Rueda vem ao Ceará para definir rumo de "superfederação"

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner (União) afirma que o dirigente nacional da sigla, Antônio Rueda (União), virá a Fortaleza entre os dias 11 e 15 de fevereiro para definir quem comandará a federação União Brasil e Progressistas no Estado. Atualmente, a federação está "rachada" no Ceará, com três deputados - AJ Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União) - estando na base do governo Elmano de Freitas (PT) e outros dois - Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) - na oposição. Mesmo com o impasse, Wagner crava que sigla deve ficar com opositores. Além da questão partidária, expectativa é de que a visita de Rueda oficialize também a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao partido.

Vale lembrar, no entanto, que a filiação de RC no União foi anunciada ainda no início de junho, mas não foi confirmada até hoje, com diversos adiamentos. Justificativa dada é da dificuldade de encaixar agendas de líderes nacionais.

Na manhã de ontem, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, publicou foto ao lado de Moses Rodrigues, que "animou" bastidores por uma possível reação da base na disputa pelo comando da federação no Estado.

Como a coluna noticiou ontem, gestão Evandro quer trocar área verde na Lagoa do Colosso por um terreno ao lado do Mercado dos Pinhões. Segundo o líder do petista na Câmara, ideia é construir equipamento cultural na área.

Começou a tramitar ontem na Câmara Municipal projeto de João Aglaylson (PT) que concede título de cidadã honorária de Fortaleza à secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, originalmente natural de Sobral.

O TRE-CE pautou para esta sexta-feira, 29, julgamento de recurso do prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), contra decisão que cassou os mandatos dele e do vice, Bruno Jucá (PRD), com novas eleições.

Neste processo, Bebeto e o vice foram condenados, ainda em março, à perda dos diplomas e a oito anos de inelegibilidade. O prefeito também é citado em investigações envolvendo suposto desvio de emendas parlamentares.

Janaína e Ciro em novo round

A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), protocolou ontem nova ação contra o Ciro Gomes (PDT). Desta vez, a prefeita apresentou queixa-crime contra o pedetista e cobra a condenação pelos crimes de calúnia e difamação, além de nova indenização.

Na ação, Janaína contesta críticas feitas contra ela por Ciro, que teriam "transmitido à coletividade a falsa imagem de que esta teria ascendido politicamente a partir de práticas desonrosas e moralmente reprováveis".

Em maio deste ano, afirmações no mesmo sentido renderam condenação de Ciro por uma indenização em R$ 52 mil para a gestora na Justiça do Distrito Federal. Desta vez, caso correrá na Justiça cearense.

O Instituto Aegea, braço social da Aegea Saneamento, realiza neste sábado, 30, nova edição do "Prospera - Um movimento pelo cuidado da vida", com prestação de serviços em 16 municípios onde a empresa atua. /// No Ceará, a ação ocorre nos municípios de Crato e Maranguape, neste último no CEI José Mário Barbosa.



