Parcerias do bem do Ceará para o Brasil

Foto: Euris Souza/ Divulgação Marina Bitu EQUIPE da Fibrarte, Marina Bitu e Mundo Social Magalu

A marca ceareanse Marina Bitu foi a escolhida para fazer a primeira colab com a Mundo Social Magalu. Essa parceria conta, ainda, com mais uma ponta importantíssima, a associação de artesãs de Missão Vilha, da Fibrarte, que produziram as bolas e chapéus que estarão à venda a partir do dia 10 desse mês.

Com isso, todos ganham. O artesanato brasileiro, a moda autoral e o consumidor que em qualquer lugar do Brasil pode ter acesso a uma peça feita no interior do Ceará confeccionadas por mulheres que por meio do seu ofício proporcionam dignidade às suas famílias e enaltecem a cultura e a história do fazer manual cearense. A palha, assim como a renda, é um tipologia encontrada no Estado.

Fazer conexões é preciso, fazer boas parcerias é melhor ainda. Iraneide Cruz Pereira, secretária da Fribarte, tem alta expectativa dessa parceria e se diz preparada para atender as demandas com as nove artesãs que fazem parte da associação que existe há dez anos.

"Além da moda, trabalhamos com palhas para todos os tipos de decoração - cestos, bolsas, bandejas, luminárias, espelhos, suplá. A associação capacita as mulheres para elas se empoderarem e saberem que lugar de mulher é onde ela quiser", destaca. A Fibrate fornece para a Ceart.

Inclusão indígena

Na abertura do Futura Trends 2024 aconteceu, com articulação do O POVO, a doação de computadores para oito comunidades indígenas do Ceará- Tapeba, Jenipapo-Kanindé, Anacé, Kanindé, Pitaguari, Tabajara, indígenas de Poranga e a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará. A ação foi alinhada à política ESG do evento.

Entre os doadores estavam a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), o Instituto Christus, o Sindilojas e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc).



Foto: Orlando Alves Ribeiro/Especial para O POVO O Futura Trends, seminário de formação executiva do Nordeste organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, realizou a entrega de notebooks para oito comunidades indígenas no Ceará

"Para gente foi muito importante esse meio que foi pensado porque, de uma certa forma, acaba ajudando esses povos. Alguns têm suas próprias organizações, mas que às vezes não conseguem acessar um projeto porque não tem um computador, então para gente foi de extrema importância levar o nome desses povos", disse Juliana Alves, secretária dos povos indígenas do Ceará e Cacika do povo Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

De Favela pra Favela

O Instituto Katiana Pena (IKP) promove no dia 14 de setembro o primeiro Encontro de Líderes e Coletivos “De Favela pra Favela” para promover a troca de experiências entre líderes do Terceiro Setor. Mais informações: (85) 99225-3819

Entre os palestrantes estão Raquel Souza, fundadora e diretora presidente do Instituto Educa Mais Esporte; Natalia Tatanka, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia e coordenadora no Movimento Saúde Mental; e Rutênio Florêncio, CEO do Instituto Pensando Bem; Lu Palhano, articuladora de projetos e impacto positivoda Cagece; Bia Gurgel, head da BG Soluções Sociais.

E, também,Águeda Muniz, diretora de relações institucionais na Ambiental Ceará e Dora Andrade, idealizadora e fundadora da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), entre outros.

Hoje, 9, será lançado o curso Cri.Ativos da Favela, no Rio de Janeiro, para capacitação 120 jovens em em audiovisual, inteligência artificial e música, voltada para moradores das favelas cariocas, idealizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e Favela Filmes, em parceria com o Instituto Heineken e o Rock in Rio.



O curso, qeu dura quatro meses, e dividido em cinco módulos: inteligência artificial aplicada à música, vídeo e fotografia; roteiro e direção de projetos; produção audiovisual e musical; mentorias e vivências práticas; e identidade, cidadania e empreendedorismo.

Padrões internacionais

O Instituto Atlântico publicou o segundo Relatório de Sustentabilidade da organização e destaca a evolução da sua jornada ESG e das práticas que promovem o bem-estar das pessoas, comunidades atendidas e a sustentabilidade ambiental, nas operações e estratégias.

Foto: Divulgação Sede do Instituto Atlântico

Ele segue os padrões do Global Reporting Initiative (GRI) e incorpora, ainda, indicadores do Sustainable Accounting Standards Board (SASB), da Norma ABNT 2030, e as diretrizes da Comunicação de Progresso do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O documento completo está disponível em https://www.atlantico.com.br/relatorios/

Menos lixo nas ruas

A Prolata Reciclagem informa que o Ceará superou a meta e aumentou para 31% a coleta de latas de aço em 2023. Foram 1.490,83 toneladas de latas de aço pós consumo destinadas corretamente por meio da parceria entre a entidade e três cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, dois entrepostos e 13 pontos de entrega voluntária.



Do total, 98,58% foi encaminhado à siderúrgica parceira ArcelorMittal Pecém e o restante a outras siderúrgicas. Todos os dados são do verificador Central de Custódia.

Conforme antecipado pela coluna, o projeto Mais Vida Menos Lixo, chegou a comunidade do Preá com a parceria da Ambev, que se juntou ao Instituto Camboa e ao Grupo Carnaúba. Entre as ações, a empresa de bebidas doará uma trituradora de vidro para a cooperativa Coopbravo, além das lixeiras recicláveis e não recicláveis, sacos de ráfia, containers, pontos de coleta seletiva e lixeiras específicas para resíduos na praia.

No primeiro semestre de 2024, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) realizou projetos de educação ambiental e na conscientização da população.

A entidade gestora realizou dez campanhas de arrecadação de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e seus componentes para reciclagem em diversas localidades do Brasil, resultando na coleta de mais de 37 toneladas de produtos que foram encaminhados para o sistema de logística reversa.