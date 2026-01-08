Da internet à TV, da rotina familiar às grandes marcas, quem é a maior influenciadora do Brasil e como ela construiu sua fortuna a partir das máquinas de engajamento mais poderosas e polêmicas do País: as redes sociais

Para os milhões de fãs e seguidores, ela é uma celebridade. Uma autêntica empreendedora de sucesso que venceu na vida muito jovem mesmo sem ter uma formação superior.

Vida de luxo, viagens, um corpo “perfeito” e números astronômicos que tornam sua carreira bem-sucedida são uma inspiração para quem acompanha diariamente as publicações de Virgínia Fonseca.

Para os mais críticos, ela é uma alpinista social. Uma espécie de “trambiqueira” que tem ido cada vez mais longe simplesmente exibindo para a internet sua rotina, família e a beleza de ser fútil.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Em 2025, Virgínia Fonseca foi convocada a depor na CPI das Bets, que investigou a promoção de jogos e casas de apostas por influenciadores digitais

Fato é que, como diz o bordão de Anitta, “falem bem ou falem mal”, o nome de Virgínia não sai do topo.

Diferente de uma onda que vai e volta, ela está o tempo todo na crista. Tudo o que menciona a influenciadora digital, empresária e apresentadora, por mais banal que pareça, gera um engajamento fenomenal.

E é justamente isso que Virginía é: um fenômeno. Com apenas 26 anos, uma das personalidades mais seguidas do Brasil fez da própria vida um negócio milionário com números impressionantes.

Os números de Virgínia Fonseca nas redes sociais

Quem se aprofunda na persona percebe que ela não tem limites — ela é quem cria os limites. Cabe a cada pessoa decidir se isso é motivo para tornar-se fã ou hater.

E se há consenso sobre sua carreira, ele está na capacidade de Virgínia em transformar cada capítulo da própria biografia em motivo de conversa pública, ampliando cada vez mais o alcance e significado sobre cada pequeno fato da sua rotina.



Carreira de Virgínia na internet começou após conselho de uma prima

Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão nasceu em 6 de abril de 1999, em Danbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos.

Tem dupla nacionalidade, pois é fruto do casamento de uma brasileira, a empregada doméstica Maria Margareth Pimenta Serrão, e de um português-americano, o empresário Mário Constantino Serrão, que se conheceram nos EUA.

Mário faleceu em 2021, aos 72 anos, após meses internado para tratar complicações de uma pneumonia grave.

Foto: Reprodução/Instagram/@virginia O pai de Virgínia, o luso-americano Mário Constantino Serrão, faleceu aos 72 anos, em setembro de 2021, após longa internação por pneumonia e outros problemas de saúde

No ritual fúnebre onde as cinzas dele foram jogadas no Rio Tejo, em Portugal, Virgínia reencontrou os irmãos por parte de pai, Pedro e Michelle. Além deles, ela tem um irmão por parte de mãe, William Gusmão.

A mãe, que era faxineira, hoje é braço direito em praticamente todos os projetos da filha.

Um episódio simboliza a relação das duas: Margareth tinha o sonho de conhecer um lugar para onde arrumou a mala de uma antiga patroa, as Bahamas, e esse foi o presente de aniversário que Virgínia deu a ela em 2024.

Foto: Reprodução/Instagram/@margareth_serrao Em 2025, quatro anos após a morte do marido, Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, publicou uma homenagem

A influenciadora passou os primeiros anos de vida no país americano, mas mudou-se para o Brasil ainda pequena, com três anos.

A maior parte da infância foi vivida em Governador Valadares, cidade de Minas Gerais de onde é a família materna.

Ela estudou em escola pública e concluiu o ensino médio pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos), modelo conhecido antigamente como supletivo, após interromper os estudos no fim do ensino fundamental.

Foto: Reprodução/Instagram/@virginia A influencer Virgínia Fonseca nasceu em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos, em 6 de abril de 1999

Apesar da dupla nacionalidade, Virgínia já comentou publicamente que não sabe falar inglês.

Na adolescência, por volta dos 17 anos, passou um tempo em Portugal, terra do pai.

