Raros tons de verde: o que resta das áreas ambientais de Fortaleza

Mesmo o que está protegido sofre invasão. Boa parte do território ambiental já está desmatado: pelo menos 2% de cada zona. O maior percentual de desmatamento é, de longe, o da APA do Rio Maranguapinho: 62,5% da extensão está urbanizada e 91,5% da área está degradada em algum nível.

Em seguida, as APAs da Sabiaguaba e Pacoti, e da Lagoa da Maraponga somam, cada uma, pouco mais de 50% do território total degradado. O local protegido mais preservado é a Arie Prof. Abreu Mattos, no bairro Cambeba, com 2% do território degradado.

Áreas protegidas apresentam alto nível de degradação

Segundo Marcelo Moro, o grande índice de degradação nas APAs ocorre porque esta categoria possui pouca restrição na legislação.

“Acaba que são facilmente ocupadas pela área urbanizada. Você fica, no mapa, como se fosse uma área protegida, mas na prática, a maior parte já é ocupada. Mesmo assim, está havendo o processo de licenças, para retirar partes destas áreas”, disse.

“Olhos d’água”, testemunhas de destruição e abandono

O fim de 2024 trouxe uma série de transferências das categorias ambientais para outras com ainda maior flexibilidade de construções. Foram 16 exclusões, uma delas revogada pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

A Zona de Proteção Ambiental (ZPA) Olho D´Água, no bairro Cidade dos Funcionários, não estava entre elas. No entanto, o abandono do local mostrou o que a pesquisa havia levantado em números: algumas áreas são preservadas apenas na teoria.





A equipe de reportagem foi acompanhada de uma comitiva de sete moradores dos arredores da área verde na Cidade dos Funcionários: Izabel Negreiros, Helves France, Valdemir de Souza, Francisco Xavier, Alberto Bezerra, Camila Nobre — designer do O POVO — e Rosa Martins.

Eles participam de uma associação com foco na preservação do espaço. As ações são diversas e envolvem desde denúncias de crimes ambientais, contatos às secretarias e sugestões de retirada de lixo.

No dia da visita, por exemplo, plaquinhas recém-pintadas estavam prontas para ser penduradas, com os dizeres: “Não coloque lixo ou entulho aqui. Utilize o Ecoponto na Des. Gonzaga”.

Foto: Samuel Setubal Helves France era o morador mais antigo da região, no dia da visita à ZPA

Mais antigo morador do grupo, Helves France, chegou por ali em meados dos anos 1980. Viu os seis filhos conviverem com o espaço, ao mesmo tempo em que presenciou a degradação da área verde.

Ele relembrou ter nadado e usado pedalinhos na lagoa da ainda não demarcada ZPA. Em volta, existia um restaurante. De tão bonito, o local era cenário fotográfico.

Para esta lembrança, Helvis exibiu, durante nossa visita, um registro. Mostrou a foto do local florido, enquanto apontava para um acumulado de plantas aquáticas no meio do parque: escondida, era a mesma lagoa. As plantas aquáticas podem ser indicadoras de poluição.

​

Alberto Bezerra foi descrito como o “conhecedor de tudo”. Mudou-se para o bairro nos anos 1990 e lembra de uma limpeza na lagoa na época, durante a gestão de Juraci Magalhães, em 1996 - ano eleitoral. “O bairro sempre foi bom. Esse local era muito bonito. Antes havia essa pessoa que cuidava. Era para benefício próprio, claro, mas é melhor do que hoje”, disse.

A proteção do Plano Diretor proibiu quaisquer construções no local, devido à necessidade de manter a vegetação originária, que age como filtro e dreno da água da chuva. O restaurante, portanto, tornou-se irregular. Foi demolido. Segundo Helves, o local “começou a perder a vida” após o fim do estabelecimento. A zona deixou de ser comércio e foi abandonada.

Um anexo sobreviveu e, nele, foi montada uma floricultura, que funcionou até dezembro de 2022. Havia a comercialização das flores junto de uma casa para abrigá-las. Fotos revelam um antes e depois, crível apenas pela enorme palmeira do espaço. De resto, a aparência é de um local totalmente distinto.





​

Camila Nobre, designer do O POVO e moradora do local, relatou que um permissionário cuidava do negócio, enquanto preservava o local. “Quando ele saiu, levou tudo, mas deixou muitas mudas. Até isso o pessoal levou embora, pareciam gafanhotos”, contou.

Segundo ela, neste momento resolveu contatar órgãos municipais, dentre eles secretarias regionais e a Seuma, para cobrar projetos para a área. “Ninguém sabia de nada, não havia propostas”, disse.

