A "legitimidade" para definir a nova lei de Fortaleza

Foto: Érika Fonseca/CMFor Benigno Júnior é presidente de comissão especial que conduzirá debates do Plano Diretor na Câmara Municipal

O presidente da Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara Municipal, Benigno Júnior (Republicanos), reforçou ontem que o Legislativo de Fortaleza possui "legitimidade" para modificar o texto-base do projeto, concluído no último fim de semana após a Conferência da Cidade. No evento, intensa mobilização de movimentos sociais conseguiu incluir no Plano medidas de proteção ambiental inclusive mais rigorosas do que as previstas no texto da Prefeitura. Um dos trechos alterados foi o da chamada Floresta do Aeroporto, área prevista para receber centro logístico da Fraport. Inicialmente prevista para ser dividida entre Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs) e Zonas de Uso Sustentável (ZUS), a região toda acabou sendo transformada em ZPA, durante a Conferência.

Dois lados

Apesar de evitar antecipar possíveis alterações no caso da Floresta do Aeroporto, Benigno destaca a necessidade de que o plano leve em consideração possibilidades de crescimento econômico de Fortaleza.

"Crescimento"

"Eu sempre falei que nós temos que ter uma cidade sustentável e mais justa, acho que esse é o papel do plano, de mediar desigualdades. Mas também nós não podemos deixar de olhar o crescimento econômico, o emprego", diz.

Expectativa

Benigno também admite que possuía preferência maior pelo projeto anterior para a Floresta, com divisão entre ZPAs e ZUS na área. Texto final da revisão deve ser enviado ao Legislativo até a próxima semana.

Homenagem

A Alece realiza nesta quinta-feira, 30, às 9h homenagem a profissionais e instituições que atuam no combate ao câncer de mama no Ceará. Evento proposto por Juliana Lucena (PT) fecha programação de Outubro Rosa da Casa.

André-Ciro

Em rota de aproximação com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), o deputado federal André Fernandes (PL) reafirmou ontem tendência de candidatura do agora ex-pedetista ao Governo do Ceará pela oposição.

A pedidos

"Por mais que ele não tenha declarado (candidatura), é o movimento que está se criando, é o que está todo mundo pedindo", disse o deputado, que participou da edição desta terça-feira do "Café da Oposição" na Alece.

Foto: João Filho Tavares Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra

MP emite parecer pró-Glêdson

A Procuradora Regional Eleitoral auxiliar do Ceará apresentou ontem parecer defendendo a anulação de sentença da 1ª instância que cassou os diplomas do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e do vice Tarso Magno (Podemos).

Condenação

O parecer questiona decisão de junho que condenou os gestores por suposto abuso de poder político durante a eleição de 2024. Além da cassação, a sentença também declarou a inelegibilidade do prefeito por oito anos.

"Sem provas"

A sentença teve como base uma suposta elevação de gastos da Prefeitura com programas sociais durante a eleição de 2024. O MP Eleitoral, no entanto, aponta "ausência de provas contundentes e inequívocas" de abuso no caso.

Relator



Aumenta nos bastidores da Câmara "torcida" pela indicação do líder do governo Evandro, Bruno Mesquita (PSD), como relator do novo Plano Diretor. /// Movimentos sociais ligados a moradia e Meio Ambiente, no entanto, preferem Adriana Gerônimo (Psol). /// Paulo Martins (PDT) corre por fora.



