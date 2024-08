Maratona de líderes petistas oficializa candidaturas do PT no Cariri

Foto: Divulgação/Camilo Santana Em Juazeiro do Norte, Fernando Santana foi oficializado candidato

O PT oficializou ontem três candidaturas na Região do Cariri. Os encontros despenderam uma força-tarefa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT), que fizeram um giro pelos municípios Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, este último encerando a programação já tarde da noite.

Crato, distante 526,2 quilômetros de Fortaleza, abriu a agenda. Por lá, a sigla confirmou o atual vice-prefeito André Barreto como candidato a prefeito e Dr. Leitão (PSB) como vice na composição de chapa.

Em seguida, foi oficializada a postulação petista de Juazeiro do Norte, a 507,2 km da Capital. O deputado estadual Fernando Santana (PT) foi confirmado candidato a prefeito da terra de Padre Cícero, tendo a ex-primeira-dama Maricele Macêdo (MDB) como vice.

Já em Barbalha, a 526,6 km de Fortaleza, seria confirmada a candidatura à reeleição de Guilherme Saraiva (PT), prefeito, e Everton Siqueira (PT), conhecido como Vevé, vice-prefeito.

No Crato, o tom do encontro foi a "continuidade". A chapa do PT é apoiada pelo atual chefe do Executivo municipal, Zé Ailton (PT). Para o gestor, Barreto "terá muito mais condições" do que ele teve, porque o candidato contará com o apoio de lideranças petistas no governo federal.

"Hoje, nós precisamos continuar aqui nesse trabalho", disse o atual prefeito. "Eu não tive a oportunidade. Fiz muito com o Camilo pelo Crato e estou fazendo com nosso amigo Elmano, mas não tinha o governo federal, e o Guimarães sabe disso, até as emendas impositivas eram difíceis de receber. E o André agora vai ter o nosso presidente Lula", projetou.

Camilo, ao falar, adiantou não ter dúvida de que "os dois estão preparados para fazer o Crato avançar ainda mais com o apoio do Lula, do Camilo e do Elmano", afirmou o ministro em entrevista coletiva, antes do início do evento. A vice do PT no Crato foi alvo de disputas. Agora ocupada por Dr. Leitão (PSB), a vaga era reivindicada pelo PDT e por correntes do próprio PT que defendiam chapa-pura.

Na terra de Padre Cícero, a "união" foi a tônica dos discursos petistas. Em coletiva de imprensa antes do evento, o agora candidato a prefeito Fernando Santana cravou que o objetivo da postulação dele é a "união para o bem de Juazeiro". A formação de chapa ocorre após o filho de Maricele Macêdo, deputado estadual Davi de Raimundão (MDB), desistir de concorrer como cabeça de chapa e decidir apoiar o PT. Ela, agora candidata a vice, é esposa do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macêdo, o Raimundão, e pai do parlamentar.

"Não cairei em nenhuma provocação. Podem tentar. Podem jogar as pedras que quiserem. Cada pedra que jogar, eu vou guardar, para fazer os calçamentos que Juazeiro precisa. O meu projeto é empregar, junto com a dona Maricele, ações que melhorem a vida do povo", alegou Fernando. O senador Cid Gomes (PSB) também foi lembrado no evento, pelo atual vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSD), rompido com o chefe do Executivo municipal, que tentará reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos).

"Outras pessoas foram convidadas para trabalhar junto ao governo, ao presidente Lula, ao governador Elmano e ao Camilo, mas preferiram do lado do (ex-presidente Jair) Bolsonaro e agora vão pagar caro por isso", alfinetou Sampaio, referindo-se ao atual gestor, que é bolsonarista. (Com informações do repórter Yago Pontes/Rádio O POVO CBN Cariri)