Jogos cooperativos para curtir neste Dia dos Namorados

Foto: It Takes Two / Hazelight Studios Casais gamers encontram nos jogos cooperativos uma forma divertida de celebrar o amor. Com opções para todos os estilos e plataformas, a jornada a dois pode ser tão emocionante quanto uma grande aventura digital

Neste Dia dos Namorados, que tal trocar o jantar à luz de velas por uma noite de aventuras no controle? Seja jogando online ou lado a lado no sofá, explorando mundos mágicos ou acelerando em corridas eletrizantes, não faltam opções para todos os estilos e plataformas. O importante é jogar junto de quem você ama em games onde a cooperação faz toda a diferença.

Mais do que passatempo, o modo cooperativo nos jogos eletrônicos pode ser um verdadeiro teste (e treino) de comunicação e trabalho em equipe. Em partidas onde a vitória depende da coordenação entre os jogadores, cada ação conta: ajudar o parceiro a se curar, dividir recursos ou até assumir a responsabilidade quando o outro precisa de uma pausa.

Os games podem ser vistos como verdadeiras dinâmicas que, muitas vezes, espelham situações do dia a dia (só que com muito mais adrenalina e bom humor).

Pensando nisso, O POVO+ separou seis jogos com modos cooperativos/tela dividida para que este 12 de junho seja curtido com muita diversão e conexão. Confira!

Fourspell Survivors Online

Foto: Fourspell Survivors Online / Supernova Games O jogo Fourspell Survivors Online foi desenvolvido pela Supernova Games

Criado pelo estúdio cearense Supernova Games, este roguelike de ação convida até quatro jogadores a enfrentarem hordas infinitas de monstros. Com magos de estilos únicos, o jogo exige estratégia coletiva para criar as melhores formações e vencer chefes poderosos. É possível jogar online com amigos ou em modo cooperativo local. Cada partida oferece combinações diferentes de feitiços e poderes, garantindo variedade e diversão.

> Disponível na Steam

Rise of the Funkys

Foto: Rise of the Funkys / Ideal Games O jogo Rise of the Funkys foi desenvolvido pela Ideal Games

Outro representante cearense, agora pelas mãos da Ideal Games (hoje Action 5 Studio), este jogo de pancadaria leva os jogadores a um mundo dominado pelo crime. Controlando quatro caçadores de recompensa com estilos de luta distintos, é possível alternar entre eles durante o combate. Suporte para até 4 jogadores no mesmo console adiciona um toque retrô ao clima arcade.

> Disponível na Steam

It Takes Two

Foto: It Takes Two / Hazelight Studios O jogo It Takes Two foi desenvolvido pela Hazelight Studios

Um clássico moderno do cooperativo, vencedor de diversos prêmios, incluindo Jogo do Ano no The Game Awards 2021. Desenvolvido pela Hazelight Studios, o jogo exige colaboração constante entre dois jogadores que interpretam um casal prestes a se separar, transformado em bonecos por um feitiço. A história sensível se entrelaça com fases criativas e mecânicas variadas.

> Disponível para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Rayman Legends

Foto: Rayman Legends / Ubisoft Montpellier O jogo Rayman Legends foi desenvolvido pela Ubisoft Montpellier

Ideal para casais que curtem jogos de plataforma com visual colorido e trilha sonora envolvente. Em Rayman Legends, até quatro jogadores podem explorar fases cheias de segredos, desafios rítmicos e inimigos malucos. A jogabilidade fluida e cooperativa é um convite à diversão descomplicada.

> Disponível em praticamente todas as plataformas: PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e mais.

Brawlhalla

Foto: Brawlhalla / Blue Mammoth Games O jogo Brawlhalla desenvolvido pela Blue Mammoth Games

Para os casais competitivos (ou aqueles que adoram boas risadas e reviravoltas), Brawlhalla é um jogo de luta de plataforma gratuito que suporta até 8 jogadores. Inspirado em Super Smash Bros., permite combates caóticos, duelos em dupla e modos cooperativos. O título é cross-platform, com atualizações frequentes e mais de 60 personagens jogáveis.

> Disponível para PlayStation, Xbox, Switch, PC, Android e iOS

Mario Kart Tour

Foto: Mario Kart Tour / Nintendo O jogo Mario Kart Tour foi desenvolvido pela Nintendo

A clássica franquia de corrida da Nintendo está disponível nos celulares com partidas rápidas e controles adaptados para toque. É possível jogar com personagens icônicos ou com seu próprio Mii, em pistas conhecidas e circuitos exclusivos. O modo multiplayer permite corridas online com amigos, perfeito para duplas que curtem competição leve e divertida. O jogo é gratuito para Android e iOS

> Disponível na Google Play e App Store