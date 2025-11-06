Logo O POVO+
Comissão define prazos para votação do Plano Diretor na Câmara Municipal
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza da Câmara Municipal se reúne para definir as próximas etapas da análise da matéria de autoria do Executivo
Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reúne nesta quinta-feira, 6, para definir cronograma de apreciação da matéria pela Casa. Projeto de Lei Complementar 49/2025 define o desenvolvimento urbano e o zoneamento da Capital.

Presidida pelo vereador Benigno Júnior (Republicanos), a comissão analisará matéria enviada no último mês ao Legislativo. Relator e líder do governo, vereador Bruno Mesquita (PSD) informou sobre o recebimento das emendas que alterem a mensagem até a próxima quinta-feira, 12.

VEJA MAIS | Emenda ameaça critério mais rígido para o Plano Diretor

Novo texto atualiza as diretrizes estabelecidas em 2009 e deve passar também por votação em plenário, antes de uma futura sanção pelo chefe do Executivo Municipal, Prefeito Evandro Leitão (PT). Processo de elaboração contou com audiências públicas e votação por mais de 500 delegados na Conferência da Cidade.

Debate deve ser conduzido com “harmonia”, equilibrando a questão ambiental da cidade e o crescimento econômico, argumenta relator. “A harmonia tem que prevalecer no Plano Diretor. A gente não pode impedir a Cidade de crescer, ela tem que crescer. Fortaleza hoje é a quarta maior capital do País. Mas também temos que ter o cuidado e o zelo também de manter o meio ambiente”, diz Mesquita.

por Camila Maia - Especial para O POVO

