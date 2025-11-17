Logo O POVO+
PSDB tem desejo "muito real" de filiar Ivo Gomes para 2026, diz Ozires
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista.

Ozires Pontes afirmou que o irmão de Ciro tem tudo a ver com o partido e seria um nome forte para concorrer tanto na chapa majoritária como na proporcional
Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO)
Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes

Após a filiação de Ciro Gomes, o PSDB Ceará tem um desejo "muito real" de trazer para o ninho tucano o irmão do ex-presidenciável, Ivo Gomes, hoje filiado ao PSB; partido liderado por outro irmão: Cid Gomes.

Ozires Pontes, que passou a presidência do partido para Ciro, afirmou à coluna que está iniciando os contados para tentar levar Ivo para o PSDB, pontuando ainda que seria um quadro a se considerar para a chapa de 2026, seja na proporcional ou até mesmo na majoritária.

"Temos um desejo muito real de trazer o Ivo para o PSDB. E não falta articulador, começando pelo irmão dele, mas eu também estou iniciando esse contato e acho que o Ivo tem todas as condições de participar inclusive das próximas eleições, o Ivo tem todas as condições de disputar qualquer cargo. Eu acho que o Ivo engrandece uma chapa proporcional e engrandece, fortifica uma chapa majoritária", declarou o prefeito de Massapê.

Segundo Ozires, Ivo tem tudo a ver com o PSDB no quesito de boa gestão, inovadora e eficiente, tendo a "grife" do partido no Ceará. Agora ainda mais com a volta de Ciro a sigla para provavelmente encabeçar a chapa para governador do Estado no ano que vem, sendo um nome do agrado do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

"O Ivo tem tudo a ver conosco no quesito de boa gestão (...) E agora mais ainda porque o irmão mais velho dele tá totalmente integrado nesse projeto. Talvez seja aí a peça principal desse novo projeto do PSDB. Seria uma grande alegria. O Tasso gosta muito do Ivo, eu gosto e admiro muito o Ivo. Vou trabalhar intensamente pro Ivo vir para o PSDB", disse.

"Quero dar esse presente ao Ciro. Ele vai ficar feliz. O PSDB merece o Ivo!! Ivo e PSDB do Ceará são sinônimos de gestões eficientes!! Tem tudo a ver os dois", completou Ozires.

