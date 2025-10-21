Ciro chega ao PSDB com discurso de "salvar o Ceará"

Foto: Reprodução ￼CIRO Gomes

Após meses de reviravoltas e muita articulação nos bastidores, o ex-ministro Ciro Gomes deve enfim confirmar nesta quarta-feira, 22, seu retorno ao PSDB. Contrariando expectativas de aliados mais próximos, no entanto, filiação não deve necessariamente dizer respeito à disputa presidencial de 2026, mas sim à própria corrida local pelo Governo do Ceará. Em conversas com a coluna, lideranças tanto do PL quanto do União Brasil confirmaram que participarão do evento, marcado para a partir das 9h30min no Hotel Mareiro, na Beira Mar. Em entrevista à Vertical, o deputado André Fernandes (PL) também confirma presença e classifica a saída de Ciro do PDT como um "grande passo" para consolidar pré-candidatura do ex-ministro a governador pela oposição.

Ex-adversários

Líder do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner (União) também confirma que participará do evento. Para ele, já é "difícil" que Ciro não venha a ser o candidato do grupo da oposição para 2026.

Discurso

"Estaremos juntos e todos nós a um só clamor: Que Ciro, venha salvar o Ceará", afirma o vereador Jorge Pinheiro (PSDB), líder do PSDB na Câmara Municipal, antecipando discurso que deve dar o tom do ato desta quarta-feira.

De carona

O ex-prefeito José Sarto "aproveitará a deixa" de Ciro Gomes e também irá se filiar hoje ao PSDB em evento no Hotel Mareiro. A migração foi confirmada nesta terça-feira pelo próprio ex-prefeito nas redes sociais.

Puxadinho

"Saio do partido com a certeza de que dei o meu melhor na luta pela justiça social e pelo combate às desigualdades. Infelizmente, o PDT, partido de imensa tradição e luta, aceitou o papel menor de "puxadinho" do PT", disse Sarto.

Qualificação

O Sindicato dos Engenheiros do Ceará (Senge-CE) divulgou agenda nova de cursos e palestras para 2025 e 2026 dentro do Programa de Capacitação Permanente da entidade. Mais informações no site do Senge-CE.

In memoriam

O mestre Tarcísio Sardinha recebe homenagem neste domingo, 26, em show gratuito às 19h no Teatro Antonieta Noronha, sede da Secultfor. Participação da filha do músico, Bárbara Sena, com participações especiais.

Elmano de Freitas, governador do Ceará

Nova lei para bares no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem lei aprovada pela Alece que obriga bares, restaurantes e órgãos públicos do Estado a afixarem cartazes, em local de fácil visibilidade, com alertas contra a discriminação racial e a intolerância religiosa.

Aviso público

Cartazes devem exibir o seguinte texto: "AVISO: é expressamente proibida a prática de discriminação racial por cor, etnia e intolerância religiosa". Ao final da mensagem, deverão ser incluídos números de telefone para denúncias.

Prazo

Os estabelecimentos terão um prazo de até 90 dias para se adequarem. Nova norma altera a Lei Estadual nº 17.480/2021 que prevê cartazes semelhantes contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

Presbiopia



O Centro Avançado de Oftalmologia de Fortaleza recebe hoje o pré-congresso da Imersão Presbiopia 2025, um dos principais eventos científicos da oftalmologia do País. /// Evento inclui cirurgias imersivas de catarata para 16 pacientes, realizadas por profissionais do Brasil e de Portugal, com implantes de lentes doadas.



