Loja promove Clássico-Rei de futebol virtual com prêmios personalizados

Foto: ibyte / Divulgação Ação visa promover o lançamento das primeiras cadeiras gamer oficiais licenciadas das duas equipes. Com inscrições abertas, o evento é gratuito e tem premiações para os três melhores jogadores

A rivalidade entre Ceará e Fortaleza vai ganhar uma nova versão no universo dos games. Neste final de semana, a iByte vai realizar um campeonato “Clássico-Rei de futebol virtual” entre torcedores dos dois maiores clubes do Estado. Com inscrições abertas, o evento é gratuito e tem premiações para os três melhores jogadores.

O evento acontecerá na loja da iByte no Shopping Iguatemi Bosque e tem como principal atração as disputas no popular jogo de futebol “EA Sports 2025”, o sucessor do tradicional Fifa. Os jogadores de ambos os times terão a oportunidade de se inscrever em seletivas específicas para representar o Ceará ou o Fortaleza.

A competição será dividida em dois dias: sábado, para a seletiva dos jogadores, e domingo, quando os melhores de cada time irão se enfrentar no clássico final. Os vencedores não só terão a honra de conquistar o primeiro lugar no campeonato, mas também serão agraciados com prêmios exclusivos.

Os classificados das seletivas irão se enfrentar na etapa final. Cada seletiva, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, enviará oito jogadores para essa fase. Assim, oito representantes do Fortaleza e oito do Ceará estarão lado a lado no torneio, competindo entre si. Os 16 jogadores se enfrentarão em um formato de mata-mata até que os vencedores sejam definidos.

O primeiro colocado levará para casa uma das cadeiras gamers, personalizada com as cores e o escudo do time vencedor. Enquanto isso, o segundo lugar ganhará uma camiseta oficial do clube que representar; e o terceiro fica com um headset Infiniti da GT Gamer.

De acordo com os organizadores, a ação tem como objetivo não apenas promover o lançamento das cadeiras gamers. Ela também pretende fortalecer a conexão entre os clubes e seus torcedores no universo dos jogos eletrônicos, bem como da GT Gamer com o cenário local.

"Esse evento é uma extensão da parceria que firmamos com os times. Além de divulgar as cadeiras, queremos criar uma experiência única para os fãs, proporcionando uma verdadeira Arena Gamer", comenta o coordenador de eventos gamers da iByte, Gustavo Queiroz.

A competição, que é gratuita, terá transmissão e narração ao vivo, com intuito de apresentar uma imersão completa aos competidores e público presente. A estrutura do evento será bem semelhante ao que foi apresentado em eventos anteriores, como a Arena Gamer, com uma área dedicada para a exibição das cadeiras e outros produtos licenciados dos dois clubes, todos disponíveis para o público conferir de perto.

Quem tiver interesse em participar, pode realizar sua inscrição online, escolhendo o time pelo qual quer competir. O evento é aberto ao público e começa a partir das 13 horas, com o check-in dos jogadores.



Serviço

Arena Gamer - Clássico-Rei

Quando: sábado, 22, e domingo, 23 de fevereiro, a partir das 13 horas

Onde: Loja iByte Ibyte Shopping Iguatemi

Inscrições gratuitas pelo link.