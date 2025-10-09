Eduardo Bolsonaro afastado após ligação de Trump e Lula
Leandro Mazzini é jornalista pós-graduado em Ciência Política pela UnB e escritor e Walmor Parente é jornalista especializado em cobertura do Congresso Nacional e com experiência em rádios, foi repórter da coluna Esplanada antes de se tornar subeditor
Câmara aprova PL nº 1.307/2023, de autoria do senador Sergio Moro (União-PR), que prevê medidas de proteção a agentes que atuam na linha de frente no enfrentamento às organizações criminosas.
O projeto inclui agentes em atividade e aposentados em situação de risco. Para Moro, “a aprovação imediata é uma resposta do Congresso ao assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Fontes”.
O Cartório 3º Ofício de Protesto do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, Centro, foi denunciado ontem em reclamação por e-mail à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.
Mesmo após tentativas de reduzir o valor, exigiu cobrança de R$ 1.786 para baixar cada um dos três protestos de dívidas já quitadas pela empresa anteriormente citada. Notoriamente esses valores são muito abaixo na praxe.
A relatora é a ministra Delaíde Arantes, que já deu indícios de apoio ao pleito dos trabalhadores. Para o advogado André Ferrari, todos deveriam receber o benefício de maneira igualitária.
Fome nas favelas
Duas em cada cinco pessoas passam fome nas favelas no Brasil, aponta o Panorama Climático nas Favelas e Comunidades Invisibilizadas.
Os dados também indicam que 75% dos moradores locais não possuem trabalho formal. O levantamento foi realizado pela TETO Brasil em parceria com o Centro de Estudos das Cidades – Arq. Futuro, o Insper e a ONU Habitat. O Panorama será lançado no dia 14/10, na UnB, em Brasília.
Expansão pet
O Grupo NewPet – Campos Gerais, do Paraná, abrirá uma nova fábrica no Município de Aguaí, na região de Campinas (SP).
O CEO da empresa, Leonel Mazzini, esteve na Prefeitura para assinatura do contrato com o prefeito Gilberto Salber. A estimativa é que sejam gerados 200 empregos diretos com a construção, que deve ter início em março de 2026.
