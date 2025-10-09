Eduardo Bolsonaro afastado após ligação de Trump e Lula

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro

Nos bastidores da Câmara, comenta-se que a aproximação entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump deve isolar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) da Casa Branca.

Dentro do PL, a avaliação é de que Eduardo se deixou levar pelos conselhos do economista Paulo Figueiredo – já estabelecido nos EUA há anos.

O deputado arriscou não só o atual mandato, como também o futuro político. Ele pode perder o mandato se não retornar, mas teme ser preso no retorno.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, esteve nos EUA para vê-lo, mas voltou com a sensação de que Eduardo irá apagar fogo com gasolina.

Com as negociações sobre o tarifaço entre Brasil e EUA acontecendo, Eduardo está escanteado e perderá a importância no cenário político. O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi informado a respeito, agora cabe a ele conter o filho.

Proteção dos agentes

Câmara aprova PL nº 1.307/2023, de autoria do senador Sergio Moro (União-PR), que prevê medidas de proteção a agentes que atuam na linha de frente no enfrentamento às organizações criminosas.

O projeto inclui agentes em atividade e aposentados em situação de risco. Para Moro, “a aprovação imediata é uma resposta do Congresso ao assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Fontes”.

Alô, CNJ!

O Cartório 3º Ofício de Protesto do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, Centro, foi denunciado ontem em reclamação por e-mail à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

Mesmo após tentativas de reduzir o valor, exigiu cobrança de R$ 1.786 para baixar cada um dos três protestos de dívidas já quitadas pela empresa anteriormente citada. Notoriamente esses valores são muito abaixo na praxe.

Cadê a gratificação?

A nova gestão do TST, encabeçada pelo ministro Vieira de Mello Filho, julga o caso de ex-funcionários do Santander. Eles cobram gratificação, que foi recebida apenas por parte dos colaboradores e sem critérios de distinção.

A relatora é a ministra Delaíde Arantes, que já deu indícios de apoio ao pleito dos trabalhadores. Para o advogado André Ferrari, todos deveriam receber o benefício de maneira igualitária.

Fome nas favelas

Duas em cada cinco pessoas passam fome nas favelas no Brasil, aponta o Panorama Climático nas Favelas e Comunidades Invisibilizadas.

Os dados também indicam que 75% dos moradores locais não possuem trabalho formal. O levantamento foi realizado pela TETO Brasil em parceria com o Centro de Estudos das Cidades – Arq. Futuro, o Insper e a ONU Habitat. O Panorama será lançado no dia 14/10, na UnB, em Brasília.

Expansão pet

O Grupo NewPet – Campos Gerais, do Paraná, abrirá uma nova fábrica no Município de Aguaí, na região de Campinas (SP).

O CEO da empresa, Leonel Mazzini, esteve na Prefeitura para assinatura do contrato com o prefeito Gilberto Salber. A estimativa é que sejam gerados 200 empregos diretos com a construção, que deve ter início em março de 2026.

ESPLANADEIRA

#Órbi de Portas Abertas terá debates de inovação e negócios, hoje em BH.

#Confere celebrou Dia do Representante Comercial com palestra sobre Impactos da IA nos Negócios.

#Qlik lança região de nuvem para uso de IA com segurança.

#CIO Views Magazine elege Jason Bare, CEO da BARE International TOP 10 Líder Empresarial 2025.

#Ornare apresentou preview da Babilonia Collection, por Jwana Hamdan em evento em Milão.

#Santiago Chamorro e Fabio Rua, da GM América Latina, prestigiam 100 anos do Grupo Vigorito, em Capivari (SP).

