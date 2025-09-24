Anistia, Bolsonaro e Blindagem: semana intensa no Congresso Nacional
Leandro Mazzini é jornalista pós-graduado em Ciência Política pela UnB e escritor e Walmor Parente é jornalista especializado em cobertura do Congresso Nacional e com experiência em rádios, foi repórter da coluna Esplanada antes de se tornar subeditor
Uma anistia mais branda, com revisão de penas que evite a humilhação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganha força até mesmo dentro do PL. Aliados de Bolsonaro concordam que ele será a liderança da direita mesmo condenado e em prisão domiciliar.
No entanto, se Eduardo radicalizar o discurso e atingir todos ao redor, os danos poderão levar o presidente Lula da Silva ao seu 4º mandado. No Congresso, também há um entendimento de que as manifestações no domingo contra a Anistia e a PEC da Blindagem foram ainda maiores do que o previsto.
O encontro não negociado entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump na 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta terça-feira, 23, brilhou os olhos dos petistas.
Trump tomou a iniciativa, o que pegou Lula de surpresa. A turma do petista comemorou, mas “amigos, amigos, negócios à parte”. Há desconfiança de que o afago foi no intuito de beneficiar os EUA em relação a exploração de minerais no Brasil.
O patrimônio total dos Fundos de Previdência em Crédito Privado da SulAmérica Investimentos passou de R$ 2 bilhões para R$ 10,78 bilhões em dois anos. Foram R$ 6,4 bilhões em aportes líquidos – R$ 4,3 bilhões apenas nos últimos 12 meses.
Para Daniela Gamboa, CIO da empresa, o desempenho sinaliza o aumento da procura de investidores por crédito privado na previdência.
Sedex e Chip perigoso!!
Lembram do Sedex cobrado a R$ 70 para chegar no dia seguinte, mas demorou sete dias entre Brasília e Salvador?
Pois o Correios admitiu que houve uma “situação pontual”, também uma “lacuna operacional” na expedição (ou seja, uma tremenda demora), mas o surreal é que incluíram o envelope com um chip de celular como “verificação de tráfego de itens perigosos”. Que chip perigoso!!!
