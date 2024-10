ODS 4: Educação de Qualidade

Foto: Erika Caroline/ Divulgação Natura DÉBORA Gentil e David Saad da Natura em evento no Ceará

A Educação é a base de tudo na vida! É ela que muda a condição de vida das pessoas, é que ajuda a promover mudanças sociais. É o fator que também proporciona melhores condições de saúde e desenvolvimento econômico, por exemplo.

As conexões entre Educação estão em todas as áreas - política, mercado de trabalho, meio ambiente, segurança e bem-estar. A Organização das Nações Unidas (ONU) traz entre os 17 Objetos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentro da Agenda 2030, plano de ação global para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza até 2030, a Educação de Qualidade, no ODS 4.

Ele visa assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

No Brasil, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a maioria dos indicadores globais do ODS 4 teve uma evolução positiva entre 2016 e 2022.

Por trás disso, temos iniciativas e conexões entre empresas privadas, institutos, organismos públicos e a sociedade civil. Sem essa união, não há avanços significativos no cenário Educação no País.

Iniciativas privadas

Há 29 anos, a Natura criou uma linha não cosmética, a Crer Para Ver, que tem 100% do seu lucro destinados à Educação em todo o Brasil. Como isso funciona? Tanto a empresa, como as consultoras que vendem o produto abrem mão do seu percentual de vendas para esse projeto capitaneado pelo Instituto Natura.

Somente em 2023, foram arrecadados R$45,7 no Brasil, que impactaram cerca de 3,7 milhões de alunos e mais de 350 mil consultoras de beleza da marca porque além de contribuir com a alfabetização de crianças na idade certa e com a educação de jovens no Ensino Médio Integral, a ação direciona recursos para iniciativas educacionais voltadas para as próprias consultoras e suas famílias.

No Ceará

David Saad, presidente do Instituto Natura, esteve em Fortaleza na última semana para lançar a nova linha em alusão ao Dia dos Professores, disse que normalmente quando as empresas têm o ESG em funcionamento ele tem um olhar muito forte para dentro da empresa e que o Instituto Natura tem esse olhar tanto interno, mas externo também com foco no olhar social.

"Escolheu apoiar a Educação pública do Brasil e também de outros países via o Natura Crer Para Ver. E esse nosso programa de apoio social investe em apoiar políticas públicas. Nos nos inspiramos na política do Ceará para levarmos para outros estados. E aqui, no Ceará, apoiamos a Secretaria da Educação a fazer novos estudos", conta.

Particularmente em Sobral, referência nacional no segmento, o apoio é ao Programa 100% Integral de Sobral. Em cada município o apoio é diferente, de acordo com cada necessidade. E existe parceria, ainda, com outras instituções e organizações que já poiam as secretarias.

Entre elas a Fundação Lehmann, organização familiar brasileira sem fins lucrativos, e a Associação Bem Comum, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil. Também já realizam ações conjuntas com o Instituto Ayrton Senna e o Unicef. "A gente acredita muito nesse trabalho colaborativo", disse.

Porta-vozes

O programa educacional do Crer para Ver ainda contempla jovens estudantes porta-vozes do projetos nas suas regionais educacionais. No Ceará, atualmente, são três: Sophia Amâncio, 16, que cursa o 1⁰ ano do Ensino Médio no EEMTI Lidia Bezerra, em Saboeiro; Vivian Maciel Alves Mendes do EEMTI Dr José Almir de Freitas Brandão, de São Benedito; e Ivana Maria Frota Fontenele Marques do EEMI São José, em Granja. A tarefa delas e incentivar os estudos na mesma geração que elas e trabalhar a liderança e o protagonismo estudantil com os colegas da cidade e da região.

