Comissão define prazos para votação do Plano Diretor na Câmara Municipal

Foto: Marcelo Bloc/O Povo ￼AUDIÊNCIA pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza

A Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reúne nesta quinta-feira, 6, para definir cronograma de apreciação da matéria pela Casa. Projeto de Lei Complementar 49/2025 define o desenvolvimento urbano e o zoneamento da Capital.

Presidida pelo vereador Benigno Júnior (Republicanos), a comissão analisará matéria enviada no último mês ao Legislativo. Relator e líder do governo, vereador Bruno Mesquita (PSD) informou sobre o recebimento das emendas que alterem a mensagem até a próxima quinta-feira, 12.

VEJA MAIS | Emenda ameaça critério mais rígido para o Plano Diretor

Novo texto atualiza as diretrizes estabelecidas em 2009 e deve passar também por votação em plenário, antes de uma futura sanção pelo chefe do Executivo Municipal, Prefeito Evandro Leitão (PT). Processo de elaboração contou com audiências públicas e votação por mais de 500 delegados na Conferência da Cidade.

Debate deve ser conduzido com “harmonia”, equilibrando a questão ambiental da cidade e o crescimento econômico, argumenta relator. “A harmonia tem que prevalecer no Plano Diretor. A gente não pode impedir a Cidade de crescer, ela tem que crescer. Fortaleza hoje é a quarta maior capital do País. Mas também temos que ter o cuidado e o zelo também de manter o meio ambiente”, diz Mesquita.



Leia mais Câmara celebra 56 anos do Restaurante Zena, no Centro de Fortaleza

Evandro solicita gratuidade de ônibus para estudantes que farão o Enem

RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição" Sobre o assunto Câmara celebra 56 anos do Restaurante Zena, no Centro de Fortaleza

Evandro solicita gratuidade de ônibus para estudantes que farão o Enem

RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição"

por Camila Maia - Especial para O POVO