Pequeno guia, grandes compras: aquisições conscientes - e mais inteligentes

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.12.2025:.Rafaella Nunes - consultora de estilo. Coluna Moda - Shopping RioMar Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Quem nunca ficou na dúvida sobre como cuidar de uma peça de roupa? Ou achou que, mesmo no precinho de promoção, estaria entrando em uma furada? Diferenças e composições de tecidos, detalhes das costuras, itens versáteis que acompanham em distintas ocasiões…

Fui à campo com a consultora de estilo Rafaella Nunes e captei várias dicas para, em 2026, adotar hábitos que impactam em um consumo que vai além do consciente: o inteligente.

É comum vermos o poliéster sendo posto, no mínimo, como bandido. Mas calma, que nem tudo está perdido. Segundo Rafaella, nem todo poliéster é de baixa qualidade, desconfortável e quente.

Na lista de vantagens estão características como secagem rápida, além de amassar menos, tornando-se uma peça que é mais fácil de cuidar e de manter. Também é mais fácil de lavar e mais difícil de deixar mau cheiro.

"Para quem trabalha e tem que usar uma calça todo dia, por exemplo, ter poliéster em sua composição não é ruim. Muita gente acredita que o poliéster é a pior fibra do mundo e o demoniza completamente. Mas não é assim", diz Rafaella.

Ela compara os tecidos de poliéster com as comidas. É possível pedir o mesmo prato em restaurantes diferentes e a comida estar boa em um e péssima em outro. A fibra do poliéster também pode ter uma qualidade boa e ser usada para fazer um bom tecido, como pode ter uma qualidade ruim e ser usada para fazer um tecido ruim.

O mesmo exemplo serve para o algodão. "Todo mundo acha que, por ser uma fibra natural, ele é ótimo. Mas a gente tem um gasto absurdo de água para fazer o algodão. E existem algodões que fazem fios curtos, de qualidade ruim. Então, não existe isso de uma é 100% boa e a outra é 100% ruim. Tudo a gente tem que considerar", alerta.

Confira abaixo mais

dicas de boas compras

1 Pegue, toque, vista. Além de conferir a composição, sinta a roupa. Na nossa visita a uma loja de departamentos, pudemos sentir, na prática, o forro 100% poliéster de duas blusas. Uma tinha o toque macio, leve, confortável.

Em outra, o caimento do forro era "bruto", com textura áspera, toque artificial. Tudo isso, conforme explica Rafaella, implica também no conforto da roupa. "Existem poliésteres que esquentam no calor e, no frio, não retém a temperatura", esclarece.

2 Observe as costuras: mangas, barras, golas. Internamente, verifique detalhes como acabamentos de zíperes e botões. Costuras tortas podem deixar o caimento estranho ou um lado da peça mais repuxada, dando aquela sensação de "tem algo errado, mas eu não sei o que é".

3 No fim de ano, o paetê ganha ainda mais destaque nas araras. Na hora de comprar, observe se não existem fios soltos e se o acabamento interno é bem feito, o que, nesse caso, é também sinônimo de conforto. "Você não vai querer os paetês te pinicando, né?", brinca Rafaella.

Observe também onde as lantejoulas estão aplicadas. No caso de blusas, por exemplo, pode ser necessário ajeitá-las antes de vestir a peça para não ser incomodado.

4 Leia, interprete e siga as instruções contidas nas etiquetas, elas são essenciais para manter a integridade da peça, garantir a durabilidade e evitar que ela prejudique a máquina e as outras roupas.

5 Compare as peças. Em muitos casos, o que parece mais barato, não compensa tanto. Na loja, a diferença de preço entre dois vestidos de renda era R$ 100. O mais barato tinha uma renda com um desenho mais comum e um forro de qualidade inferior.

O mais caro era com uma renda diferente, mais personalizada e exclusiva. O forro tinha um toque mais macio e confortável e a fibra da renda ainda possibilitava um tingimento futuro, caso desejasse.

6 Os acessórios podem fazer a diferença na hora de dar um toque a mais no look. As bolsas de miçanga e canutilhos estão em alta e é importante conferir o acabamento e a qualidade do desenho. Se não tiver fio solto e a estampa estiver simétrica, bem desenhada, os preços mais altos compensam a qualidade e o ar de exclusividade dos itens.

Itens como brincos podem transformar looks. "Escolha um brincão no lugar de um mais discreto, como a argola convencional do dia a dia; capriche na maquiagem e prenda o cabelo de uma forma diferente para ir do escritório ao happy hour", sugere a consultora.

7 Quem trabalha em ambientes climatizados pode apostar no blazer para compor o visual e se manter quentinho. O forro pode ser de poliéster, mas é preciso ser confortável. Alguns modelos são ótimos para levar no avião, por exemplo, pois não amarrotam. Detalhes como botões e manga drapeada dão um toque especial.

8 As roupas de prática de atividade física são, em sua maioria, em poliamida. "É uma fibra artificial que possui elasticidade. O algodão, por exemplo, absorve o suor e torna a atividade impraticável a longo prazo, se for usada por muito tempo", conta.

Também já tem no mercado tecidos tecnológicos que evitam que o suor deixe um cheiro ruim e manche a roupa, além de secar mais rápido. No caso de tops, os tecidos ainda podem ajudar na sustentação dos seios.

9 Quando for comprar vestidos e saias, analise o material do forro. Se não tiver, repare se as peças são transparentes. E se não gosta de passar roupas, evite tecidos que precisam passar, como viscose.

10 Serviços artesanais, como bordados e recortes, carregam consigo um valor agregado, mas não é por isso que o acabamento pode ficar em segundo plano. Botões mais trabalhados e refinados valorizam a peça.



