Papai Noel visita crianças internadas no IJF e distribui presentes

Foto: FÁBIO LIMA Visita do Papai Noel do IJF está na 4ª edição

Personagem símbolo do encanto e da magia do Natal, o Papai Noel realizou uma visita às crianças internadas na ala pediátrica do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 18. A ação contou ainda com a presença de cosplayers de outros personagens, além da distribuição de presentes.

A passagem do Bom Velhinho foi recebida por cerca de 50 crianças internadas na Unidade 24 (Pediatria), Emergência Pediátrica, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), além de crianças que estão em retorno clínico, no ambulatório do IJF.

A iniciativa já está em sua 4ª edição, tradicionalmente realizada em dezembro, e tem como objetivo contribuir para o bem-estar dos pacientes e de seus acompanhantes.

FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025:Tailane Kely, 10 anos, paciente. Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Coordenadora de Enfermagem do IJF, Caroline Muniz destaca a importância do acolhimento e da ludicidade para o tratamento das crianças hospitalizadas. “O tratamento da criança, a gente sempre diz: a alegria e a imunidade. Então, acaba fazendo com que as crianças realmente respondam melhor ao tratamento, fazendo com que elas consigam sair mais rápido”, explica.

E acrescenta: “Natal normalmente a gente passa em casa, junto com as famílias, junto com com os nossos, e aí a grande maioria deles vai viver esse momento do Natal aqui dentro do hospital. Então, para eles é a expectativa de: eu vou viver um pouco do Natal, mesmo eu não estando na minha casa e é isso que a gente traz, querer trazer esse aconchego, que eles se sintam realmente acolhidos por todos nós”.

A coordenadora reforça que a ação fortalece a saúde mental e física dos pacientes. “A gente nunca consegue dissociar uma coisa da outra. A saúde emocional é interligada com a saúde física. Então, precisa sim a gente ter essa essa sensibilidade e perceber que isso a gente precisa trabalhar, e a gente tá aqui para isso”, complementa.

O espírito natalino contagia também os funcionários do IJF. Secretária do Núcleo de Fisioterapia (Nufisio), Gildenora Evangelista tirou os trajes do personagem Capitão Jack Sparrow do armário e celebrou o encontro com as crianças nos leitos do hospital.

“É muito gratificante, principalmente nesse período natalino, que a gente tenta acolher ainda mais as crianças. Eu que eu tô aqui todo dia, eu vejo como são essas crianças. Muitos chegam aqui em situações que tem até a versão da gente, do profissional de saúde chegar próximo”, confessa com entusiasmo, feliz por conseguir unir sua paixão pela arte do cosplay, a qual já desenvolve há 15 anos, com o ambiente de trabalho hospitalar.

Para ela, a fantasia facilita a aproximação entre os profissionais e os pacientes, especialmente do núcleo de fisioterapia.

“Eles ficam mais acessíveis, eles conseguem abrir um sorriso. Tem crianças aqui que são sérias, não querem contato. Então eu acho que esse contato que o IJF faz, dessa ação com pessoas supostamente fantasiadas, que pra gente são os cosplayers, eu acho que dá uma abertura para essas crianças aceitarem mais os serviços que os profissionais trazem para eles”, destaca.

Natal: a alegria que cura

Entre janeiro e novembro de 2025, as principais causas de internação de crianças no IJF foram quedas (5.895 casos), corpo estranho/engasgo (1.601 casos) e queimaduras (542 casos).

E foi justamente a ingestão acidental de uma bateria de lousa mágica que levou Aurora Eloá, de um ano e dois meses à hospitalização. O acidente aconteceu pouco tempo depois da criança ganhar o brinquedo.

De acordo a dona de casa Jéssica Noronha Soares, 24, mãe de Aurora, a filha começou a chorar intensamente e não conseguia comer. Foi quando ela percebeu que a criança parecia desconfortável ao engolir e chegou a apresentar outros sintomas, como vômito.

Foi então que a dona de casa desconfiou que a criança poderia ter engolido o objeto e a encaminhou para o atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No exame de raio-x, foi confirmado que a bateria tinha ficado presa no esôfago.

A transferência para o IJF e a cirurgia para a remoção do objeto fez com que as duas precisassem permanecer no hospital. Sem expectativa de alta até o momento, Jéssica e Aurora ficaram felizes com a visita do Papai Noel e dos demais personagens.

“Dá um alívio, porque a gente fica aqui preso o tempo todo, a gente não vê sol, não vê nada. Aí trazer um pouco assim da alegria do Natal para as crianças é importante, principalmente para ela que é muito novinha e ainda não teve oportunidade de aproveitar. Eu espero que dê tudo certo para gente sair daqui até o Natal, para passar com a família”, compartilha a dona de casa.

No quarto ao lado, o pequeno Israel Paiva Cavalcante, de um ano e dez meses, não tardou a começar a brincar com os carrinhos que ganhou do Papai Noel. Internado há cerca de seis dias por conta de um acidente, sua mãe, a empreendedora Clarisse Régia Mota, 32, conta que a visita fez com que os dois se sentissem acolhidos.

“A gente se sente acolhido, porque a gente está em um momento difícil e chega toda essa animação com as crianças, eu e ele nos sentimos felizes, tanto o meu Israel como as outras criança aqui do IJF”, agradece.

A iniciativa leva emoção até mesmo a quem está por trás dos trajes vermelhos. Durante a visita, o Papai Noel Belini agradeceu pela oportunidade de estar presente em momentos que ajudam a aliviar as preocupações de quem o recebe.

FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,18.12.2025: Visita do Papai Noel do IJF. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

“É uma alegria muito grande fazer esse evento para elas e levar um pouco de esperança, amor e carinho. Nós temos que unir as pessoas em volta dessas crianças, desse povo que está tão necessitado de carinho, que esse momento é tão difícil. Eu gostaria que todos estivessem na casa deles, curtindo o Natal em família, mas é aqui onde nós somos todos irmãos”, ressalta.

“É maravilhoso você olhar para uma criança e no olhar ela transmitir a alegria, a felicidade que ela está tendo ali. Quando você dá um abraço a uma pessoa, você tá transmitindo aquela felicidade, aquela alegria e a pessoa se solta, principalmente a criança (...) Eu fico emocionado, bastante emocionado,” confessa.

EXTRA

Confira fotos e histórias de pacientes com o Papai Noel



