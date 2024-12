Cearense João Victor disputa final da Copa do Mundo de futebol virtual nesta quinta

Foto: FIFAe João Victor comemora vitória da seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo de futebol virtual ao lado do companheiro de equipe Gui Fera

O cearense João Victor Lopes, de 19 anos, avançou para a grande final da Copa do Mundo de eFootball 2024, que está sendo disputada em Riad, na Arábia Saudita. Representando o Brasil na competição de futebol virtual, o atleta integra a equipe nacional formada também pelos players Guilherme Fonseca (Gui Fera) e Thiago Avaré. A decisão acontece nesta quinta-feira, 12, às 12h30min (horário de Brasília), contra a Indonésia.

João Victor chegou à final pela categoria de equipes, após desempenho sólido ao longo do torneio. O selecionado brasileiro já deixou para trás adversários como Marrocos, Turquia, Argentina, Portugal, Inglaterra, Holanda e Espanha. Esse último, inclusive, foi superado em após uma disputa eletrizante.

Em uma confronto de melhor três partidas, a decisão foi para os pênaltis após cada equipe vencer um jogo. Na última cobrança, João Victor defendeu e depois marcou, levando a equipe seleção verde e amarelo para a final.

Antes de embarcar para Arábia Saudita, João Victor comentou ao O POVO+ sobre sua expectativa para o torneio. “A preparação foi intensa e nós estamos convictos que faremos uma ótima competição. Como consequência traremos esse título para a nação brasileira”, afirmou.

Com um currículo recheado de conquistas, João Victor já venceu campeonatos mundiais realizados pela Konami, desenvolvedora do jogo, e títulos nacionais promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A vaga no Mundial veio após uma seletiva acirrada em maio, superando adversários brasileiros de alto nível na categoria console (PlayStation 5).

Para acompanhar toda a trajetória de João Victor nos games competitivos, confira a reportagem especial no O POVO+.



Clique aqui e assista à partida de semifinal disputada entre Brasil x Espanha.

ASSISTA AQUI! FINAL DO MUNDIAL DE EFOOTBALL: BRASIL X INDONÉSIA