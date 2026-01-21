Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Ciro Gomes (PSDB) e deputados da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Ciro Gomes (PSDB) disse que a chapa da oposição neste ano deve ter ele mesmo, Capitão Wagner e Roberto Cláudio, ambos do União Brasil e que foram candidatos a governador em 2022, este último tendo sido prefeito de Fortaleza por oito anos. Nessa composição, sobra uma vaga de senador.

"Você deve ver uma chapa comigo, com o Capitão Wagner, com Roberto Cláudio, para compor as chapas majoritárias. Temos a outra vaga de senador, para compor com outros aliados", declarou Ciro na última semana em reunião da oposição.

Considerando que ele deve encabeçar o bloco se candidatando a governador, Capitão e RC são cogitados tanto para vice como para senador, quem seria o outro a se juntar?

Um nome que começou a ser especulado e citado em rodas de conversas e corredores da oposição é do do deputado federal Danilo Forte (União). Inclusive, recebeu sinalizações positivas e de que não sofreria resistências.

Porém, Ciro Gomes já confidenciou tendência de apoiar o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, ainda sem partido. Em conversas reservadas, fez entender garantia de apoio e o tucano já o cumprimentou em evento como "meu senador". Se foi só simpatia ou elogio da parte de Ciro, Cândido entendeu como possibilidade de disputar uma das vagas.

E o PL?

O PL já lançou o seu pré-candidato. Trata-se do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal e presidente do partido no Ceará, André Fernandes. Nos primeiro movimentos públicos de aliança com a oposição, Ciro afirmou ter a intenção de votar no bolsonarista. Era maio de 2025.

Tempos depois, nas redes sociais, em postagens patrocinadas para serem divulgadas, Alcides se apresentou como "o pré-candidato de Ciro". A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa, também se lançou como possível senadora, com o aval de Michelle Bolsonaro (PL). O ex-presidenciável já a citou como uma "possível pré-candidata".

PL e Ciro oficialmente estão com aliança suspensa. Tanto integrantes próximos ao tucano como filiados e mandatários bolsonaristas acreditam em uma reaproximação pública formal, fazendo com que as chapas se alinhem em 2026.

Se isto avançar, o outro candidato a senador não mencionado por Ciro pode ser Alcides. Se cada um seguir o seu caminho, o PL e o pré-candidato a governador terão que escolher os seus candidatos para completarem as chapas distintas. Os nomes cotados de momento estão aí. Muita gente está interessada.