Valorant, LoL, Tekken 8 e mais: inscrições abertas para torneio da Feira do Conhecimento

Fortaleza se prepara para receber mais uma edição da Feira do Conhecimento 2025 (FdC), que este ano traz uma programação especial dedicada aos esportes eletrônicos. As inscrições para os campeonatos seguem abertas e prometem reunir alguns dos melhores jogadores do Ceará em partidas que misturam técnica, estratégia e interatividade.

Os interessados podem conferir os regulamentos e realizar a inscrição diretamente no site oficial da Feira do Conhecimento, na aba Competições, clicando aqui.

Com foco em inovação e cultura digital, a FdC 2025 oferecerá uma experiência completa ao público gamer, com arenas temáticas, partidas ao vivo e atrações que unem tecnologia, entretenimento e competição.

Leia mais Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Na Arena eSports, o público poderá acompanhar as disputas de League of Legends (LoL) e Valorant, além da exibição da modalidade Phigital de Tênis de Mesa, que combina o universo físico e digital em partidas dinâmicas e interativas.

Já a Arena Games, com apoio da Loucos Por Games, será palco dos torneios de E-Football, Tekken 8 e Just Dance, além dos tradicionais mini-campeonatos Retrô, que resgatam clássicos que marcaram gerações.

Os campeonatos da FdC 2025 são uma oportunidade para jogadores e entusiastas viverem de perto o universo competitivo dos eSports, conhecerem novidades do setor e celebrarem a força da cultura gamer cearense. As competições contam com a parceria da União Cearense de Gamers (UCEG) e da Horizon E-Sports.

Serviço

Feira do Conhecimento 2025 – Campeonatos de eSports

Modalidades: League of Legends, Valorant, E-Football, Tekken 8, Just Dance, Phigital de Tênis de Mesa e mini-campeonatos Retrô

Quando: 6 a 8 de novembro de 2025

Onde: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE)

Inscrições gratuitas em: feiradoconhecimento.com.br