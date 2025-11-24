Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação no Centro de Fortaleza, na véspera de Ano Novo. Na foto, a movimentação no Centro Fashion. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Era uma vez um estado brasileiro em que seu povo sempre esbanjou criatividade, talento e disposição. Esse capital humano se encontrou com outros fatores, como a presença de indústrias têxteis e de confecções e incentivos fiscais e de infraestrutura. O resultado é a notoriedade do Ceará e, em especial, da capital Fortaleza como um pólo têxtil e de confecção.

Segundo a tese "A dinâmica da indústria têxtil no espaço metropolitano de Fortaleza", de Alexsandra Maria Vieira Muniz, essa área fabril é constituída por quatro segmentos industriais autônomos, que estão inter-relacionados: a fiação, a tecelagem, o acabamento e a confecção.

Qualidade, acabamento, informação de moda e preço são elementos que fazem pessoas do Brasil inteiro visitarem nossa capital para comprar, no formato de atacado, itens de vestuário, com o intuito de revender e obter um complemento de renda ou conquistar uma autonomia financeira.

Leia mais A moda como negócio: empreendedorismo, um substantivo feminino

Com que roupa eu vou para o treino que você me convidou?

Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras Sobre o assunto A moda como negócio: empreendedorismo, um substantivo feminino

Com que roupa eu vou para o treino que você me convidou?

Chico Felitti estreia audiosérie sobre moda e morte de Amaury Veras

Há cerca de uma semana, Fortaleza ganhou mais um shopping atacadista, o Estação Fashion. Localizado no Centro, entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, atua no momento com 500 lojas em operação, incluindo praça de alimentação.

Além de moda - feminina, masculina, infantil, íntima, fitness e acessórios, haverá um setor com mix de beleza e cuidados pessoais. A ideia é unir espaço físico e ferramentas digitais. Se você estiver no local e deseja comprar roupas para crianças, por exemplo, basta buscar pela temática em um dos totens e localizar as lojas disponíveis.

As soluções digitais são pensadas para as vendas dos lojistas e o ambiente foi idealizado para oferecer praticidade, à quem vende e à quem compra. Há ainda um aplicativo próprio (APP Estação Fashion) para compras online e contato direto com os lojistas, e o Clube dos Sacoleiros e Guias, com benefícios e facilidades para profissionais do setor.

Foto: Reprodução do Instagram @estacaofashionoficial Beleza e funcionalidade para a Estação Fashion

Outro ponto que a gerente de marketing Dani Branquinho frisa é a geração de dados a partir do departamento de inteligência de mercado, importante para as marcas entenderem tendências e desenvolverem coleções de forma assertiva.

"Quando 2026 começar, a gente quer trazer profissionais de ponta para compartilhar informações de atacado, de produção, confecção, principalmente pro nosso lojista, pois acredito que o maior desafio dele ainda é a produção. Ele tem que se virar em 1000, encontrar mão-de-obra qualificada, fazer a gestão dos negócios", prevê Dani.

O empresário Philomeno Neto, idealizador do Estação Fashion, revela a criação do Instituto da Moda, que visa unir as entidades em prol da confecção, potencializando o comércio, a fabricação, a tecnologia, a produtividade e as vendas.

Leia mais A moda como negócio: empreendedorismo, um substantivo feminino

Com que roupa eu vou para o treino que você me convidou?

Do cafona ao hype: manualidades deixaram de ser "coisa de vó" e entraram na passarela Sobre o assunto A moda como negócio: empreendedorismo, um substantivo feminino

Com que roupa eu vou para o treino que você me convidou?

Do cafona ao hype: manualidades deixaram de ser "coisa de vó" e entraram na passarela

O primeiro passo, ele conta, foi dado em março, com o Nordeste Fashion Figital, evento que contou com a participação de 800 lojistas e fabricantes. A próxima edição está confirmada para 2026.

Para Philomeno, todos esses esforços têm a ver com a capacidade de produção local, a partir de a produção uma mão-de-obra ainda mais qualificada.