Foto: Associação de Moradores e Amigos do Olho Dágua (Amaod) Queimadas foram vistas, nos últimos anos, na ZPA Olho D'água

Resolveu, então, criar um grupo de WhatsApp com vizinhos para coletar relatos e denúncias. A ação acabou se tornando a Associação de Moradores e Amigos do Olho D'água (Amaod). Hoje o grupo tem 65 pessoas.

“Ninguém aqui se conhecia, não tínhamos convívio. Quando criei o grupo começaram a aparecer os vizinhos. Fizemos reuniões até com secretários da Regional, mas nada saiu. Seguimos reclamando”, contou.

Os moradores relataram situações de descaso e violência urbana. Nos forneceram fotos de queimadas no local, trânsito indevido de carros e relataram casos de roubo. O local foi descrito por eles como uma “rota de fuga”.

Dentre as situações, contaram de pessoas que invadiram propriedades próximas às áreas. A polícia foi chamada, o homem conseguiu sair da casa invadida e os agentes não chegaram a entrar na ZPA. “Se a polícia tem medo, imagina a gente”, disseram.

“[A sensação é de sermos] nós, da Associação, contra órgãos públicos que não cumprem as funções deles, contra carroceiros despejando lixo, contra moradores sem consciência”, foi um dos comentários ouvidos.

A Prefeitura, na gestão anterior, derrubou as ruínas da antiga floricultura e fez, às vezes, limpezas no local. Ainda, a ZPA foi incluída em um projeto de construção de 30 micro parques na Capital. Lá seria abrigado o Micro Parque - Ponto 26.

O portal Fortaleza em Mapas informa que a obra no Olho D’água iniciou em abril de 2024 e está em execução, algo não procedente. Não havia sinal de obras no local. Segundo o atual secretário da Seuma, João Vicente Leitão, o orçamento do projeto esgotou e será preciso a realização de novas parcerias com instituições financeiras para a retomada.

O novo secretário chegou a visitar o local e fez novas promessas de restauração. Questionados se acreditavam que o projeto sairia desta vez, os moradores divergiram entre a descrença e uma suposta lógica.

“Eu apenas desconfio agora”, disse Bezerra. “Se não sair desta vez, não sai nunca mais. Temos vereadora, deputada, prefeito e governador no mesmo partido”, justificou Camila Nobre e Izabel Negreiros. “O secretário veio, a população está cobrando, mas há tanta coisa urgente…”, ponderou Rosa Martins.

Foto: Samuel Setubal Moradores, que vivem há décadas, nos arredores da ZPA do Olho D'água, na Cidade dos Funcionários, falaram do impacto do abandono do local na vizinhança

Os moradores montaram um documento com informações sobre a ZPA: o perímetro, as características ambientais e o início da degradação. Citaram os problemas como a falta de iluminação, as invasões, além de enxames de mosquitos, queimadas ilegais e alagamento em ruas adjacentes.

Mas também trouxeram propostas. Dentre elas a revitalização e, com ela, parcerias com escolas para ações de educação ambiental, cadastramento de catadores de lixo da região, cine floresta, espaço para atividades físicas.

Houve ainda o pedido para uma melhor demarcação da área verde, solicitação comentada por membros de movimentos ambientais, ouvidos no segundo episódio deste especial.

ZPA Olho D’água, no bairro Cidade dos Funcionários

Marcelo Moro, professor da UFC, elenca a necessidade de ampliar o número de áreas verdes protegidas na Capital. “O que parece mais razoável para mim é, diante de tão poucas áreas verdes que sobraram na Cidade, fazer uma proteção geral ao conjunto dessas áreas. A gente precisa trabalhar o planejamento urbano em cima da estrutura que está sem vegetação”, diz.

Laymara Xavier frisa que a degradação dentro das áreas protegidas exige um esforço de reversão por parte da Prefeitura.

“Não dá para estabelecer como Unidade de Conservação e só deixar de mão. Mesmo se já estiver degradado, é necessário um plano para recuperar a vegetação. São questões políticas, mas importa ter esse dado, para cobrarmos”, completa.

Quanto aos animais nas zonas, o biólogo Thieres Pinto defende a implantação de corredores, refúgios de fauna e de um paisagismo funcional, além de promover a resiliência do ecossistema urbano.

“E retornando ao início, precisamos conhecer o status real da nossa fauna urbana, só assim saberemos suas principais demandas de manejo e conservação."

