jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
Há 26 anos, a Pantone fecha o calendário apresentando uma cor com apelo emocional e comercial em diversos segmentos. Mas poucas geraram tanto burburinho quanto Cloud Dancer, o branco prometido para 2026
Dezembro chegou e a empresa norte-americana Pantone anunciou a sua tradicional Cor do Ano, uma promessa baseada em pesquisas e análises realizadas ao longo de 2025 nos quatro cantos do mundo. Até aí, nada de novo.
Mas é possível que nem a própria imaginava que sua aposta traria tanta polêmica quanto a Cloud Dancer, que nada mais é que um branco. A sugestão anual é um reflexo que desde 1999 impacta na forma de criar, produzir e consumir design, em suas mais diversas expressões, da moda à decoração, da arquitetura à tecnologia.
E por que tanto questionamento em cima de uma cor - ou, no caso, na ausência dela? Bianca Cipolla, representante de tecidos e professora de arte e moda, não se lembra de ter presenciado uma escolha de Cor do Ano tão polêmica quanto a recém-anunciada pela empresa que é referência em paleta de cores.
"Vi de tudo nas redes, inclusive designer queimando cartela Pantone, chamando a escolha de 'perversa' e relacionando a racismo e 'hegemonia branca'. Eu, sinceramente, não vejo dessa forma. Posso mudar de ideia no futuro, mas por enquanto considero essa leitura uma grande confusão de estações", relata.
Bianca, que diz viver em uma casa com móveis e paredes cheios de cores, diz ter gostado da escolha e que a mesma potencializa a força dos tons "off-neutros" que estão entre os campeões de vendas há uns anos no setor de tecidos.
"Gosto do 'não cor': o neutro tem uma função essencial, que é criar respiros", conta. E justifica o uso de tons neutros, como gelo, off e branco em ambientes, por exemplo, com o intuito de impedir que fiquem pesados e que conversem com o festival de cores escolhido para o próprio lar.
A professora conta ainda que o off seguirá hegemônico em seu guarda-roupa, por valorizar seu tom de pele. Porém, o tom é também importante para o momento que estamos vivendo, onde é necessário um mergulho no presente sem ruídos nem interferências, conectando-se à essência.
O branco gelo do Cloud Dancer, ao contrário do estouro do branco puro, transmite tranquilidade e toda a simbologia da nuvem, de calma e criatividade, pode ser interpretada também como uma tela em branco, de oportunidades de ser colorida como quiser.
"O respiro na cor é tão importante quanto o espaço vazio, quanto o silêncio, qto a sombra. Por isso, tanto pessoalmente quanto comercialmente, considero sim uma escolha acertada e chique. Eles podem errar também, mas não acredito nesse erro. E acho bom que eles estejam sustentando a aposta", conclui.
Para Allyson dos Reis, diretor criativo da Abracadabra Design, precisamos olhar para essas apostas com um certo cuidado. Ele explica que, como estratégia de marketing, a escolha da Cor do Ano da Pantone é, em geral, um sucesso. E que o branco Cloud Dancer, que foge do comum, tornou o anúncio um verdadeiro hype.
"Então, precisamos separar as coisas. A escala de cor Pantone é, tecnicamente, fundamental para a indústria gráfica, da comunicação, da moda e de produtos. Suas evoluções e pesquisas são importantes para o mercado. Mas sua Cor do Ano é só a cereja vermelha e brilhante em cima do bolo, colocada lá para chamar a atenção. O que deveria nos importar mesmo, como profissionais criativos, era a receita do bolo", sugere.
O "bolo", ele explica, consiste em uma pesquisa global baseada em trend forecasting (previsão de tendências), desenvolvida por especialistas espalhados por todo o planeta, para entender os sinais de comportamento.
É respirar em um mundo frenético, é ter clareza diante de todos os excessos, é ter foco em meio ao caos. É parar. E entender esses sinais, segundo o designer, nos ajuda a tomar decisões criativas. "É sobre tom de voz, sons e silêncios, texturas, tamanhos, luzes e sombras, vazios… E não sobre sair usando um tom de branco discreto em tudo", detalha.
Pelo contrário. Allyson é um entusiasta da cor e da nossa cultura, onde questiona o colorido do nosso País e a manifestação natural e diária dos nossos tons na cultura popular, nas artes visuais, nosso audiovisual, no nosso design. "Precisamos mesmo que uma empresa de Nova Jérsei, na América do Norte, nos diga qual é a nossa cor do ano? Acho que não é bem por aí."
Para o designer, Cloud Dancer é uma grande campanha da Pantone para criar reforço e reconhecimento de marca e falar sobre tendências de comportamento que irão impactar o universo criativo. Já a cor, você escolhe a sua!
E essa tal de Pantone?
A empresa norte-americana Pantone causou uma revolução colorida. Em 1963, lançou no mercado uma inédita ferramenta que tornou possível universalizar a linguagem das cores por meio de um sistema de numeração próprio.
Em resumo, deu nome e um CPF onde é possível selecionar, comunicar e reproduzir, de forma fiel, precisa e consistente, uma determinada cor em qualquer lugar do mundo. Na prática, você pode criar um produto no Brasil, prototipá-lo nos Estados Unidos e produzi-lo na China, com a certeza de que em nenhuma etapa a cor passará por uma alteração.
O Sistema de Cores então adentrou em diferentes universos, do vestuário à arquitetura, do mundo da beleza ao design industrial. São mais de 10 mil padrões de cores que podem ser aplicados nos mais diferentes materiais: papel, tecido, plástico, revestimentos e o que a imaginação permitir.
Em 1999, o Pantone Color Institute, que customiza padrões de cores, presta consultoria para empresas (tanto na área de identidade visual de marca quanto de coloração de produtos) e estuda tendências globais, passou a apresentar também a Pantone Cor do Ano, com base no que está acontecendo no mundo.
O projeto foi criado com o intuito de promover um debate sobre o uso das cores, relacionando-as às culturas, locais e globais, principalmente entre designers e entusiastas da cor. Na ocasião do lançamento, a Pantone percebeu sua influência e o impacto do seu trabalho no mercado, tanto no desenvolvimento de produtos quanto na decisão de compras das indústrias.
A definição da Cor do Ano é coletiva e não acontece em um único dia, mas de forma longa e contínua, a partir da análise de especialistas da Pantone que atuam em todos os continentes, em profissões que giram em torno do design e da cor.
Vem da indústria de entretenimento, das ruas, da moda, de viagens aspiracionais, dos estilos de vida que estão sendo traçados. E também do que pode surgir na tecnologia, no mundo dos esportes, nas plataformas de mídias sociais. Presente e futuro, tudo influencia.
Os debates conectam tendências, psicologia de cores, mood global, aspectos emocionais e a família de cores correspondente. A cor escolhida deve ser interessante e atraente para todas as áreas do design, além de carregar consigo uma emoção, uma mensagem.
Já o nome escolhido traduz o que a Pantone quer passar, a imagem a qual se refere e o sentimento que deseja transmitir.
Mais que cor, um estilo de vida
A Pantone detém ainda um setor de Estilo de Vida, unindo cores, estética e design. O resultado são produtos licenciados, em colaboração com diferentes empresas.
Logo após anunciar a cor de 2026, por exemplo, a Motorola anunciou uma edição exclusiva do modelo edge 70, branco com cristais Swarovski. O licenciamento inclui itens de vestuário, beleza, acessórios de casa, móveis etc.
