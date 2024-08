ESG e a responsabilidade social das empresas

Foto: Mayla Valere/ Divulgação Grupo Mulheres do Brasil RENDEIRA que tem seu trabalho em exposição no CE

Embora o ESG e a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) estejam interligados e compartilhem objetivos comuns em termos de sustentabilidade e responsabilidade, eles se diferenciam em suas definições, enfoques e impactos.

Atualmente, as empresas podem usar ambos os conceitos para se guiarem em suas práticas e estratégias de negócios e impacto. O ESG tem critérios para medir o impacto ético e sustentável de uma empresa em suas operações e na sociedade.

Frequentemente ele é usado por investidores para avaliar o risco e a sustentabilidade de uma empresa. Já a RSC é um conceito mais amplo que envolve as ações voluntárias das empresas para melhorar a sociedade e o meio ambiente, além de cumprir com responsabilidades legais e éticas.

Iniciativas como doações, projetos de voluntariado e práticas comerciais sustentáveis são consideradas RSC.

Valorização da cultura

O Grupo Mulheres do Brasil e o Ministério da Cultura promovem até 25 de outubro, em Fortaleza, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC) , a “Exposição Entre linhas e agulhas: Rendas contam histórias do Ceará” com acervos da Casa José de Alencar, UFC e da Ceart.

A proposta é promover o artesanato cearense por meio da Terrartesã, organização criada pelo Grupo para estender a todo o país a possibilidade de conhecer e apoiar o trabalho de milhares de artesãs cearenses que se dedicam a essa preciosa arte que precisa ser cuidada e valorizada para preservar suas raízes.

Hoje, a rede mantém relações comerciais com 17 associações de artesãos no Ceará, que contam diretamente com mais de 240 artesãs fornecedoras. Além da comercializaçãoa parceria fortalece a economia local, proporcionando um meio de sustento para muitas famílias.

Favelas

Nesta terça-feira, 27, associados da CDL Jovem Fortaleza irão ao Beco do Céu, visitar um hub de inovação e inclusão localizado na Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha. O hub faz parte do programa Favela 3D, promovido pelo Instituto Pensando Bem em parceria com a Gerando Falcões.

Rutênio Florêncio, fundador do Instituto Pensando Bem, será o anfitrião do encontro. Até 2020, o local era um espaço abandonado e desde então vem passando por uma tarnsformação social e de valorização à vida e a dignidade humana com suporte em Educação, Cultura, Esporte, Tecnologia e Qualificação Profissional.

Empreendedores das favelas cearenses têm até 30 de setembro para se inscrevem para participar da Expo Favela Ceará 2024, que acontecerá entre 22 e 24 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. Mais informações https://expofavela.com.br/empreendedor/

Impacto socioambiental



Hoje, o programa de investimentos de impacto Zunne anunciará, durante o Fórum Brasileiro de Negócios Sociais para Empreendedorismo Jovem 2024, no Rio de Janeiro, os primeiros negócios de impacto socioambiental positivos selecionados para receber apoio financeiro na 2ª edição da iniciativa.

Os três vencedores são do Ceará. Entre eles estão a Sucrê, indústria de snacks que promove a empregabilidade de mães que vivem em situação de vulnerabilidade; e a Um Grau e Meio, startup que utiliza tecnologias para detecção e redução de incêndios florestais na região amazônica.

E, ainda, a Vida BR, negócio de moda sustentável comprometida com o impacto social e ambiental, produzindo camisetas feitas a partir de garrafas PET recicladas. Através da plataforma Trê-Mova, qualquer pessoa interessada pode realizar investimentos nos negócios selecionados.

Para Marcos Pedote, co-fundador do Zunne e diretor executivo da Trê Investindo com Causa, uma grande conquista da primeira rodada do Zunne foi viabilizar que 197 cidadãos investidores participassem de um movimento coletivo de fluir do dinheiro para 13 negócios de impacto socioambiental para nosso Norte/Nordeste do Brasil com foco em mulheres, pessoas pretas e indígenas.

"Este evento é uma grande oportunidade de engajar lideranças jovens na solução de problemas sociais e ambientais como empreendedores de negócios trasnformando positivamente nossa sociedade", afima.

Educação

Dentre as dez vencedoras do Prêmio Crianças Mais Saudáveis, iniciativa que visa valorizar as escolas públicas que incentivam e promovem hábitos saudáveis no ambiente escolar, está a escola infantil e fundamental Santa Verônica de Araripe, no Ceará.

O projeto resgata brincadeiras e jogos de matrizes africanas para valorizar a cultura, corporeidade, história e ancestralidade africana. Assim, crianças e adolescentes quilombolas consegem perceber traços da cultura ancestral africana incorporada à brasileira para romper estereótipos marginalizados comumente associados à população negra.

O prêmio de R$38 mil é destinado para acelerar a conclusão do projeto. "Ao recebermos o resultado, vimos o quanto foi válida a dedicação de cada estudante na realização do trabalho", diz Leonardo Veloso, diretor da escola Santa Verônica.

Segundo Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil, o Nestlé por Crianças Mais Saudáveis é uma ferramenta importante no apoio ao desenvolvimento e estímulo de hábitos mais saudáveis.

"A participação das escolas é também fundamental para que as crianças tenham uma vivência e escolham seus alimentos de forma mais consciente e saudável. Desde 2018, o projeto já alcançou mais de 184 mil crianças e mais de 16 mil educadores, em mais de sete mil municípios do Brasil. Só o Prêmio deste ano impactou 129.752 estudantes", informa.



Fontes renováveis

Representantes de empresas, universidades, centros de pesquisa e do governo terão acesso exclusivo a instituições públicas e privadas na Alemanha para conhecer as mais recentes tecnologias de energias renováveis e descarbonização do país.

A missão faz parte do Programa de Imersões da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O foco da prgramação são os projetos pioneiros de hidrogênio verde. Segundo estudo da CNI que será divulgado na essa semana, o país tem o maior número de iniciativas com o combustível no mundo (198), a frente dos Estados Unidos (164), Austrália (147) e Espanha (143).

Alemanha e Brasil já têm projetos em parceria nessa área. Tanto o governo, como o setor produtivo brasileiros, apostam no hidrogênio para transição energética, já que suas principais formas de produção são a partir do etanol e de outros biocombustíveis ou biomassas (resíduos agrícolas ou florestais) e de fontes renováveis de energia, como eólica, solar e hidráulica, abundantes no Brasil.