Áreas verdes são também azuis: lagoas ajudam a conter enchentes, mas têm desaparecido

As lagoas urbanas de Fortaleza, apesar de sua importância ambiental e climática, têm desaparecido ao longo dos anos. Uma pesquisa conduzida pelo geógrafo Lucas Emerson e orientada pelo professor Flávio Nascimento, da Universidade Federal do Ceará (UFC), revelou pelo menos 10 lagoas aterradas na Capital.

Além disso, das 102 lagoas identificadas pelos pesquisadores, 62 não possuem proteção legal adequada. O estudo destaca a necessidade urgente de preservação desses corpos hídricos diante da escassez de áreas verdes e dos impactos negativos do seu desaparecimento.

Entre os impactos ambientais e urbanos que podem ser gerados a partir do aterramento das lagoas está a alteração do escoamento natural da água da chuva.

“Porque uma das funções das lagoas é funcionar como área de retenção líquida. Se a lagoa é aterrada, a água que antes seria absorvida vai ter de escoar para outros locais. Isso pode aumentar o risco de alagamentos e sobrecarregar o sistema de drenagem urbana, o que pode ser muito intenso em períodos de chuva”, explica Lucas, que é mestre em Geografia pela UFC.



Lagoas aterradas em Fortaleza

A identificação das lagoas aterradas surgiu como um desdobramento inesperado da pesquisa de Lucas. O objetivo inicial era levantar as atuais águas urbanas de Fortaleza, ou seja, onde é possível encontrar corpos hídricos visíveis.

“No entanto, ao longo da minha investigação e coleta de dados, percebi que algumas lagoas mencionadas nas bibliografias e fontes documentais não existiam mais. Elas tinham sido aterradas ao longo do tempo. E, pelo que escutei, existiriam mais lagoas aterradas. Porém essas foram as únicas que consegui constatar com maior precisão”, detalha o pesquisador.

Uma lagoa no bairro Barroso é um exemplo de lagoa aterrada em Fortaleza. Localizada entre a avenida Deputado Paulino Rocha e a rua Sebastião Costa de Assis, ela ficava nas proximidades da Arena Castelão e da sede da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a poucos metros de uma passagem do rio Cocó. Foi reduzida de forma progressiva até restarem apenas pequenos pontos de drenagem, como mostra o antes x depois mais à frente.

Lucas observa que o aterramento de lagoas é um processo que tem ocorrido principalmente por conta da expansão urbana: “Fortaleza teve que acomodar um crescimento desenfreado e também existiu a necessidade da construção de conjuntos habitacionais a partir da segunda metade do século passado. Mesmo as lagoas legalmente protegidas enfrentam alguns desafios como as ocupações irregulares. A fiscalização ambiental nem sempre é eficiente”.

Antes x Depois de lagoa aterrada no bairro Barroso (2015-2024)

O professor Flávio Nascimento complementa que as lagoas desempenham um papel fundamental no equilíbrio ambiental da Cidade — elas auxiliam na regulação do microclima e ajudam a reduzir a temperatura em áreas urbanizadas, além de funcionarem como reservatórios naturais para absorver a água da chuva.

Isso porque as lagoas naturalmente recebem água de escoamento superficial; numa cidade tão impermeável como Fortaleza, consequentemente elas funcionariam como bacias de decantação para absorver essas águas, evitando cheias e alagamentos.



Na avaliação do professor Flávio Nascimento, docente no departamento de Geografia da UFC, o aterramento de lagoas tem a ver com dois aspectos básicos: “Um é a ocupação indevida, sem planejamento e sem licenciamento ambiental; outro é a especulação imobiliária, que mesmo com licenciamento, muitas vezes pode estar infringindo o Código Florestal e as legislações relacionadas às águas situadas em áreas urbanas”.

Lagoas de Fortaleza

Além disso, o aterramento provoca uma modificação estética na paisagem, “o que é muito ruim”, na opinião de Nascimento. “Com aterramento de lagoas você pode ter a morte de rios, porque normalmente essas lagoas alimentam os rios. Quase que a totalidade delas são ligadas a um pequeno canal ou já são alimentadas por um rio”.

“Você pode estar, portanto, contribuindo para que essas planícies flúvio-lacustres, que são lagoas com rios, sendo aterradas elas impactem os rios também, fazendo com que alguns canais e braços de rios desapareçam”.



E continua: “Fortaleza é uma cidade muito perversa ambientalmente. Seu litoral se fez historicamente ocupando as dunas e com desmatamento extensivo, principalmente nas áreas de tabuleiros e matas ciliares. Antes da chegada da Cagece, nos anos 1970, as lagoas eram muitas vezes o único esteio de água, a única fonte de água das pessoas. Com a chegada da companhia, parece que as pessoas viraram as costas para as lagoas, de modo que elas sofreram problemas de toda ordem”.