Foi lá que, em 2016, após seguir o conselho de uma prima para que criasse um canal no YouTube, ela deu início à carreira como criadora de conteúdo.

O objetivo, segundo a própria narrou em um vídeo do canal, era ter um passatempo, pois se sentia solitária.

Por isso os primeiros vídeos abordavam temas como moda, beleza, vlogs e pegadinhas.

Mas desde que começou na internet, Virgínia mostrou que deixaria sua marca.

No terceiro vídeo publicado, em que compartilhou uma playlist de funk, ela já alcançou mais de 100 mil inscritos no canal.

Quando retornou ao Brasil, se estabeleceu em Londrina, no Paraná, onde morou de 2018 a 2020.

Foi o período em que Virgínia se relacionou com o youtuber Pedro Afonso Rezende Posso — um ponto de virada que a apresentou para uma geração hiperconectada.

Antes de consolidar a carreira digital, tentou seguir como DJ e chegou a tocar em festas. A carreira não se consolidou, mas serviu de experiência.

A gravação de vídeos com Rezende, criador do canal Rezendeevil, com foco em games e vídeos de humor, então um dos mais lucrativos do País, ampliou a visibilidade de Virgínia.

A parceria profissional coincidiu com um relacionamento que se tornou parte central do conteúdo dos dois canais.

Foto: Reprodução/Instagram/@virginia No início da carreira, Virgínia namorou por dois anos o youtuber Pedro Rezende, criador do canal Rezendeevil, focado em games e vídeos de entretenimento e humor

Do pedido de namoro ao anúncio do término, o engajamento cresceu de forma contínua, sobretudo entre o público adolescente.

O relacionamento seguinte, com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, seguiu a mesma dinâmica.

Assumido em julho de 2020, quando Virgínia mudou-se para Goiânia, evoluiu rapidamente para convivência, casamento virtual em 2021, devido à pandemia de Covid-19, e a chegada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A exposição familiar se tornou um ativo central do negócio.

Família, relacionamentos, negócios, polêmicas: tudo gera engajamento

Após começar o relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do também cantor Leonardo, em julho de 2020, Virgínia viveu um novo auge.

Dessa união vieram três filhos: Maria Alice, que nasceu em 2021, Maria Flor, nascida em 2022, e José Leonardo, o caçula, que nasceu em 2024.

Quando engravidou de Maria Alice, a primogênita, Virgínia criou um perfil no Instagram para a filha.

Foto: Reprodução/Facebook/Virgínia Fonseca Virgínia Fonseca teve três filhos com o cantor Zé Felipe: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. O casal se separou em 2025, mas ambos reafirmaram o respeito mútuo e a importância da família que construíram juntos

De lá para cá, com a chegada de Maria Flor, o perfil tornou-se “mariasbaby”— página que conta com mais de 6 milhões de seguidores.

O filho mais novo, José Leonardo, nascido em setembro de 2024, também não demorou a ter sua imagem repercutida nas redes — antes mesmo do nascimento, aliás, com fotos dos ultrassons e do quarto.

A foto após o parto, imagens da barriga e outros momentos até a alta hospitalar geraram bastante interação com os fãs sobre maternidade.

Foto: Reprodução/Instagram/@zefelipe Filho mais novo de Virginia, José Leonardo foi internado com bronquiolite e a internet acompanhou o estado de saúde do bebê nas redes da influencer

A relação com Zé Felipe também passou a ser exposta. A vida sexual do casal, inclusive, era tema recorrente de entrevistas e posts.

Exemplo é um dos vídeos postados no canal do YouTube com o título “Já dei o c# para o Zé Felipe?”. Nele, ela responde perguntas enviadas por fãs e não responde a do título.

Paralelamente, Virgínia avançou como empresária. Em 2020, fundou a WePink, uma marca de cosméticos voltada para o público feminino, com destaque para perfumes e body splashes.

Foto: Divulgação/WePink Em 2020, Virgínia fundou a WePink, marca de cosméticos voltada ao público feminino

A empresa é uma parceria com a empresária do ramo da beleza, Samara Pink, e tem registrado faturamento expressivo.

Foram R$ 114 milhões em um único mês de 2023, com centenas de milhares de produtos vendidos.

