Fernando Santana segue "sozinho" na disputa pela Alece

Foto: Paulo Rocha/Alece FERNANDO Santana é deputado estadual e candidato à presidência da Assembleia pelo PT

Considerada a "gota d'água" para o rompimento entre Cid Gomes (PSB) e o governo Elmano de Freitas (PT), indicação de Fernando Santana (PT) para a presidência da Alece seguia, até a noite de ontem, sem concorrentes na disputa. Segundo deputados ouvidos pela coluna, o petista é o único parlamentar que vem procurando colegas e discutindo possíveis composições para a chapa que disputará as dez posições que compõem a Mesa Diretora da Casa. "Se mudou alguma coisa com a decisão do Cid, ninguém está sabendo", diz um deputado da base. Já Cláudio Pinho (PDT), hoje na oposição ao governo Elmano, afirma ter sido procurado sobre a questão apenas por Santana, que teria sinalizado inclusive a possibilidade de que a oposição fique com alguma das funções na Mesa.

Blocos

Como o Regimento da Alece exige que postulantes à presidência da Casa reúnam chapa com candidatos para todas as posições da Mesa, há pouca chance de que outra chapa além da governista seja formada, com ou sem Cid.

Racha

Única outra ocasião em que houve choque entre duas chapas completas foi em 2016, quando o hoje secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (PP) venceu Sérgio Aguiar (PDT) por 27 votos a 18. Na época, ambos eram do PDT.

Histórico

Com pouca chance de vencer no choque direto, a oposição tende a aderir com a chapa governista, em troca de espaços garantidos na Mesa. Apesar disso, Sargento Reginauro (União) defende discussão de chapa alternativa com Cid.

Legados

Estreia hoje a quarta temporada do Projeto Legados: A tradição familiar como pilar nos negócios. Reportagens estarão disponíveis no O POVO+ e serão veiculados pelo jornal O POVO. Nesta edição, serão seis entrevistados.

Tradição

A nova temporada inicia hoje com a entrevista de Nazareno de Oliveira, do Colégio Master, seguida de Mônica Farias, do Sítio São Roque, no dia 20; e José Antonio Nogueira, da Panificadora Nogueira, no dia 21.

Negócios

Na segunda semana, será a vez de Dico Carneiro, da Cialne, em 26 de novembro, e, no dia seguinte, de Claudênia Régia, do Grupo Diamantes. O encerramento é no dia 28 com João Araújo Sobrinho, da Casa dos Relojoeiros.

Foto: FÁBIO LIMA Senador Cid Gomes

Cid em voo solo

Até a noite de ontem, movimento de Cid Gomes (PSB) em romper com o governo Elmano de Freitas (PT) era tido como "voo solo" entre a base aliada da gestão no Legislativo. Opinião envolve inclusive integrantes de grupo mais próximo do senador.

"Só observo"

Eles destacam, no entanto, que o próprio Cid informou, no momento em que confirmou o rompimento com Elmano, que não exigiria movimento semelhante de aliados. Até ontem, maioria preferia manter silêncio sobre o tema.

Solitário

Como deputados e prefeitos acabam "dependendo" de boa relação com o Executivo, a tendência é que nenhuma outra declaração do tipo ocorra na esteira da declaração de Cid. Pelo menos até as negociações eleitorais de 2026.

Horizontais

A Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) realiza hoje, das 9h às 16h, um feirão de empregos para recrutamento e seleção de trabalhadores na área de alimentação. /// São cerca de 200 vagas de emprego, em várias áreas, em regime temporário e por prazo indeterminado (CLT). Evento na barraca Marulho.