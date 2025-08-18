O tarifaço de Trump e o liberalismo

Hugo de Brito Machado Segundo é mestre e doutor em Direito. Membro do Instituto Cearense de Estudos Tributários (ICET) e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT). Professor da Faculdade de Direito da UFC e do Centro Universitário Christus. Visiting Scholar da Wirtschaftsuniversität, Viena, Áustria.
Não é o propósito deste texto discutir se essa visão é correta, se admite exceções, ou até que ponto a intervenção deve ocorrer, visto que a História já mostrou o fracasso de economias totalmente dirigidas pelo Estado
De acordo com o pensamento liberal, as trocas realizadas em uma sociedade livre levam, no longo prazo, ao melhor resultado para a coletividade. A Economia é um sistema complexo, sujeito a múltiplos fatores imprevisíveis, razão pela qual, em regra, não deve haver intervenção externa, especialmente estatal.
Tudo se resumiria ao lema laissez faire, laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-même — em tradução livre, “deixe fazer, deixe ir, deixe passar, o mundo vai por si mesmo”.
A questão aqui é outra: chamar atenção para a coerência, ou sua ausência, nos discursos sobre o tema. Quando o pau que bate em Chico não bate em Francisco, é sinal de que belos discursos são pretextos para ocultar o inconfessável.
É o caso, leitor, de se fazer o teste. O Estado contraria o laissez faire ao financiar os estudos de um jovem de baixa renda para que conclua a universidade. Ou ao prestar assistência a famílias vulneráveis, para que não passem privações e tenham preservada sua dignidade.
Há quem se oponha a isso, dizendo que a intervenção é indevida ou nociva. “Não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar”, seria o argumento.