Virgínia também se tornou sócia de empresas de estética, abriu uma agência de marketing digital e lançou a Talismã Digital, voltada ao agenciamento de influenciadores.

Foto: Reprodução/Facebook/Virgínia Fonseca Virgínia Fonseca já assumiu que fez vários procedimentos estéticos, como silicone, botox, harmonização facial, lipoaspiração na axila e na barriga e lipo LAD

Além disso, fez muito sucesso nas duas primeiras temporadas do “PodCats” ao lado de Camila Loures, com episódios de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Em 2023, foi destacada como a celebridade que mais influencia a Geração Z do Brasil de acordo com o Most Influential Celebrities 2023 (Ipsos).

A expansão chegou à televisão em 2024, quando estreou como apresentadora do programa semanal “Sabadou com Virgínia”, no SBT, o que garantiu à emissora um aumento da audiência para o horário.

Foto: Reprodução/Facebook/Virgínia Fonseca A expansão de Virgínia Fonseca chegou à televisão em 2024, quando estreou como apresentadora do programa “Sabadou com Virgínia”, no SBT

O número de visualizações das produções de Virgínia e seu engajamento são tão altos que há fila de espera de clientes que disputam fechar trabalhos com a influenciadora para propagandas de suplementos alimentares, produtos de beleza e infantis.

Diversas grandes marcas já passaram pelas postagens da influenciadora. Na gravidez, fez propaganda para a Pampers, de fraldas.

Depois, foi garota-propaganda da Linea, empresa alimentícia especializada em produtos sem açúcar e lactose e de baixo valor calórico.

Em 2025, anunciou que a abertura de uma academia de alto padrão em Goiânia, com investimento de R$ 5 milhões.

2025, por sinal, foi um ano bastante movimentado na vida da influenciadora.

Virgínia foi convocada a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, o que voltou as atenções da população brasileira à promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais.

A convocação feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), tinha o objetivo de esclarecer o envolvimento de influenciadores em campanhas publicitárias de casas de apostas. As casas, por sua vez, utilizam a influência digital para atrair apostadores, principalmente públicos vulneráveis.

A suspeita era de que vários influencers, incluindo Virgínia, recebiam comissões baseadas nas perdas financeiras dos apostadores, prática chamada de “cachê da desgraça alheia” e apontada como um problema de saúde pública e mental devido ao impacto negativo nas famílias brasileiras.

O Senado Federal decidiu rejeitar o relatório final da CPI, que tinha, entre os pedidos apresentados, o de indiciamento de Virgínia por estelionato e propaganda enganosa.

O fim do casamento com Zé Felipe foi oficializado em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento.

A separação foi anunciada cinco dias depois do anúncio de que Virgínia seria a nova rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, substituindo a atriz Paolla Oliveira.

O processo de divórcio dos dois foi finalizado em julho e homologado pela Justiça de Goiás, o que encerrou legalmente a união iniciada em 2021.

Foto: Reprodução/Instagram/@virginia A separação de Virgínia e Zé Felipe foi anunciada dias depois do anúncio de que a influencer seria a nova rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, substituindo a atriz Paolla Oliveira

A mansão onde moravam, uma residência de luxo com 3,3 mil metros quadrados, foi colocada à venda por R$ 29 milhões.



Na sequência, no fim de outubro de 2025, o jogador do Real Madrid, Vinicius Jr., oficializou o relacionamento com Virgínia. Os rumores foram confirmados pelo pedido de namoro em um post que rendeu mais de 8 milhões de curtidas.

No Instagram, os dois publicaram um registro juntos e os detalhes do encontro especial com pétalas de rosa, urso de pelúcia, balões e joias em um quarto de hotel.

Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr Virginia e Vinicius Jr, jogador do Real Madrid C.F e da Seleção Brasileira, assumiram namoro com publicação no Instagram em outubro de 2025

Zé chegou a assumir namoro com a cantora Ana Castela, mas o relacionamento não durou muito: três meses após anunciarem a união, dias depois de passarem o Natal juntos, os dois foram às redes comunicar sobre o término.

Mas além do já esperado engajamento em torno do ex-casal, milhares de cliques se voltaram ao perfil de Virgínia.