"A gente vê nos indicadores que tem capacidade de crescer bastante. Então, a gente acredita que com universidade, com tecnologia, com conhecimento, a gente consegue chegar lá", completa. O instituto atuará em duas frentes: produção (costureira, empresário da moda, desenvolvedor de produto) e vendas.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Totens facilitam localização das lojas no Estação Fashion

O shopping promete ser totalmente inaugurado até 2026, com 1300 unidades comerciais e espaço multiuso destinado a lançamentos, gravações, desfiles, eventos corporativos e negócios B2B. A estrutura conta ainda com estacionamento subterrâneo para 500 carros e espaço para 30 ônibus, destinados às excursões que vêm do interior e de outros estados.

Estação Fashion

Rua Castro e Silva, 503 - Centro

Terça-feira a sábado, das 5h às 13 horas

@estacaofashionoficial

Para todos os bolsos e estilos

Inaugurado em 2017, o Centro Fashion Fortaleza é outro polo de moda atacadista, no bairro Jacarecanga. São mais de quatro mil pontos comerciais ativos, com lojas, boxes e megalojas, divididos em setores.

Os segmentos incluem moda feminina, masculina, infantil, praia, íntima, calçados, artigos para o lar e acessórios. A proposta é atrair o público com preços competitivos e pelo forte giro comercial.

Foto: FERNANDA BARROS ￼MULHERES dominam sobretudo os pequenos negócios

O estacionamento conta com mais de mil vagas e 60 lugares para ônibus, além de praça de alimentação e serviços como lotérica, barbearia, farmácia e salão de beleza). Há ainda um hotel, destinado aos visitantes de outros estados que chegam em Fortaleza para compras.

Recentemente, o shopping inaugurou o Centro de Distribuição de Mercadorias, recebendo transportadoras e sacoleiros em um espaço adequado e organizado. Mais de 5 milhões de pessoas passam pelo Centro Fashion todos os anos, movimentando cerca de R$ 2,5 bilhões anuais.

Centro Fashion Fortaleza

Avenida Filomeno Gomes, 430 - Jacarecanga

Terça-feira a sábado, das 9h às 19 horas

@centrofashionfor

Visão, paixão e tradição

De um evento de moda precursor para um dos primeiros shoppings atacadistas do Norte e Nordeste do Brasil. Inaugurado em 1990, o Maraponga Mart Moda faz parte da história do segmento em Fortaleza.

Hoje, conta com 250 lojas de moda feminina, masculina e infantil, passando pelo jeanswear, fitness, praia e íntima, além de bolsas e calçados, óculos, acessórios, tamanhos especiais, artigos para lojas e perfumaria.

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 22-04.2025 -Talk Show Moda, Venda e Atitude na Feira de Atacado Mart Moda (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Além de estacionamento, Centro de Eventos, praça de alimentação e hotel, o shopping conta com o Receptivo MMModa, com atendimento personalizado e assessoramento de consultores de moda durante as compras.

O Maraponga Mart Moda promove eventos como o Ceará Summer Fashion, no qual os lojistas apresentam suas coleções por meio de desfiles, tanto para o revendedor quanto para o público final.

Maraponga Mart Moda

Rua Holanda, 580 - Maraponga

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18 horas / Sábado, das 9h às 13 horas

@mmmoda

Novos horizontes, grandes oportunidades



O bairro Messejana recebe, desde 2023, o shopping Giga Mall. São mais de mil lojas de atacado e varejo, divididas em moda masculina, feminina e infantil e serviços essenciais, como transportadoras, Correios, Detran, laboratórios e clínicas.

O espaço reúne ainda ateliê de costura, rooftop, torre empresarial, carregadores para carros elétricos e hotel. Se a preferência for fazer compras em dias mais tranquilos, a dica é visitar o shopping às segundas-feiras e terças-feiras.

Foto: Fábio Lima Giga Mall recebe marcas de atacado e varejo

Entre quarta-feira e domingo, o fluxo aumenta, mas nada que tire o conforto e a comodidade de quem busca os serviços ou os produtos, nem impedindo o uso do estacionamento.

O shopping possui espaço para transportadoras e depósitos para armazenar peças de estoque, além do Giga Clube - que permite o comprador acumular pontos, participar de sorteios e ganhar prêmios exclusivos.

Shopping Giga Mall

Rua José Hipólito, 264 - Messejana

Segunda-feira a sábado, das 9h às 19 horas / Domingo, das 9h às 14 horas

@gigamallmessejana

