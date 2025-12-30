O ano de 2025 foi marcado por transformações profundas que exigiram mais do que o simples registro dos fatos: exigiram interpretação. Da euforia histórica com a conquista do primeiro Oscar brasileiro à emoção das últimas notas de Gilberto Gil nos palcos, a cultura nacional reafirmou sua potência e identidade.
No cenário local, o futebol cearense encerrou a temporada sob o impacto amargo da queda de Fortaleza e Ceará para a Série B. O desfecho abriu debates essenciais sobre gestão, resiliência e o futuro dos dois maiores clubes do Estado.
Para além do entretenimento e do esporte, a análise se volta para as engrenagens que movem a sociedade. A economia brasileira enfrentou um calendário de reformas decisivas, com destaque para a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma medida que redesenhou o consumo e as contas públicas.
Já na segurança pública, o debate foi pautado pela atuação das facções criminosas: foguetórios, disputas de território e chacinas continuaram a desafiar gestores e a impactar o cotidiano das cidades, expondo a urgência de novas estratégias de inteligência.
Nesta retrospectiva especial, O POVO+ reúne seu time de colunistas para oferecer um olhar apurado sobre os acontecimentos da Cidade, do Cinema, da Economia, dos Esportes, do Meio Ambiente, da Música e da Segurança Pública. Mais do que listar o que passou, nossos especialistas mergulham no porquê de cada evento, conectando os pontos entre a política, a economia e a vida social.
Convidamos você a revisitar os meses que moldaram 2025 por meio de análises críticas que ajudam a entender não apenas o que vivemos, mas o que podemos esperar para o próximo ciclo.
por Sara Oliveira
por Arthur Gadelha
por Catalina Leite
por Marcos Sampaio
por Lucas Barbosa
Colunistas do O POVO trazem análise em vídeo sobre temas em evidência