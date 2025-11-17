PSDB tem desejo "muito real" de filiar Ivo Gomes para 2026, diz Ozires

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes

Após a filiação de Ciro Gomes, o PSDB Ceará tem um desejo "muito real" de trazer para o ninho tucano o irmão do ex-presidenciável, Ivo Gomes, hoje filiado ao PSB; partido liderado por outro irmão: Cid Gomes.

Ozires Pontes, que passou a presidência do partido para Ciro, afirmou à coluna que está iniciando os contados para tentar levar Ivo para o PSDB, pontuando ainda que seria um quadro a se considerar para a chapa de 2026, seja na proporcional ou até mesmo na majoritária.

"Temos um desejo muito real de trazer o Ivo para o PSDB. E não falta articulador, começando pelo irmão dele, mas eu também estou iniciando esse contato e acho que o Ivo tem todas as condições de participar inclusive das próximas eleições, o Ivo tem todas as condições de disputar qualquer cargo. Eu acho que o Ivo engrandece uma chapa proporcional e engrandece, fortifica uma chapa majoritária", declarou o prefeito de Massapê.

Segundo Ozires, Ivo tem tudo a ver com o PSDB no quesito de boa gestão, inovadora e eficiente, tendo a "grife" do partido no Ceará. Agora ainda mais com a volta de Ciro a sigla para provavelmente encabeçar a chapa para governador do Estado no ano que vem, sendo um nome do agrado do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

"O Ivo tem tudo a ver conosco no quesito de boa gestão (...) E agora mais ainda porque o irmão mais velho dele tá totalmente integrado nesse projeto. Talvez seja aí a peça principal desse novo projeto do PSDB. Seria uma grande alegria. O Tasso gosta muito do Ivo, eu gosto e admiro muito o Ivo. Vou trabalhar intensamente pro Ivo vir para o PSDB", disse.



"Quero dar esse presente ao Ciro. Ele vai ficar feliz. O PSDB merece o Ivo!! Ivo e PSDB do Ceará são sinônimos de gestões eficientes!! Tem tudo a ver os dois", completou Ozires.