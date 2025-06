Torcida cearense se reúne para assistir Furia x paiN no Major de CS2 em shopping de Fortaleza

Foto: Radosław Makuch / HLTV Partida entre Furia e paiN Gaming será transmitida para público cearense na Studio Games em uma Watch Party especial

Os fãs de Counter-Strike 2 em Fortaleza têm um encontro marcado nesta quinta-feira, 19 de junho. A partir das 16h, a Studio Games, no Shopping Iguatemi Bosque, recebe uma transmissão especial para acompanhar a partida entre Furia e paiN Gaming, que se enfrentam pelas quartas de final do Major de Austin 2025 – torneio mundial de CS2. A entrada é gratuita, e o evento promete reunir entusiastas de todas as idades para torcer juntos em um momento histórico para o CS brasileiro.

O espaço será preparado para proporcionar uma experiência coletiva e imersiva, com direito a pipoca gratuita e sorteios de brindes exclusivos para o público presente. A expectativa é de casa cheia, com torcedores celebrando juntos cada jogada.

O duelo entre Furia e paiN carrega uma rivalidade histórica no cenário nacional e promete fortes emoções. As duas equipes chegam ao confronto após campanhas consistentes na competição. De um lado, a Furia aposta na experiência de nomes como FalleN, Yuurih e KScerato. Do outro, a paiN vem embalada pelo desempenho de jovens talentos como Snow e NQZ.

Com o crescimento dos e-sports no Ceará e no Brasil, eventos como esse se tornam cada vez mais frequentes e relevantes para consolidar o estado como um polo emergente da cultura gamer. No fim de semana dos dias 14 e 15 de junho, mais de 500 cearenses se reuniram para acompanhar a final da LTA Sul (Campeonato Sul-Americano de League of Legends) em Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba.

Já a partida de CS2 desta quinta-feira, além de decisiva no campeonato, será um marco para os fãs cearenses que querem viver o CS2 além da tela do computador — com emoção ao vivo e torcida ao redor.

Professor e pupilo se enfrentam nos playoffs do Major de CS2

O brasileiro Gabriel “FalleN” Toledo, maior nome da história do Counter-Strike no País, vai reencontrar seu ex-aluno João “snow” Vinícius nas quartas de final do Austin Major 2025, principal torneio de CS2 do ano. O confronto entre Furia e paiN Gaming acontece nesta quinta-feira, 19 de junho, feriado de Corpus Christi.

Snow, hoje com 18 anos, foi um dos jovens participantes do “Kids Academy”, projeto criado por FalleN em 2020 para formar novos talentos do CS:GO. A iniciativa também revelou outros nomes como Natália “daiki” Vilela, destaque no cenário inclusivo de Valorant.

Agora, mentor e pupilo dividem o palco de um Major como adversários, em um dos encontros mais simbólicos da história recente do CS brasileiro.





Serviço

Transmissão ao vivo do confronto entre Furia e paiN Gaming pelas quartas de final do Major de Austin 2025 (CS2)

Quando: Quinta-feira, 19 de junho, a partir das 16h

Onde: Studio Games – Shopping Iguatemi Bosque (Fortaleza – CE)

Entrada gratuita