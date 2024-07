Eleições 2024: Ceará terá comissão de combate à violência política de gênero

Foto: @JOSEDEWAGNER Encontro entre representantes do TRE-CE e da Secretaria das Mulheres do Ceará

O Ceará deverá ter uma comissão interinstitucional para fomentar o combate e a disseminação de informação sobre a violência política de gênero. Objetivo é que ações da parceria, que incluem o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e a Secretaria das Mulheres do Ceará, sejam implementadas no pleito municipal deste ano. Projeto foi anunciado após reunião entre os órgãos nesta terça-feira, 9 de julho.

Conforme informações do TRE, foram debatidos desafios da presença feminina na política cearense, com destaque às fraudes de cotas de gênero e pouca representatividade nas gestões partidárias. Tanto a titular da SPS, Jade Romero, quanto o presidente do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos, afirmaram que os órgãos estão dispostos a firmar parcerias para o fomento da igualdade e representatividade.

De acordo com dados da reportagem do O POVO, de janeiro de 2024, assinada pela repórter Júlia Duarte, apenas 31 das 184 cidades cearenses têm uma mulher no comando da prefeitura, o que representa apenas 17%. No Legislativo, com dados de 2022, são doze mulheres deputadas estaduais ou vereadoras. Matéria trazia ainda outra informação: no debate digital, são as mulheres que mais mobilizam os temas relacionados à política.

Episódios em que homens que estão ou já estiveram em cargos políticos duvidam da capacidade política de mulheres são recorrentes. Em dezembro de 2023, vereadores cearenses, ao falar de Jade Romero, deram a entender que ela estava "sendo levada", "prestando um papel", "sendo menino de recado". Em janeiro deste ano, foi a vez de Ciro Gomes, que afirmou que a senadora cearense Janaína Farias (PT) era "assessora de assuntos de cama" e, por isso, estava na Casa Legislativa.