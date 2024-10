De cenários acirrados a partidos que devem vencer: o que projeta o Agregador O POVO

As disputas nas capitais do Nordeste e em mais quatro capitais do País, bem como as tendências dos partidores que devem sair vencedores nestas eleições estão na síntese das projeções do Agregador de Pesquisa O POVO. Acompanhe!

Para Fortaleza, a tendência mostrada pelo Agregador de Pesquisas O POVO é de uma das disputas mais acirradas do Nordeste, entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), algo que já vem sendo revelado nas pesquisas das últimas semanas. Os dois devem chegar a um segundo turno para uma disputa bem equilibrada.

No gráfico abaixo, acompanhe como a cidade chega a este dia da votação. Basta selecionar o município que você quer a informação.

Análise

Disputa acirrada em mais 3 capitais do Nordeste



Além de Fortaleza, o Agregador aponta para cenário acirrado ou indefinido em Aracaju (PL x PDT x União), Natal (União x PSD x PT) e Teresina (PT x União).

Por outro lado, Recife (PSB), Salvador (União), Maceió (PL). São Luís (PSD) e João Pessoa (PP) tendem a encerrar a disputa neste 1º Turno.



Outro dado apontado pelo Agregador de Pesquisas O POVO é que partidos de direita, como PL, União e PP lideram em seis das nove capitais nordestinas.





Veja as tendências para outras capitais



Com vantagem para partidos de direita, o 2º turno nas principais cidades Brasileiras deve reproduzir polarização nacional.

Cenário está muito disputado ou indefinido em São Paulo (Psol x PRTB x MDB), Belo Horizonte (PL x PSD x Republicanos), Porto Alegre (MDB x PT x PDT) e Belém (MDB x PL). A eleição deve acabar em 1º turno apenas no Rio de Janeiro (PSD).

Resultados de cada pesquisa coletada pelo agregador



Confira os resultados de cada pesquisa divulgada nas principais cidades do país. Use o seletor interativo para escolher uma pesquisa específica ou clique para o lado para explorar os dados de outras cidades. No recurso, você encontra informações detalhadas de Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Belém.

Histórico das pesquisas coletadas pelo agregador nos últimos 6 meses

É possível acompanhar os resultados de cada candidato, em cada pesquisa, desde o início oficial de campanha em maio de 2024 até este sábado 5 de outubro.

Cada ponto no gráfico é o resultado de um candidato em uma pesquisa. Toque nos pontos para saber mais ou utilize a legenda para remover ou inserir candidatos.



Entenda os dados do Agregador sobre as Eleições 2024 em Fortaleza

O Agregador de Pesquisas O POVO leva em consideração todas as consultas eleitorais realizadas desde 31 de maio de 2024. A ferramenta monitora e analisa as tendências registradas nas principais cidades brasileiras. Em Fortaleza, 27 pesquisas já foram realizadas até 25 de setembro.

Ao reunir todas elas, o Agregador de Pesquisas O POVO busca proporcionar uma visão contínua das tendências eleitorais. Para isso, é aplicada uma média móvel ponderada que permite que as variações diárias e de diferentes institutos sejam niveladas, oferecendo uma tendência mais fiel ao longo do tempo.

A média móvel ponderada é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, assegurando que as flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

Inicialmente a média móvel é calculada com uma distância de dez dias, para suavizar as variações diárias nas intenções de voto e o volume de pesquisas publicadas. À medida em que a eleição se aproxima, o distância da média móvel é reduzida para cinco dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

Para evitar incorrer em distorções ou vieses, a equipe especializada em cobertura política e eleitoral do O POVO classificou os institutos realizadores de pesquisas, atribuindo pesos diferentes para cada um, considerando seu grau de credibilidade e acerto em eleições anteriores.



