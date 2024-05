Fórum ESG e o elo entre empresas no Ceará

Foto: JoaoFilho Tavares TIME O POVO responsável pelo Café ESG e pelo Fórum

Criar elos entre pessoas e empresas que têm própositos e valores similares e desejam um mundo melhor para a sociedade também faz parte do escopo de trabalho de empresas de comunicação. E é assim que o Grupo de Comunicação O POVO age.

Criando networking, mostrando inovações sustentáveis e construindo as pontes e as relações entre diferentes atores do ecossistema de sustentabilidade. Na última sexta-feira, 3, O POVO promoveu o Café da Manhã ESG e anunciou a realização da A 1ª edição do ESG Fórum O POVO ainda nesse semestre.

O evento, com dada ainda a ser divulgada vai reunir empresas e empresários que atuam, ou buscam atuar, na área de sustentabilidade, governança corporativa, ambiental e social e buscam inserir na rotina de seus negócios o ESG. Startups e aceleradoras, além de universidades, entidades, órgãos públicos e privados também participam.

Bons exemplos

Durante o Café ESG empresas e negócios de impacto apresentaram ações e movimentos que estão nas companhias dentro da agenda de sustentabilidade ambiental e social.

Para a superintendente do Sistema de Gestão Integrada da Cobap, Marília Dantas, a sustentabilidade e a responsabilidade social são princípios intrínsecos ao DNA corporativo. Por meio da Pacel, a empresa de logística reversa do grupo, retira das ruas do Ceará mais de 29 mil toneladas de aparas de papelão por ano.

Essa ação não só reduz o impacto ambiental negativo causado pelo descarte inadequado, mas também reforça o compromisso com a economia circular e a preservação dos recursos naturais.

"O Café da Manhã ESG foi uma oportunidade única para compartilharmos nossas práticas e aprendermos com outras empresas que também estão comprometidas com o ESG. A Cobap reconhece a importância de promover ações que contribuam para um mundo mais sustentável e justo. Estamos entusiasmados em fazer parte deste diálogo e continuar nossa jornada em direção a um futuro melhor para todos", disse.

Já a gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, Vini Fernandes, diz que a companhia acredita que, mais que uma obrigação, a contrapartida socioambiental representa um compromisso com o futuro e com a construção de um mundo mais sustentável.

"Diante da pluralidade de seus negócios - ambiental, incorporações, infraestrutura, comunicação, serviços de atendimento ao cidadão, shoppings centers e hotelaria - iniciativas isoladas já não eram suficientes para gerar um impacto transformador que desejamos. Por isso, criamos um setor estruturado de Inteligência Social, ou seja, um jeito Marquise de praticar a Responsabilidade Social Corporativa – usando estratégias inerentes a cada negócio, gerando sinergia entre eles para que possamos impactar ainda mais pessoas. Encontros como este são enriquecedores para troca de ideias e abrir novos horizontes e possibilidades”, explica.



Direto com o consumidor

A Solar Coca-Cola destacou na sua apresentação o Recicla Solar, projeto que desponta como case para a The Coca-Cola Company, no qual foi ampliada a coleta e reciclagem de PET no território que atuam,

impactando a cadeia da economia circular no Nordeste, inclusive no Ceará, atingindo a coleta de mais

de 20.000 toneladas de resíduos PET nos últimos três anos.

É o que informa Orlando Fiorenzano, diretor de Cadeia de Suprimentos da empresa. Ele acredita que o momento é desafiador para todos enquanto sociedade e que o papel das companhias é crucial para impulsionar o ecossistema empresarial à adoção de práticas mais responsáveis e sustentáveis.

"Discutir esse movimento tão necessário, e fazê-lo ao lado de grandes empresas cearenses, que também estão traçando suas jornadas próprias no que diz respeito aos pilares de ESG, é fundamental para que possamos estabelecer benchmarking, entender a evolução do cenário no Estado a respeito do tema e reconhecer o que nossos pares vêm desenvolvendo nessa área. Assim, podemos nos inspirar mutuamente, conscientizar toda a cadeia de públicos que lidamos em nossos negócios e ainda propagar esse impacto positivo para a sociedade", declarou.

Elirdes Costa, gerente de marketing do Iguatemi Bosque, avaliou que o Café ESG no O POVO é um evento crucial que mostrou a importância das práticas ambientais, sociais e de governança em nossas operações e na comunidade em geral.

No evento, destacaram iniciativas como a otimização energética, a promoção do artesanato cearense para fortalecer o pilar social e a importância dos comitês de assessoria na governança corporativa.

"Eventos como esse são essenciais, pois proporcionam um espaço para compartilharmos ideias, melhores práticas e desafios comuns. Ao nos reunirmos com outros líderes empresariais e especialistas em sustentabilidade, podemos aprender uns com os outros e trabalhar juntos para impulsionar ainda mais o avanço das práticas ESG em todos os setores", ressaltou.

Dia do Líder Comunitário

Atualmente, a Ambiental Ceará conta com o apoio de 1.451 líderes comunitários que integram o programa Afluentes nas 24 cidades contempladas pela Parceria Público-Privada firmada entre a empresa e a Cagece. A iniciativa estabelece um canal direto de comunicação com as lideranças de bairros, possibilitando uma compreensão mais profunda das necessidades locais.

Em homenagem ao Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado em 5 de maio, a diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, Águeda Muniz, destaca o papel dessas lideranças no processo de universalização do esgotamento sanitário no Ceará.

"O líder comunitário apoia as melhorias que visam o desenvolvimento da comunidade, facilitando nossa atuação com obras e manutenções. Por meio deles também recebemos de forma mais rápida e direta as sugestões e os anseios da população”, explica, acrescentando que já foram realizados 129 encontros com esses agentes entre maio de 2023 e março deste ano.

Descarbonização

A Arêa Leão Consultoria, com apoio estratégico da Esphera, realizou seu inventário e compensou todas as suas emissões de carbono de 2023, marcando assim sua posição como uma das pioneiras nessa jornada de descarbonização.

Geraldo Lemos Filho, sócio da Arêa Leão, diz que mesmo sendo um ato aparentemente pequeno, é de extrema importância para empresa e para o meio ambiente como um todo.

"Estamos comprometidos em fazer a nossa parte, independentemente do tamanho do nosso impacto ambiental. Essa iniciativa não apenas nos coloca na vanguarda da sustentabilidade empresarial, mas também demonstra nosso compromisso genuíno com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras", declarou.

O processo de descarbonização começou com um inventário das suas emissões de carbono, incluindo as categorias de emissões tipo 1, 2 e 3. Identificando as fontes diretas e indiretas de emissões, a empresa descobriu que, em 2023, lançou 15,3 toneladas de carbono no meio ambiente.

Para compensar, a Arêa Leão investiu no projeto Unitor, localizado na Amazônia, que visa a preservação de áreas desmatadas, e adquiriu 16 créditos de carbono (cada crédito corresponde a 1 tonelada), compensando suas emissões e também apoiando ativamente iniciativas de conservação ambiental.

