", diz Janaína Feijó, pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV-IBRE

Dentro deste cenário regional, o Ceará se destaca, apresentando uma nota média de avaliação de ‘ambiente de trabalho positivo’ que é superior à média de toda a região: a média do Ceará ficou em 4,20 enquanto a média da região Nordeste é 4,08. Os dados apontam que, de maneira geral, os colaboradores cearenses avaliam positivamente o ambiente de trabalho das empresas do Estado, em especial a camaradagem entre os colegas.

Além disso, gostam da flexibilidade que já têm e se sentem reconhecidos pelas empresas, um cenário diferente do que vemos no país.

Porém, assim como o restante dos profissionais brasileiros, os cearenses também sentem um impacto negativo do trabalho em sua qualidade de vida e no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que pode ser causado pelo excesso de demandas.

Entre todos os aspectos que definem a dimensão ‘Ambiente de Trabalho Positivo’ no estudo, qualidade de vida é o único que recebeu uma nota abaixo de 4,0, que mostra profissionais desengajados.

Consumo consciente

A Natura lançou o primeiro concentrado para o corpo do mundo, que já está disponível para venda em mais de 100 lojas no Brasil. O Natura EKOS Concentrado de Castanha traz a máxima potência biocosmética.

A embalagem refilável é feita 100% com plástico retirado dos rios amazônicos, que contribui para a redução significativa de resíduos e a estruturação de cadeias sustentáveis de plástico pós consumo em comunidades ribeirinhas e cooperativas de reciclagem.

Rapidinhas

A Termaco Logística foi premiada com o Selo Resibras Sustentável 2023, na categoria Prata, pelo seu desempenho da empresa em sustentabilidade.

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) realiza no dia 24 de abril, no Carmel Cumbuco Resort, o evento "Finanças Sustentáveis no Ceará: Rumo a um Futuro Responsável", com foco nos benefícios, incentivos e investimentos verdes.

O Grupo Fornecedora consolidou suas ações de responsabilidade social por meio da iniciativa fiscal e destinou parte do valor do seu imposto de renda para cinco instituições sociais: Tapera das Artes, Menina Olímpica, Estação da Luz, Ulysses e Mulheres Sol.

Ênio Viana de Arêa Leão, coordenador-geral do capítulo Ceará do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) passa a ser membro do conselho de administração da entidade para o biênio 2024-2026.

