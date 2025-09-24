21 estúdios brasileiros participam da a Tokyo Game Show 2025
Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Entre os dias 25 e 28 de setembro, a Tokyo Game Show 2025 reunirá milhares de jogadores, desenvolvedores e investidores no Japão
A indústria brasileira de games volta a marcar presença em um dos palcos mais importantes do setor mundial. Entre os dias 25 e 28 de setembro, a Tokyo Game Show 2025, no Japão, reunirá milhares de jogadores, desenvolvedores e investidores, e o Brasil estará representado por uma delegação formada por 21 estúdios independentes.
A iniciativa é coordenada pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames), por meio do projeto Brazil Games, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil).
O movimento faz parte da estratégia de internacionalização das empresas brasileiras do setor, cada vez mais reconhecidas pela criatividade e pela diversidade de seus projetos. Nesta edição, a delegação conta ainda com o apoio do CreativeSP, programa do Governo e da cidade de São Paulo voltado para a Economia Criativa, que já viabilizou a participação de estúdios paulistas em eventos de destaque no exterior.
A proposta é aproximar desenvolvedores brasileiros de potenciais parceiros e investidores, além de abrir espaço para novas oportunidades comerciais em um mercado altamente competitivo como o asiático.
A Tokyo Game Show é considerada uma das maiores feiras de games do mundo, ao lado da Gamescom, na Alemanha, e da própria Brasil Game Show. Para os estúdios brasileiros, participar do evento significa visibilidade internacional, possibilidade de fechar contratos e, sobretudo, consolidar a imagem do Brasil como um polo emergente no desenvolvimento de jogos digitais.
Nos últimos anos, a presença nacional em feiras internacionais resultou em acordos de distribuição, coproduções e até adaptações de títulos brasileiros para diferentes plataformas.