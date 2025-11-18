Ozires fala que PSDB tem desejo "muito real" de filiar Ivo Gomes

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO ￼EX-PREFEITO de Sobral, Ivo Gomes

Após a filiação de Ciro Gomes, o PSDB Ceará tem um desejo "muito real" de trazer para o ninho tucano o irmão do ex-presidenciável, Ivo Gomes, hoje filiado ao PSB; partido liderado por outro irmão: Cid Gomes.

Ozires Pontes, que passou a presidência do partido para Ciro, afirmou ao O POVO que está iniciando os contados para tentar levar Ivo para o PSDB, pontuando ainda que seria um quadro a se considerar para a chapa de 2026, seja na proporcional ou até mesmo na majoritária.

"Temos um desejo muito real de trazer o Ivo para o PSDB. E não falta articulador, começando pelo irmão dele, mas eu também estou iniciando esse contato e acho que o Ivo tem todas as condições de participar inclusive das próximas eleições, o Ivo tem todas as condições de disputar qualquer cargo. Eu acho que o Ivo engrandece uma chapa proporcional e engrandece, fortifica uma chapa majoritária", declarou o prefeito de Massapê, município distante 221 quilômetros de Fortaleza.

Segundo Ozires, Ivo tem "tudo a ver" com o PSDB no quesito de boa gestão, inovadora e eficiente, tendo a "grife" do partido no Ceará. Ivo foi prefeito de Sobral, município a 213,19 quilômetros de Fortaleza, por dois mandatos, entre 2017 a 2024. O movimento aconteceria impulsionada ainda mais com a volta de Ciro à sigla para provavelmente encabeçar a chapa para governador do Estado no ano que vem. Ivo seria um nome do agrado do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), um dos cabeças do partido.

"O Ivo tem tudo a ver conosco no quesito de boa gestão (...) E agora mais ainda porque o irmão mais velho dele tá totalmente integrado nesse projeto. Talvez seja aí a peça principal desse novo projeto do PSDB. Seria uma grande alegria. O Tasso gosta muito do Ivo, eu gosto e admiro muito o Ivo. Vou trabalhar intensamente pro Ivo vir para o PSDB", disse.



"Quero dar esse presente ao Ciro. Ele vai ficar feliz. O PSDB merece o Ivo!! Ivo e PSDB do Ceará são sinônimos de gestões eficientes!! Tem tudo a ver os dois", completou Ozires.

A sinalização acontece em meio à aproximação do grupo do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e de seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues, ambos do União Brasil, com o grupo governista encabeçado pelo governador Elmano de Freitas (PT). As famílias têm histórico de rivalidade em Sobral, importante município no Norte do Estado.

No ano passado, Oscar foi eleito e encerrou quase três décadas de hegemonia dos Ferreira Gomes. Apesar de eleito pela oposição, o atual prefeito tem se aproximado do governo estadual. Nos bastidores, o nome de Moses chegou a ser cotado para o Senado, em meio a negociações para que o União Brasil rumasse com o governo em 2026. A possibilidade, no entanto, é brecada pela intenção da cúpula do partido, tanto nacional como local, de ficar na oposição.