Sou jornalista de formação. Tenho o privilégio de ter uma vida marcada pela leitura e pela escrita. Foi a única coisa que eu fiz na vida até o momento. Claro, além de criar meus três filhos. Trabalhei como repórter, editora de algumas áreas do O POVO, editei livros de literatura, fiz um mestrado em Literatura na Universidade Federal do Ceará (UFC). Sigo aprendendo sempre. É o que importa pra mim
Antes e depois dos corpos enfileirados e das emoções em frangalhos
Há uma semana, o Brasil acordava com uma imagem difícil de esquecer. Corpos enfileirados mostravam o resultado da operação policial que deixou 121 pessoas mortas no Rio de Janeiro. Desses, 117 tinham alguma ligação com o crime organizado, segundo fontes oficiais; quatro eram policiais
Dia após dia, nós que moramos em estados pressionados pelo crime organizado, convivemos com informações que revelam, em uma constância maior do que gostaríamos, uma sucessão de mortes, chacinas, gente expulsa de casa por criminosos, guerras de facções, extorsão a moradores por serviços básicos, silêncio imposto em troca da própria vida, medo.
Então, por que para alguns de nós, mesmo sabendo de tudo isso, não nos sentimos aliviados em ver aquela imagem brutal de corpos enfileirados? Por que esperamos por um modelo de Estado, Polícia e Justiça que parece não mais corresponder as nossas expectativas? Por que chega a desconcertar a ideia de defender, em alguns grupos, que vários daqueles homens assassinados fossem presos, julgados e condenados?
Como explicar que uma ampla maioria do Rio de Janeiro seja favorável à operação que resultou em 121 mortos? Como achar razoável que, na hipótese de a pesquisa ser realizada em todo o País, o resultado poderia ser o mesmo ou até maior? Por que soa – pelo menos para mim – um tanto quanto estranho ver o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aplaudido e cantando na missa no último fim de semana?
Tenho uma sensação inquietante de ter vivido uma espécie de terremoto no Brasil entre terça e quarta passadas, e que o projeto de Lei do Governo Lula aumentando as penas para o crime organizado significa algo quase pueril diante da guerra em que estamos envolvidos.
Pobre de nós que ainda temos dúvidas tão ingênuas diante da carnificina que irmanam criminosos e agentes da lei, com custos emocionais tão altos para o Brasil e para cada um de nós que ainda consegue sentir alguma coisa.