As páginas de fofoca nem esperaram a poeira baixar e publicavam a frase que ela supostamente teria compartilhado como indireta para o ex-marido: “Planejamos muitas coisas, mas, no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”.

Foto: Reprodução/Instagram/@zefelipe Os três filhos de Virgínia e Zé Felipe têm residência fixa em Goiânia com a mãe, mas a guarda é compartilhada com o pai, com visitas e uma pensão estimada em R$ 60 mil paga mensalmente por ele

Poderia ser apenas um compartilhamento comum no roteiro diário de publicações de uma mulher reconhecidamente religiosa. Em se tratando de Virgínia, porém, o timing não pareceu por acaso.

Quem correu para conferir, caiu em uma sequência de stories que pareciam ter previsto o “boom” de visualizações que viria: fotos de viagem, com os filhos, e a influenciadora divulgando, como de costume, seus produtos.

Após a imagem com a aparente “farpa” para Zé Felipe, novamente uma série de exposições na “vitrine virtual” da empresária.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Durante seu depoimento na CPI das Bets, Virgínia foi autorizada pelo STF a permanecer em silêncio sobre questões que pudessem incriminá-la, devido à sua participação em campanhas de marketing para casas de apostas

Apesar da separação, Virgínia e Zé Felipe reafirmam constantemente o respeito mútuo e a importância da família que construíram juntos.

As crianças têm residência fixa em Goiânia com a mãe, mas a guarda é compartilhada com o pai, com visitas e uma pensão estimada em R$ 60 mil paga mensalmente por ele, conforme o acordo de divórcio.

Além disso, os filhos costumam revezar em rotinas com os dois e vão a eventos e viagens, com uma dinâmica bastante movimentada.

Para dar conta da logística, as crianças contam com o suporte das avós e de uma equipe de babás.



Maior influencer do Brasil: o que explica o fenômeno Virgínia Fonseca na internet?

A lógica de transformar a vida privada em produto se tornou um dos pilares da estratégia de Virgínia Fonseca — e há conceitos que explicam esse fenômeno.

A teoria do marketing digital, que tem como um dos nomes mais proeminentes o professor americano Jonah Berger, autor do livro “Contágio: por que as coisas pegam?” (no original, Contagious: why things catch on), lista alguns pontos que são encontrados nos conteúdos de maior sucesso da internet.

A tese central do autor é que produtos, ideias e conteúdos se tornam “contagiosos” ou virais não principalmente por publicidade cara, mas pela influência social e pelo boca a boca (online e offline).

Foto: Reprodução/Facebook/Virgínia Fonseca Virgínia Fonseca em propaganda do perfume Fatal Black, fragrância que faz parte da linha de produtos da sua marca de cosméticos WePink

Virgínia dá “check” nisso, pois seu conteúdo foca em autenticidade, criação de desejo e conexão profunda com o público, transformando sua vida pessoal em conteúdo estratégico.

Foto: Reprodução/Facebook/Virgínia Fonseca Virgínia Fonseca é considerada um ícone fitness

As histórias que ela compartilha sobre família, gravidez, casamento e detalhes íntimos mexem com as emoções das pessoas que a acompanham — e até com as de quem não acompanha mas fica sabendo. Tem como pilares o branding, storytelling e engajamento.

Não à toa, a jovem empresária recebeu o título de “Influenciadora brasileira do ano” em 2022, premiação internacional do People’s Choice Awards (PCA).

No mesmo ano, Virgínia foi destaque na lista Forbes Under 30, que reconhece jovens com até 30 anos que se destacaram em seus ramos de atuação.

Foi uma importante validação da ascensão de Virgínia como empreendedora e criadora de conteúdo, com faturamento bilionário e marcas de sucesso associadas a seu nome.

A adoração que o público tem por ela, portanto, deve-se a uma combinação de fatores que incluem seu estilo de vida aspiracional, o uso estratégico das redes sociais e sua bem-sucedida carreira como empresária e influenciadora.

Assim, ao transformar cada etapa da vida em conteúdo, Virgínia consolidou-se como uma das figuras mais influentes da internet brasileira e protagoniza um caso emblemático do poder econômico da atenção.