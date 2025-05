Ceará lança edital para desenvolvimento de games com R$ 1,5 milhão em investimentos

Foto: Josy Macedo / Secult Edital seleciona organização para incubar criadores, acelerar estúdios e levar talentos a eventos do setor de games no Ceará

Uma rede de criadores, estúdios e histórias interativas está prestes a ganhar reforço no Ceará. A Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE) lançou o 2º Edital de Apoio a Games, com investimento total de R$ 1,5 milhão. A proposta visa fomentar o desenvolvimento do setor de jogos digitais em território cearense, promovendo a cultura local e ampliando a inserção de criadores cearenses no mercado.

A ação integra o Programa Hub de Jogos do Ceará, iniciativa estruturante para qualificação, formação, visibilidade e promoção de projetos autorais.

A chamada pública vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com comprovada atuação cultural no Ceará para executar o projeto, que inclui a incubação de até cem criadores em laboratório de produção, bolsas de criação, programa de aceleração de estúdios e intercâmbios culturais.

A OSC também será responsável por estruturar uma plataforma online de memória e difusão, além de realizar ações de preservação patrimonial dos jogos como artefatos culturais.

As inscrições são gratuitas e ocorrem exclusivamente pela internet, no Mapa Cultural do Ceará, entre os dias 19 de junho e 16 de julho de 2025. A proposta apresentada pela organização deve incluir plano de trabalho, cronograma, orçamento detalhado e comprovações de capacidade técnica.

Além dos critérios técnicos e culturais, o edital prevê pontuação adicional para ações afirmativas nas equipes e na composição da organização proponente. Também exige medidas de acessibilidade nos produtos e ações desenvolvidas, conforme prevê a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

O projeto selecionado terá 18 meses de execução e o repasse financeiro será realizado em duas parcelas. A OSC vencedora deverá prestar contas regularmente e divulgar o apoio público em todos os canais de comunicação do projeto. O descumprimento das exigências pode levar à perda dos recursos, sanções administrativas e exclusão do processo.

A inscrição é gratuita, sendo necessário que o agente cultural e seu representante legal estejam cadastrados como pessoa jurídica. Todos os detalhes estão no edital completo disponível no Mapa Cultural do Ceará.