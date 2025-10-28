Vice-líder de Evandro defende Bruno Mesquita para relatoria do Plano Diretor

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

Antes de chegar à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o projeto do Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza (PDPS) já tem nomes cotados para a relatoria em Comissão Especial. Nesta terça-feira, 28, o vice-líder de governo Evandro Leitão (PT), João Aglaylson (PT), defendeu indicação do atual líder do governo na Casa, Bruno Mesquita (PSD), para a posição.

“A relatoria tem que atender ao conjunto dos movimentos sociais, o governo e outros segmentos da sociedade. O nome que eu defendo é do líder do prefeito Evandro, o vereador Bruno Mesquita. Eu acho que é o nome que melhor consegue dialogar com todos e todas da Cidade”, diz Aglaylson.

Indefinição do possível relator ocorre após vereador Emanuel Acrízio (Avante), cotado por parlamentares para o posto, virar alvo de forte movimento contrário entre movimentos sociais. Mesmo grupo popular defende, inclusive, a indicação da líder do PSOL na Casa e integrante da Comissão Especial do Plano Diretor, vereadora Adriana Gerônimo.

Outro nome que estaria na "bolsa de apostas" do parlamento seria o de Paulo Martins (PDT). Apesar da "torcida" por Mesquita, o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Benigno Júnior (Republicanos), e o presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), defendem que a escolha do relator ocorra apenas após chegada do projeto no Legislativo de Fortaleza.

“Só pode ser relator quem tiver parte da comissão. Então todos os nomes de vereadores que estão tem a legitimidade de ser relator”, diz Benigno. “Estou esperando a matéria chegar na casa para gente sentar e definir essa situação”, afirma.

Entre outros pontos no zoneamento da Capital, a Câmara irá avaliar decisão que garantiu como Zona de Preservação Ambiental (ZPA) toda a área da Floresta do Aeroporto, prevista para receber centro logístico da Fraport.



por Camila Maia - Especial para O POVO