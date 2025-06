Cearenses podem disputar 8 mil bolsas para cursos de Valorant, LoL e streaming

Foto: Freepik Programa Santander Gamer Pro abre nova edição com capacitação em Valorant, LoL, Marvel Rivals e formação para streamers. Inscrições seguem até 21 de julho

Transformar paixão por games em carreira profissional já não é mais um sonho distante, mas oportunidade real. A terceira edição do Santander Gamer Pro está com inscrições abertas e oferece 8 mil bolsas de estudo gratuitas para formação no universo de jogos eletrônicos.

A iniciativa pode contemplar jogadores cearenses interessados em desenvolver carreira nos e-sports, com foco em League of Legends (LoL), Valorant, Marvel Rivals. Para aqueles que desejam se tornar streamer profissional também haverá um curso específico.

Realizado em parceria com a CNB Esports, uma das equipes de e-sports mais tradicionais da América Latina, o programa é totalmente online e aberto ao público, não sendo necessária experiência prévia nem ser cliente do banco. As inscrições podem ser feitas até 21 de julho de 2025 por meio da plataforma Santander Open Academy.

O conteúdo será disponibilizado de forma online na plataforma da CNB e a seleção contará com um sistema de avaliação por etapas. Os quatro candidatos com melhor desempenho ao final do curso receberão uma extensão de 30 dias na formação e um apoio financeiro de R$ 2 mil, além da oportunidade de atuar nos times de base da CNB Esports.

“O projeto nasceu para transformar talento em oportunidade. Ao oferecer bolsas em jogos que estão em evidência, apoiamos o sonho de quem almeja prosperar dentro de um mercado em constante evolução, que hoje é uma porta de entrada para o primeiro emprego de muitos jovens brasileiros”, afirma Márcio Giannico, chefe sênior de governos, instituições, educação e universia do Santander.

Desde a sua criação, em 2022, o Santander Gamer Pro já contabilizou mais de 100 mil inscritos, com 45 mil alunos participantes. A edição de 2025 também reforça o compromisso com diversidade e inclusão, reservando 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 30% para mulheres, 40% para pessoas pretas e pardas e 25% para ampla concorrência.

Os interessados devem se inscrever pela plataforma oficial do Santander, clicando aqui.