Distribuição das lagoas urbanas de Fortaleza a partir das áreas legalmente protegidas

O professor acredita que “a marcha da urbanização para os quatro cantos da Cidade só tende a aumentar o problema. O que se deve fazer é organizar o uso do solo, controlá-lo, proibir a ocupação de determinadas áreas, trabalhar numa política de reflorestamento e na educação ambiental”.



Diante do que é exposto na pesquisa, Lucas Emerson propõe a criação de 16 novos parques urbanos das lagoas em Fortaleza. O objetivo, segundo ele, é contribuir para discussões sobre a política de áreas protegidas da Capital — já que algumas lagoas urbanas já possuem avançado processo de urbanização em andamento.



“O zoneamento de Fortaleza possui macrozonas como a macrozona de proteção ambiental e a macrozona de proteção urbana. Dentro delas a gente tem zona de preservação ambiental, zona de recuperação ambiental, enfim, um zoneamento que abrange todo o município. Quando proponho os parques urbanos, estou tentando individualizar uma área legalmente protegida especificamente para aquelas lagoas”, expõe.

Foto: FÁBIO LIMA Lagoa da Parangaba ganhará projeto de revitalização, segundo Prefeitura de Fortaleza

Para o geógrafo, “as lagoas urbanas são elementos prioritários no estabelecimento de categorias de proteção e preservação dentro do planejamento ambiental urbano. Dos 25 parques urbanos criados pela prefeitura de Fortaleza, 14 envolvem lagoas. Então já existe um arcabouço normativo para ampliação dessa política de proteção”.

Um planejamento urbano eficiente é uma das principais soluções apontadas por Lucas para minimizar esses impactos: “O Plano Diretor é o principal instrumento legal de políticas públicas voltadas para a proteção desses ambientes. É necessário que essas lagoas sejam devidamente protegidas e integradas ao espaço urbano. Por isso sugerimos a criação de mais parques urbanos”.





Prefeito e secretário: quais serão as providências da gestão municipal de Fortaleza?

Evandro Leitão costuma elencar o meio ambiente como prioridade da gestão. O POVO+ questiona a Prefeitura sobre a preservação das áreas verdes desde o primeiro dia do mandato. Após o anúncio da reavaliação das zonas excluídas em 2024, o prefeito chegou a revogar uma das aprovações. Também disse que espera finalizar a revisão do Plano Diretor para este ano de 2025.

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito Evandro Leitão (PT) concedeu entrevista exclusiva ao O POVO

Houve uma oportunidade de conversa com o prefeito no dia 4 de fevereiro. Na ocasião, ele voltou a criticar as exclusões, afirmando que “estão sendo repassadas para a questão imobiliária, essa é a grande realidade”.

Segundo Evandro, o fato de que alguns vereadores autores dos textos agora integrarem a base aliada não será impedimento para eventuais vetos. “Aquilo que eu não acho justo ou razoável, irei vetar. Não depende de mim [mas sim da avaliação da Seuma]”, comentou Evandro.

O prefeito ainda disse que a revisão do PDPFor partirá “do zero”, mesmo que tenha sido discutida em partes na gestão anterior, de José Sarto (PDT). Equipes chegaram a realizar algumas ações mirando a revisão, prevista para 2019 - 10 anos após a versão inicial. O projeto nunca saiu, mas ocorreram reuniões em territórios, a formação de um Núcleo de estudo e o levantamento de dados.

“Estou partindo do zero. Quero primeiro conhecer esse escopo que foi feito, essa compilação de dados que foram feitas”, completou. Segundo ele, este mês de fevereiro trará reuniões na qual serão discutidas questões de “mobilidade e meio ambiente”. A partir dela, será feita a análise inicial.

A reportagem conversou com João Vicente Leitão, titular da Seuma no dia 31 de janeiro. Ele esteve na ZPA Olho D’água e fez uma breve vistoria. Passeou pelo local, junto dos membros da associação, da deputada Larissa Gaspar (PT) e da vereadora Prof. Adriana (PT). Conversou com a população, alegando uma motivação pessoal na revitalização daquele espaço: morava próximo e o via todo dia, a caminho da Seuma.

Foi a primeira vez que tivemos contato com ele desde o início da gestão. Nos dois primeiros episódios deste especial, fomos comunicados pela Seuma de que a reavaliação das áreas verdes estava sob cuidado do Paço Municipal.

