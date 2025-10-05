Itamaraty não tem data para resgatar Luizianne

Foto: Saeed QAQ / AFP ￼FLOTILHA foi escoltada por militares israelenses para o porto de Ashdod

.

Desde a última quarta-feira, a deputada Luizianne está detida pela Marinha de Israel após tentar entrar na Palestina por um dos barcos que compõem a Flotilha Global Sumud. A missão era oficial e humanitária, no intuito de levar medicamentos e alimentos à Faixa de Gaza, mas o grupo foi interceptado por Israel e colocado em uma prisão, onde não receberam água e comida por, pelo menos, 24 horas.

Na última sexta-feira, diplomatas da Embaixada brasileira em Israel foram até o local para prestar assistência aos brasileiros e encontraram Luizianne orientada e bem. Após a negação da alimentação, alguns dos detidos ensaiaram uma greve de fome, mas a deputada cearense não seguiu o movimento.

Leia mais Flotilha com Luizianne e brasileiros está presa em instalação entre o Egito e Gaza, diz delegação

Flotilha com Luizianne e outros brasileiros foi levada por navio de guerra a porto em Israel

Barco de Luizianne rumo a Gaza é interceptado por Israel Sobre o assunto Flotilha com Luizianne e brasileiros está presa em instalação entre o Egito e Gaza, diz delegação

Flotilha com Luizianne e outros brasileiros foi levada por navio de guerra a porto em Israel

Barco de Luizianne rumo a Gaza é interceptado por Israel

Em contato com o Itamaraty, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, solicitou a pronta soltura de Luizianne, mas recebeu como resposta que o Brasil ainda não tem data definida para resgatar a parlamentar. Motta pediu urgência no caso, lembrou que Luizianne tem prerrogativas parlamentares em missões oficiais e pode transitar livremente em países que fazem parte da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Motta já solicitou, também, ao Ministério da Defesa que, caso seja necessário, busque Luizianne em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Itamaraty e Defesa estudam o caso.

Leia mais Luizianne Lins se recusa a assinar documento de deportação e segue detida em prisão israelense

Detida em prisão israelense, Luizianne receberá visita consular da Embaixada do Brasil Sobre o assunto Luizianne Lins se recusa a assinar documento de deportação e segue detida em prisão israelense

Detida em prisão israelense, Luizianne receberá visita consular da Embaixada do Brasil

Após susto, Guimarães volta à Câmara

"O susto foi grande", relata o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Depois de passar por uma cirurgia no Coração no fim de julho e ficar afastado do Parlamento por três semanas, Guimarães seguiu o rito pós-cirúrgico de exames. Uma febre persistente, porém, o fez antecipar exames, que apontaram uma intercorrência. Por isso, ele ficou internado e de licença médica por 15 dias.

Após melhora, ele já está em Brasília e retoma as atividades de deputado federal e líder de Lula na Câmara na segunda-feira, mesmo sem estar completamente curado. "Estou quase 100%, mas pronto para retornar ao trabalho", afirmou Guimarães à coluna, que já declarou as prioridades do Governo: aprovar a Medida Provisória do programa 'Gás do Povo' e o fim da escala 6x1.

Foto: Kayo Magalhaes/Agência Câmara Arthur Lira foi o relator do projeto que zera o IR para que recebe até R$ 5 mil

Do coice às desculpas

Fim de férias e, para minha sorte, o retorno ao trabalho se deu no dia da votação do projeto de lei que quer zerar o imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil. O relator da matéria na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Arthur Lira, deixou a primeira reunião de líderes com algumas sugestões. Insatisfeito, ele andava rápido e dava respostas de forma evasiva. Algumas, acompanhadas de coices doloridos.

Antes de ele sair, alguns deputados apontaram quais seriam as mudanças no texto de Lira. Questionei se eram, mesmo, três as alterações. "Você está desatualizado, querido", respondeu com um sorriso amarelo no rosto. Outro colega ousou perguntar para onde ele iria. "Essa foi a melhor do dia, viu", disse, sem explicar o destino.

Antes de entrar no plenário, o pedido de desculpas. "Me perdoem aos senhores da imprensa, já que, às vezes, não damos informações muito precisas do que estamos construindo, porque, dos temas mais complicados que a Câmara trata e que o Senado pode tratar, são temas tributários. Eles dizem respeito à parte mais sensível do corpo humano que fica nessa região mediana da cintura, que se chama 'bolso'", brincou. O projeto, agora, segue para o Senado.

Leia mais Com isenção do IR, contribuinte terá economia de até 4.067,57 ao ano Sobre o assunto Com isenção do IR, contribuinte terá economia de até 4.067,57 ao ano



