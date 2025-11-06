Valorant, LoL, Tekken 8 e mais: inscrições abertas para torneio da Feira do Conhecimento

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Fortaleza se prepara para receber mais uma edição da Feira do Conhecimento 2025 (FdC), que este ano traz uma programação especial dedicada aos esportes eletrônicos. As inscrições para os campeonatos seguem abertas e prometem reunir alguns dos melhores jogadores do Ceará em partidas que misturam técnica, estratégia e interatividade.
Os interessados podem conferir os regulamentos e realizar a inscrição diretamente no site oficial da Feira do Conhecimento, na aba Competições, clicando aqui.
Com foco em inovação e cultura digital, a FdC 2025 oferecerá uma experiência completa ao público gamer, com arenas temáticas, partidas ao vivo e atrações que unem tecnologia, entretenimento e competição.
Na Arena eSports, o público poderá acompanhar as disputas de League of Legends (LoL) e Valorant, além da exibição da modalidade Phigital de Tênis de Mesa, que combina o universo físico e digital em partidas dinâmicas e interativas.
Já a Arena Games, com apoio da Loucos Por Games, será palco dos torneios de E-Football, Tekken 8 e Just Dance, além dos tradicionais mini-campeonatos Retrô, que resgatam clássicos que marcaram gerações.
Os campeonatos da FdC 2025 são uma oportunidade para jogadores e entusiastas viverem de perto o universo competitivo dos eSports, conhecerem novidades do setor e celebrarem a força da cultura gamer cearense. As competições contam com a parceria da União Cearense de Gamers (UCEG) e da Horizon E-Sports.
Serviço
Feira do Conhecimento 2025 – Campeonatos de eSports Modalidades: League of Legends, Valorant, E-Football, Tekken 8, Just Dance, Phigital de Tênis de Mesa e mini-campeonatos Retrô Quando: 6 a 8 de novembro de 2025 Onde: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE) Inscrições gratuitas em: feiradoconhecimento.com.br