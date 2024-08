Muitas cabeças, mais impacto

Foto: Matheus Souza TIME de conselheiros 2024

Sabe aquela máxima que duas cabeças pensam melhor que uma? É nessa vibe de coletivo que a Coalizão Pelo Impacto funciona desde 2022 na Capital. A iniciativa multissetorial que foca em mais e melhores negócios de impacto é nacional e está presente em seis cidades, incluindo Fortaleza, sob coordenação da Bia Fiuza.

Reunindo diversos atores da economia local, assim como academia e imprensa, o projeto, até 2027, aportará R$ 34 milhões para desenvolver simultaneamente, em Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre, um ecossistema de impacto para movimentar o produto interno bruto (PIB) com novos produtos e serviços que buscam resolver problemas socioambientais.

A segunda reunião do ano presencial aconteceu no último dia 30 de julho, no Espaço O POVO de Cultura & Arte e contou com a presença de 20 conselheiros.

Na ocasião, o diretor de Estratégia Digital do O POVO, Filipe Dummar, apontou que o desafio atual sobre o tema é gerar uma consciência de que a transformação social para o mundo, de impacto e responsabilidade social corporativa para o planeta é uma decisão e não mais uma opção.

Campanha

Entre as pautas do encontro da Coalizão pelo Impacto está o lançamento da campanha #vemtransformar que dissemina o conceito e as informações sobre negócios de impacto.

E serve de convite às instituições que promovem o empreendedorismo para fazer a diferença e serem agentes transformadores de um futuro melhor. Entre os motes estão: "Empreendedorismo não é tudo igual"; "Inspire empreendedores a transformar desafios socioambientais em oportunidades".



Com fácil acessibilidade, o portal https://coalizaopeloimpacto.org.br/vemtransformar/ fornece guias para diferentes jornadas dos atores: Instituições de Ensino Superior; Organizações de Apoio a Empreendedores; Empresas Privadas; Gestão Pública; e Investidores.

Parceria acadêmica

Nos dias 19 e 20 de agosto de 2024, no Condomínio de Empreendedorismo e Inovação (CEI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), acontecerá o I Encontro de Empreendedorismo Socioambiental e Negócios de Impacto.

A ação, promovida pela Coordenadoria de Empreendedorismo e Inovação (COEMP) da UFC, em parceria com a Funcap, Sebrae, Unichristhus e a Coalizão pelo Impacto, traz como tema “O papel das universidades no fortalecimento de um ecossistema de impacto”.

A proposta é integrar diferentes atores do ecossistema de impacto, como empreendedores, organizações dinamizadoras, investidores, aceleradoras e incubadoras, instituições de ensino superior e demais interessados nas áreas de empreendedorismo socioambiental e negócios de impacto.

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo https://encontroimpactoufc.com.br/#inscricao