Mulheres e o mercado de trabalho

Foto: João Filho Tavares PAINEL do projeto Bárbaras

A agenda ESG tem tido destaque nas discussões sobre a equidade de gênero e o papel das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. A ideia é garantir o desenvolvimento sustentável e socialmente responsável, incluindo a promoção da diversidade e inclusão, a equidade salarial, a oportunidade de liderança, além de saúde e bem-estar físico e mental. Atualmente, as mulheres brasileiras ganham em média 20% menos que homens em posições equivalentes, de acordo com o IBGE. E apenas cerca de 37% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, conforme dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O tema foi discutido durante o evento Bárbaras, realizado pelo O POVO, com o debate que contou com Eliziane Alencar, CEO da Advance Comunicação; Irvina Sampaio, psicanalista, psicóloga e professora universitária; e Jacky Queiroz, embaixadora do Movimento Plus Size do Ceará. A mediação foi da jornalista e colunista desse espaço, Carol Kossling. O evento ainda homenageou mulheres cearenses com destaque no mercado de trabalho: Adísia Sá, Daciane Barreto, Izolda Cela, Socorro França e Tarsila Sousa.

Mais luz

O hub de Inovação Social Beco Céu, do Instituto Pensando Bem, apoiou quem vive na Favela do Inferninho com a instalação de trinta postes de iluminação nas principais vias da comunidade. A iniciativa foi uma parceria entre o Projeto Favela 3D, da ONG Gerando Falcões, e a organização Litro de Luz. Os postes usam captação via energia solar gerada a partir de garrafas PET recicladas. A estrutura é montada com canos de PVC, e uma caixa hermética acoplada ao corpo do poste abriga a bateria e o circuito responsável pelo acionamento da lâmpada.

"Esse é mais um passo importante para a Favela do Inferninho. Não é apenas sobre trazer luz, mas sobre dar dignidade e mostrar que, com união e criatividade, podemos transformar nossa realidade. Hoje, conseguimos unir as mãos de moradores, voluntários e novos embaixadores para um futuro mais sustentável e iluminado", disse Rutênio Florencio, CEO do Instituto Pensando Bem.

A propósito, Rutênio foi destaque do prêmio paulistano Jovens Transformadores pelo Empoderamento Econômico no Empreendedor Social 2024.

Bacias hidrográficas

A Everest anuncia apoio ao SOS Pantanal, ONG que realiza uma série de ações em prol do uso sustentável do bioma. O investimento será destinado ao projeto Águas que Falam, voltado para a conservação da Bacia do Alto Paraguai e auxílio a comunidades vulneráveis de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, afetadas pelas queimadas e seca.

Entre as principais medidas adotadas está o monitoramento da qualidade das águas, além da viabilização de estratégias para gerar água potável e saneamento básico ao público assistido. A parceria possibilitará a ampliação do escopo de trabalho da iniciativa, que chegará a 10 comunidades na região e irá beneficiar quase mil pessoas até 2026.

Energia e clima

Fortaleza abrigará o World Summit on Energy Transition (WSoET) - Cúpula Mundial da Transição Energética nos dias 28 e 29 de novembro, no Centro de Eventos, que irá realizar debates sobre transição energética e mudanças climáticas, tendo conceitos ESG adotados na prática.

Como o consumo de energia 100% renovável, acordo entre a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e a EDP, exibição de veículos elétricos e formato híbrido com transmissão em quatro idiomas para todo o mundo: português, inglês, espanhol e mandarim.