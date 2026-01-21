Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Ciro Gomes (PSDB) disse que a chapa da oposição neste ano deve ter ele mesmo, Capitão Wagner e Roberto Cláudio, ambos do União Brasil e que foram candidatos a governador em 2022, este último tendo sido prefeito de Fortaleza por oito anos. Nessa composição, sobra uma vaga de senador.
Considerando que ele deve encabeçar o bloco se candidatando a governador, Capitão e RC são cogitados tanto para vice como para senador, quem seria o outro a se juntar?
Um nome que começou a ser especulado e citado em rodas de conversas e corredores da oposição é do do deputado federal Danilo Forte (União). Inclusive, recebeu sinalizações positivas e de que não sofreria resistências.
O PL já lançou o seu pré-candidato. Trata-se do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal e presidente do partido no Ceará, André Fernandes. Nos primeiro movimentos públicos de aliança com a oposição, Ciro afirmou ter a intenção de votar no bolsonarista. Era maio de 2025.
Se isto avançar, o outro candidato a senador não mencionado por Ciro pode ser Alcides. Se cada um seguir o seu caminho, o PL e o pré-candidato a governador terão que escolher os seus candidatos para completarem as chapas distintas. Os nomes cotados de momento estão aí. Muita gente está interessada.
