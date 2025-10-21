Ciro chega ao PSDB com discurso de "salvar o Ceará"

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Após meses de reviravoltas e muita articulação nos bastidores, o ex-ministro Ciro Gomes deve enfim confirmar nesta quarta-feira, 22, seu retorno ao PSDB. Contrariando expectativas de aliados mais próximos, no entanto, filiação não deve necessariamente dizer respeito à disputa presidencial de 2026, mas sim à própria corrida local pelo Governo do Ceará. Em conversas com a coluna, lideranças tanto do PL quanto do União Brasil confirmaram que participarão do evento, marcado para a partir das 9h30min no Hotel Mareiro, na Beira Mar. Em entrevista à Vertical, o deputado André Fernandes (PL) também confirma presença e classifica a saída de Ciro do PDT como um "grande passo" para consolidar pré-candidatura do ex-ministro a governador pela oposição.
Líder do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner (União) também confirma que participará do evento. Para ele, já é "difícil" que Ciro não venha a ser o candidato do grupo da oposição para 2026.
"Estaremos juntos e todos nós a um só clamor: Que Ciro, venha salvar o Ceará", afirma o vereador Jorge Pinheiro (PSDB), líder do PSDB na Câmara Municipal, antecipando discurso que deve dar o tom do ato desta quarta-feira.
O ex-prefeito José Sarto "aproveitará a deixa" de Ciro Gomes e também irá se filiar hoje ao PSDB em evento no Hotel Mareiro. A migração foi confirmada nesta terça-feira pelo próprio ex-prefeito nas redes sociais.
"Saio do partido com a certeza de que dei o meu melhor na luta pela justiça social e pelo combate às desigualdades. Infelizmente, o PDT, partido de imensa tradição e luta, aceitou o papel menor de "puxadinho" do PT", disse Sarto.
O Sindicato dos Engenheiros do Ceará (Senge-CE) divulgou agenda nova de cursos e palestras para 2025 e 2026 dentro do Programa de Capacitação Permanente da entidade. Mais informações no site do Senge-CE.
O mestre Tarcísio Sardinha recebe homenagem neste domingo, 26, em show gratuito às 19h no Teatro Antonieta Noronha, sede da Secultfor. Participação da filha do músico, Bárbara Sena, com participações especiais.
O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem lei aprovada pela Alece que obriga bares, restaurantes e órgãos públicos do Estado a afixarem cartazes, em local de fácil visibilidade, com alertas contra a discriminação racial e a intolerância religiosa.
Cartazes devem exibir o seguinte texto: "AVISO: é expressamente proibida a prática de discriminação racial por cor, etnia e intolerância religiosa". Ao final da mensagem, deverão ser incluídos números de telefone para denúncias.
Os estabelecimentos terão um prazo de até 90 dias para se adequarem. Nova norma altera a Lei Estadual nº 17.480/2021 que prevê cartazes semelhantes contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.
O Centro Avançado de Oftalmologia de Fortaleza recebe hoje o pré-congresso da Imersão Presbiopia 2025, um dos principais eventos científicos da oftalmologia do País. /// Evento inclui cirurgias imersivas de catarata para 16 pacientes, realizadas por profissionais do Brasil e de Portugal, com implantes de lentes doadas.