Foto: Associação Secretário João Vicente Leitão chegou por volta de 9h e visitou a ZPA Olho D'água

Antes da conversa daquela sexta, João Vicente explicou ser “um quadro técnico”, ainda que a chefia da Seuma implique manobras políticas - admitiu. Ele confessou estar uma pasta com interesses diversos: urbanismo e meio ambiente e, portanto, busca uma gestão com dosagens, de modo que os dois lados cedam igualmente. “Para que nunca um prevaleça sobre o outro”.

O POVO+ questionou-o sobre a Zona Olho D’água, a qual prometeu “fazer um projeto de revitalização, trazer para cá, para a ponta, um micro parque para as crianças. Trazer uma possibilidade da associação fazer uma horta comunitária e a gente revitalizar isso nomeando as árvores”.

Segundo ele, a ideia é montar o projeto ainda em 2025. “Com a autorização do prefeito, podemos procurar uma parceria com algum banco mundial que possa fazer esse investimento e nos ajudar a atender a comunidade através dessa revitalização” comentou.

Confira o restante da conversa abaixo

ZPA Olho D’água A ideia nossa é fazer um projeto de revitalização, trazer para cá, para a ponta, um micro parque para as crianças. Trazer uma possibilidade da associação fazer uma horta comunitária e a gente revitalizar isso nomeando as árvores. Espero que gente possa, este ano ainda, fazer o projeto Educação ambiental A partir da educação ambiental, orientando os moradores, as crianças nas escolas públicas, orientando as empresas, comércio ao redor - eles irão observar que esse espaço é de preservação. A parceria que vamos utilizar são instituições internacionais ou mesmo nacionais que estejam com interesse em nos ajudar com esses investimentos em Meio Ambiente, aqui na nossa cidade Áreas Verdes Estamos fazendo esse estudo in loco, com nossa equipe de engenharia e arquitetura. Vamos apresentar ao prefeito até no máximo dia 25, 30 de janeiro. Ele tomará as medidas que achar necessárias. Manter ou revogar Revisão do PDPFor Estamos cientes. Existe um estudo em andamento. Já marquei para, em fevereiro, fazermos a primeira reunião interna na Seuma. Nossa ideia é a partir de abril pegarmos o Plano como está e trazer vereadores, Câmara Municipal, Estado, órgãos de arquitetura, engenharia, Crea, para finalizá-lo. Ainda este ano queremos publicar atualizado





Em resumo, o secretário prometeu visitar outros Parques e demais zonas de preservação da Capital, além de priorizar a educação ambiental ao longo da gestão. Quanto ao PDPFor, João Vicente Leitão disse que “a ideia é a partir de abril pegarmos o Plano como está e trazer vereadores, Câmara Municipal, Estado, órgãos de arquitetura, engenharia, Crea, para finalizá-lo. Ainda este ano queremos publicar atualizado”.

Ao fim da visita, ele se despediu — mas não sem antes receber uma cobrança: “O senhor verá muito o nosso rosto”, prometeu Izabel Negreiros.



Metodologia

Laymara Xavier contou que o levantamento das áreas remanescentes foi feito, primeiro, por uma imagem do satélite Cbers 4A. Foi feito um refinamento do captado e a resolução aumentou, possibilitando capturar uma precisão de 2 m².

“É bem alta, às vezes a copa de uma árvore é maior do que isso”, disse. A pesquisa, portanto, inclui vegetação urbana como terrenos baldios e jardins. “Mesmo estas são importantes para a fauna”, comentou Laymara.

A partir disso, utilizou-se o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), índice criado para numerar a “saúde da vegetação”, a partir do nível de verde. O índice vai de -1 a 1 e sua finalidade inicial é o campo. No caso das cidades, há muita diversidade de cores e heterogeneidade dos terrenos. Ou seja, não pode-se determinar com certeza a saúde das plantas, mas pode-se afirmar que ali há algum tipo de vegetação.

Houve ainda algumas complicações no detalhamento dos pixels. Laymara afirmou que foi determinado um valor mínimo de 0.3: a partir dele, foi considerado vegetação.

Já no caso da pesquisa de Lucas Emerson, foram realizados levantamentos bibliográficos, documentais e cartográficos que levaram à elaboração de um bando de dados com sistematização dos resultados.

O pesquisador forneceu os dados obtidos por meio da pesquisa para fossem transformados em visualizações através da plataforma Flourish.

De acordo com o professor Flávio Nascimento, “a dificuldade de se achar dados, mapeamentos, identificação e monitoramento de lagoas em Fortaleza se deve ao fato da descontinuidade de ações e estudos”.

Nascimento reforça que a falta de dados oficiais foi o que instigou a buscar e identificar o quantitativo das lagoas da Cidade, desde as aterradas e modificadas até as mais preservadas.