Foto: Erika Caroline/ Divulgação Natura Sophia Amâncio, 16, aluna do 1⁰ Ensino Médio de EEMTI Lidia Bezerra, em Saboeiro, é estudante porta-voz do Crer pra Ver da Natura ao lado da professora do Erika Barros professora EEMTI Prefeito Raimundo Coelho Bezerra de Farias - Liceu do Crato

Sophia, também presente ao lançamento, destaca a improtância de incentivos como esse em virtude do "choque" de realidade ao entrar no Ensino Médio.

"Normalmente no Ensino Fundamental a gente tem um vislumbre do protagonismo juvenil só que não é tão forte quanto o Ensino Médio. Quando o projeto chegou até mim foi uma grande surpresa, porque eu não estava preparada. Quando a gente recebe essa oportunidade de ser visto, de ser ensinado, de ser motivado a fazer aquilo que a gente tanto quer, que é a mudança, a gente acaba alcançando coisas que, até então, a gente acreditava ser impossível", relatou.

Programa evoluir

Três projetos cearenses foram selecionados para a segunda fase do Programa Evoluir, iniciativa do Instituto MRV voltada à capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em empreendedorismo social.

Entre os indicados estão o Projeto Viver, de Caucaia; o Instituto Juventude no Bairro, de Fortaleza; e a Associação das Mulheres Rurais do Sítio Macaúba, de Barbalha. Ao todo, 50 OSCs de todo o país participam dessa imersão, que visa torná-las mais atrativas para investidores.

O Programa, em parceria com o Hub Social e o Instituto LCN, oferece capacitação e prevê a seleção final de cinco organizações que receberão um aporte de R$ 60 mil. A iniciativa reforça a importância de fortalecer o trabalho social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Preá

Com foco em tornar o Preá em um dos principais destinos turísticos do país, de forma sustentável e planejada, o Grupo Carnaúba entregou uma nova fase do seu projeto, desta vez o Carnaúba Wind House, produto imobiliário inovador onde a pessoa pode ser sócia ou apenas se hospedar.

O Carnaúba Wind House conta também com uma parceria com o Rancho do Kite, escola para prática esportiva que emprega jovens da comunidade da região. E para cuidar de todo o impacto positivo, o Grupo criou o Instituto Camboa.

Entidade sem fins lucrativos que promove ações socioeducativas, culturais e ambientais nas comunidades do Preá, Barrinha e Castelhano. Com espaço físico, a Casa Instituto Camboa fica no Viveiro de Mudas, que cultiva e produzir espécies nativas para a preservação e recuperação ambiental.

O espaço ainda promove gratuitamente cursos profissionalizantes em uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Sesi e Senai para estimular a empregabilidade na região.

Na atuação de resíduos sólidos, o Instituto tem parceria com a CoopBravo e a Visões da Terra, que através do projeto Mais Vida Menos Lixo, iniciado da Barrinha, conquistou em 2024 o prêmio de melhor projeto de gestão de resíduos do Ceará oferecido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo do Estado.

A iniciativa possui 97% de adesão da comunidade e conta com um Índice de Recuperação de Resíduos (IRR) de 8%, enquanto no Brasil a média é de 1,86%.

Turismo natural



Icapuí, no litoral cearense, possui três áreas de proteção ambiental (APAs), rica na flora e fauna. São 65 km de costa litorânea com 16 praias, entre as mais conhecidas estão a Praia de Ponta Grossa, Praia da Redonda, Praia de Peroba, Praia de Picos e Praia de Requenguela.

Por lá está a duna móvel mais alta do Ceará e o maior conjunto de falésias contínuas da América Latina. Também existe a opção do passeio de barco para observação da vida marinha. São embarcações que levam os turistas para piscinas naturais e formações rochosas no mar.

Os peixes-boi marinhos são patrimônio natural deste município. Outra prática local é o birdwatching: a observação de aves residentes e migratórias, que vem do Ártico para se alimentar e descansar em Icapuí.

O ecossistema do turismo local é formado por uma base comunitária, com diversas ações da comunidade em parceria com a gestão municipal e ONGs que atuam com o propósito de cuidar e preservar seus ecossistemas para as próximas gerações.