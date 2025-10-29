Novo Conselho de Ética do PDT pode 'destravar' situação de vereador bolsonarista

Foto: Reprodução/Instagram PP Cell André Fernandes e PPCell

O vereador Adail Júnior (PDT) defendeu a formação do Conselho de Ética do PDT, para tratar “problema” com comportamento de vereador no partido. Da bancada pedetista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), sete dos oito parlamentares são alinhados à base do prefeito Evandro Leitão (PT), com exceção do vereador de oposição PP Cell (PDT).

“O Conselho de Ética está passando da hora. O Conselho, não só no PDT, não só na Câmara Municipal, mas em todos os casos legislativos, em todas as entidades partidárias, tem que existir, nós já temos problema dentro do nosso próprio PDT em relação ao comportamento de um de vereador, que na minha concepção já tem que ser analisado”, afirma em entrevista à Vertical, nesta terça-feira, 28.

VEJA TAMBÉM: A "legitimidade" para definir a nova lei de Fortaleza

PP Cell já admitiu vontade de deixar a sigla trabalhista, visando filiação ao Partido Liberal, de André Fernandes, e candidatura de deputado federal em 2026. Por determinação nacional, no entanto, PDT não deve conceder anuência aos parlamentares oposicionistas.

Correligionário de PP Cell, vereador Adail Júnior afirma que aguarda definições tanto do diretório quanto do colegiado de Ética do partido para possível formalização do caso. Uma das possíveis consequências ao parlamentar é a expulsão, que possibilitaria novo rumo partidário.

Em entrevista ao Jogo Político nesta segunda-feira, 27, presidente da comissão provisória do PDT Fortaleza, secretário Iraguassu Filho, destaca a eleição dos diretórios municipais e estaduais para novembro deste ano, bem como a oficialização do Conselho de Ética pedetista.

“Dia primeiro de novembro, na Academia do Professor na Dona Leopoldina, vamos oficializar um mandato de quatro anos, com executiva e um diretório. Quando formados, o Conselho de Ética deve ser uma consequência e aí se chegarmos em alguma denúncia, algum filiado que faça denúncia, vamos fazer o devido processo legal assegurando contraditória e ampla defesa”, assegura.

CONFIRA | Alinhado com bolsonaristas, PP Cell deve ser expulso do PDT

O presidente ainda continua: “São situações que incomodam o partido, não gostaríamos de ter pessoas que não estão ali alinhadas com o pensamento do partido. Não é o governo, não é a questão pontual ali de A ou B, é porque esse pensamento de quem tá lá apoiando a direita ou a extrema-direita é um pensamento que tá fora do que a gente defende”.

Em âmbito estadual, partido deve seguir com apoio à gestão do também petista Elmano de Freitas. Pedetistas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) – Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho – integram o bloco oposicionista da Casa.



Leia mais A "legitimidade" para definir a nova lei de Fortaleza

MP defende anulação de sentença que cassou mandato de Glêdson e vice em Juazeiro

Moro virá a Fortaleza para lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão a governador Sobre o assunto A "legitimidade" para definir a nova lei de Fortaleza

MP defende anulação de sentença que cassou mandato de Glêdson e vice em Juazeiro

Moro virá a Fortaleza para lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão a governador

por Camila Maia - Especial para O POVO