Os movimentos de Cid Gomes para 2026

Foto: FERNANDA BARROS ￼SENADOR Cid Gomes e a intensa movimentação de fortalecimento do PSB

Entre aliados, os movimentos do senador Cid Gomes (PSB) vêm despertando curiosidade. Afinal, trata-se de caso raro em que um político de sua envergadura, mesmo não sendo candidato a nada no ano que vem, esteja tão empenhado em mobilizar prefeitos, vereadores e outras lideranças a fim de fortalecer o partido para a eleição de 2026.

À coluna, um interlocutor admitiu que, antes, pensava que o horizonte de Cid era 2030, mas começou a se convencer de que pode ser já 2026. Ele se adianta: embora soe fantasiosa para muita gente, essa hipótese de o senador postular o Abolição na próxima disputa explicaria demonstrações de força do pessebista, como a que se viu na última sexta, 3, em evento no Eusébio que reuniu João Campos, presidente nacional do PSB; Eudoro Santana, dirigente estadual; e outros quadros de peso no Ceará, tais como o deputado federal Júnior Mano e Acilon Gonçalves.

Os desconfiados de plantão leram o episódio como mais do que um ato de apoio à candidatura de Mano à Câmara Alta, ocupando o lugar que seria de Cid na chapa majoritária. A tese é inventiva, reconheça-se, mas incompatível com o que o próprio ex-governador tem dito, ou seja, que não será concorrente a cargo eletivo.

A se fiar nas palavras do senador, que é conhecido por não recuar de declarações, o nome de Cid de fato não estará nas urnas - o que não elimina a surpresa de quem tenha olhado para o palanque montado no Eusébio e visto ali uma articulação típica de quem pensa em algo mais logo adiante.

Leia mais Cid filia prefeitos e ganha força para 26 Sobre o assunto Cid filia prefeitos e ganha força para 26

O silêncio no governismo

Outro elemento a adicionar tempero a essa salada é o silêncio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (Educação) quanto às sinalizações de Cid sobre seus planos. Se havia dúvida de que o senador pretende levar o nome de Mano para a mesa de negociação, deve ter sido eliminada no fim de semana.

O gesto foi enfático e a mensagem, clara. Cid tem costurado uma composição com musculatura para fazer do PSB uma força superior ao PT não apenas agora, mas pelos próximos anos, o que não deixa de ser um contrassenso, já que o PT detém a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e o Governo Federal, com assento privilegiado na Esplanada.

Enquanto Cid avança suas estratégias e impõe o ritmo do jogo, os petistas, por ora, apenas assistem.

Meu pirão primeiro

A briga pelo passe de deputados para turbinar a nominata dos partidos está a pleno vapor. Apenas no arco governista, por exemplo, PSD, PSB, Republicanos e PT se acotovelam nos bastidores para assegurar chapas mais fortes no pleito.

Se o PT e o "camilismo" operam para conter a debandada no PDT, evitando a saída de Mauro Filho e Idilvan Alencar e contrariando os interesses de Cid, o PSB contra-ataca mirando em dois pessedistas: Fernando Hugo e Lucílvio Girão.

Além disso, o partido de Cid também está de olho no irmão de Romeu Aldigueri, cotado para herdar a votação do presidente da Alece, que deve tentar vaga na Câmara.

Leia mais Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB

Grupo de prefeitos chega ao PSB para fortalecer pré-candidatura de Júnior Mano Sobre o assunto Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB

Grupo de prefeitos chega ao PSB para fortalecer pré-candidatura de Júnior Mano

Floresta do Aeroporto

Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno avalia incluir trechos da Floresta do Aeroporto no novo Plano Diretor da cidade, que deve chegar em novembro para discussão na Câmara.

"Estamos analisando tecnicamente algumas áreas no entorno do aeroporto para serem aproveitadas como parques ou unidades de conservação", disse, acrescentando que a decisão deve ser fechada nesta semana.

"A gente considera que (essas regiões) estão muito preservadas de mata e floresta e que temos condições de criar ali áreas públicas, não definimos ainda que tipo de unidade, mas queremos zonear como proteção ambiental", concluiu.

Leia mais MPCE convoca reunião com diversos órgãos sobre Floresta do Aeroporto

Caso da Floresta do Aeroporto ganha novo capítulo Sobre o assunto MPCE convoca reunião com diversos órgãos sobre Floresta do Aeroporto

Caso da Floresta do Aeroporto ganha novo capítulo



