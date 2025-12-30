Logo O POVO+
Retrospectiva em sete olhares: colunistas do OP+ analisam o ano de 2025
Retrospectiva em sete olhares: colunistas do OP+ analisam o ano de 2025

Da cultura à política, da tristeza esportiva às mudanças que mexem com o bolso: o time de colunistas do O POVO+ decifra os acontecimentos que definiram o Ceará e o Brasil em 2025
Episódio 19
O ano de 2025 foi marcado por transformações profundas que exigiram mais do que o simples registro dos fatos: exigiram interpretação. Da euforia histórica com a conquista do primeiro Oscar brasileiro à emoção das últimas notas de Gilberto Gil nos palcos, a cultura nacional reafirmou sua potência e identidade.

No cenário local, o futebol cearense encerrou a temporada sob o impacto amargo da queda de Fortaleza e Ceará para a Série B. O desfecho abriu debates essenciais sobre gestão, resiliência e o futuro dos dois maiores clubes do Estado.

Para além do entretenimento e do esporte, a análise se volta para as engrenagens que movem a sociedade. A economia brasileira enfrentou um calendário de reformas decisivas, com destaque para a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma medida que redesenhou o consumo e as contas públicas.

Já na segurança pública, o debate foi pautado pela atuação das facções criminosas: foguetórios, disputas de território e chacinas continuaram a desafiar gestores e a impactar o cotidiano das cidades, expondo a urgência de novas estratégias de inteligência.

Nesta retrospectiva especial, O POVO+ reúne seu time de colunistas para oferecer um olhar apurado sobre os acontecimentos da Cidade, do Cinema, da Economia, dos Esportes, do Meio Ambiente, da Música e da Segurança Pública. Mais do que listar o que passou, nossos especialistas mergulham no porquê de cada evento, conectando os pontos entre a política, a economia e a vida social.

Convidamos você a revisitar os meses que moldaram 2025 por meio de análises críticas que ajudam a entender não apenas o que vivemos, mas o que podemos esperar para o próximo ciclo.


 

Cidade: cotidianos cearenses nas páginas do O POVO

por Sara Oliveira


 

Cinema: o Brasil nos holofotes

por Arthur Gadelha


 

Economia: impactos que mexeram no bolso

por Beatriz Cavalcante


 

Esportes: qual o futuro cearense?

por Fernando Graziani


 

Meio ambiente: movimentos políticos impactam clima e direitos socioambientais

por Catalina Leite


 

Música: o ano que reforça os grandes nomes da MPB

por Marcos Sampaio


 

Segurança pública: as facções criminosas como a pauta principal

por Lucas Barbosa

Expediente

  • Edição O POVO+ Fátima Sudário e Catalina Leite
  • Coordenação de Colunistas do O POVO+ Révinna Nobre
  • Edição Núcleo Audiovisual Chico Marinho e Demitri Túlio
  • Edição Fotografia Júlio Caesar
  • Colunistas Arthur Gadelha, Beatriz Cavalcante, Catalina Leite, Fernando Graziani, Lucas Barbosa, Marcos Sampaio e Sara Oliveira
  • Fotografia FCO Fontenele
  • Produção audiovisual Rafael Brasileiro
  • Coordenação de pós-produção, edição e mixagem Raphael Goes
  • Edição audiovisual e motion design Rodrigo Vasconcelos
  • Identidade visual Cristiane Frota
  • Diretoria Geral do Jornalismo Ana Naddaf e Erick Guimarães
